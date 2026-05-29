Leszakadt egy repülőgép ajtaja felszálláskor, kényszerleszállást hajtottak végre

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép a Nyíregyházi Repülőtéren, miután menet közben leszakadt az egyik ajtaja. A helyszínre a hatóságok a tűzoltókat és a rendőröket is riasztották. A Debrecenből a lengyel fővárosba, Varsóba tartó gép utasa a Tényeknek elmondta, hogy nem messze a kifutópályától egy nagy durranást hallottak, amikor az ajtó kinyílt, majd azonnal kiszakadt a helyéről, a pilóta pedig ekkor döntött a visszatérés mellett.

A felszállás után kényszerleszállást végrehajtó repülőgép a Nyíregyházi Repülőtéren Fotó: Török János

Siklósi Zoltán repülésbiztonsági szakértő a Tényeknek elmondta, hogy az ajtó súlya akár az 5 kilót is elérheti, és csak a szerencsén múlt, hogy a lehulló alkatrész nem okozott tragédiát. A szakember szerint egy ilyen tárgy mozgása kiszámíthatatlan, és komoly veszélyt jelentett volna, ha autópályán haladó járművekre vagy nagy sebességű vonat mozdonyszélvédőjének ütközik.

A műszaki hiba okát még vizsgálják, a gép leszakadt ajtaját egyelőre nem találják, a hatóságok jelenleg egy jól behatárolt, 5 négyzetkilométeres területen keresik.