Vasvári Vivien: Orbán Viktor és a Fidesz évek óta azért dolgoznak, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 14:10
választásVálasztás 2026Orbán Viktor
A sztárvilágban is egyre többen hangsúlyozzák, mennyire fontos a mai választás. Vasvári Vivien egy érzelmes üzenetben mondta el, miért döntött a Fidesz és Orbán Viktor mellett.
Ma van a nap, amikor Magyarország dönt. A 2026-os országgyűlési választás minden eddiginél nagyobb téttel bír, sokak szerint sorsdöntő pillanathoz érkezett az ország. A szavazáson a részvételi kedv kiemelkedő, és nemcsak a hétköznapi emberek, hanem a sztárvilág képviselői is sorra szólalnak meg, hangsúlyozva: most tényleg minden szavazat számít. A hírességek közül többen arra buzdítják követőiket, hogy éljenek demokratikus jogukkal, és menjenek el voksolni. Így tett Vasvári Vivien is, aki a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait. Az influenszer és édesanya 24 óráig elérhető történetében egyértelművé tette, hogy számára mi a legfontosabb: a béke és a biztonság. Nem is hagyott kétséget afelől, hogy ezek mentén hozta meg a döntését, és a Fideszre, valamint Orbán Viktorra adta le a voksát.

2026.03.15 Március 15. Béke menet Vasvári Vivien Gáspár evelin
Vasvári Vivien a férjével együtt vett részt korábban a Békemeneten (Fotó: Tumbász Hédi)

Vasvári Vivien Orbán Viktorra és a Fideszre szavazott

Vasvári Vivien azt is részletesen kifejtette, mit gondol a választás valódi tétjéről, és miért érzi ennyire fontosnak a mai napot:

„A mai nap nem csupán egy egyszerű választás. Ez egy döntés a jövőről. Egy döntés arról, hogy milyen világban szeretnénk élni mi és a gyermekeink. Ez a szavazás a békéről és a biztonságról szól. Arról, hogy meg tudjuk-e védeni a családjainkat, és meg tudjuk-e őrizni azt, ami számunkra a legfontosabb.”

Orbán Viktor és a Fidesz évek óta azért dolgoznak, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon. Egy olyan ország legyen, ahol a család az első, ahol a biztonság nem kérdés, hanem alap. Ma rajtunk a sor. Ma mi döntünk.

„Dönthetünk a béke mellett. Dönthetünk a stabilitás mellett. Dönthetünk a családunk jövője mellett. Szavazzunk felelősen” – fogalmazott Vasvári Vivien a közösségi oldalán.

A bejegyzésből is jól látszik, hogy Vasvári Vivien számára a család és a gyermekei jövője áll a középpontban. Mint többgyermekes édesanya, különösen fontosnak tartja, hogy olyan döntést hozzon, amely hosszú távon is biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt.

Vasvári Vivien már leadta a szavazatát (Fotó: Instagram / Vasvári Vivien)

 

 

