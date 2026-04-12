Vasvári Vivien: Orbán Viktor és a Fidesz évek óta azért dolgoznak, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon

Ma van a nap, amikor Magyarország dönt. A 2026-os országgyűlési választás minden eddiginél nagyobb téttel bír, sokak szerint sorsdöntő pillanathoz érkezett az ország. A szavazáson a részvételi kedv kiemelkedő, és nemcsak a hétköznapi emberek, hanem a sztárvilág képviselői is sorra szólalnak meg, hangsúlyozva: most tényleg minden szavazat számít. A hírességek közül többen arra buzdítják követőiket, hogy éljenek demokratikus jogukkal, és menjenek el voksolni. Így tett Vasvári Vivien is, aki a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait. Az influenszer és édesanya 24 óráig elérhető történetében egyértelművé tette, hogy számára mi a legfontosabb: a béke és a biztonság. Nem is hagyott kétséget afelől, hogy ezek mentén hozta meg a döntését, és a Fideszre, valamint Orbán Viktorra adta le a voksát.
Vasvári Vivien azt is részletesen kifejtette, mit gondol a választás valódi tétjéről, és miért érzi ennyire fontosnak a mai napot:
„A mai nap nem csupán egy egyszerű választás. Ez egy döntés a jövőről. Egy döntés arról, hogy milyen világban szeretnénk élni mi és a gyermekeink. Ez a szavazás a békéről és a biztonságról szól. Arról, hogy meg tudjuk-e védeni a családjainkat, és meg tudjuk-e őrizni azt, ami számunkra a legfontosabb.”
Orbán Viktor és a Fidesz évek óta azért dolgoznak, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon. Egy olyan ország legyen, ahol a család az első, ahol a biztonság nem kérdés, hanem alap. Ma rajtunk a sor. Ma mi döntünk.
„Dönthetünk a béke mellett. Dönthetünk a stabilitás mellett. Dönthetünk a családunk jövője mellett. Szavazzunk felelősen” – fogalmazott Vasvári Vivien a közösségi oldalán.
A bejegyzésből is jól látszik, hogy Vasvári Vivien számára a család és a gyermekei jövője áll a középpontban. Mint többgyermekes édesanya, különösen fontosnak tartja, hogy olyan döntést hozzon, amely hosszú távon is biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.