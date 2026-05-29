Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Leszakadt egy repülőgép ajtaja felszálláskor, kényszerleszállást hajtottak végre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kényszerleszállás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 20:40
repülőgépNyíregyháza
Nem sokkal a felszállás után leszakadt egy Debrecenből Varsóba tartó kisrepülőgép ajtaja Nyíregyháza közelében, a gép emiatt kényszerleszállást hajtott végre.
Bors
A szerző cikkei

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép a Nyíregyházi Repülőtéren, miután menet közben leszakadt az egyik ajtaja. A helyszínre a hatóságok a tűzoltókat és a rendőröket is riasztották. A Debrecenből a lengyel fővárosba, Varsóba tartó gép utasa a Tényeknek elmondta, hogy nem messze a kifutópályától egy nagy durranást hallottak, amikor az ajtó kinyílt, majd azonnal kiszakadt a helyéről, a pilóta pedig ekkor döntött a visszatérés mellett.

A felszállás után kényszerleszállást végrehajtó repülőgép a Nyíregyházi Repülőtéren
A felszállás után kényszerleszállást végrehajtó repülőgép a Nyíregyházi Repülőtéren Fotó: Török János

Kényszerleszállás hajtottak végre Nyíregyházán a leszakadt ajtó miatt

Siklósi Zoltán repülésbiztonsági szakértő a Tényeknek elmondta, hogy az ajtó súlya akár az 5 kilót is elérheti, és csak a szerencsén múlt, hogy a lehulló alkatrész nem okozott tragédiát. A szakember szerint egy ilyen tárgy mozgása kiszámíthatatlan, és komoly veszélyt jelentett volna, ha autópályán haladó járművekre vagy nagy sebességű vonat mozdonyszélvédőjének ütközik.

A műszaki hiba okát még vizsgálják, a gép leszakadt ajtaját egyelőre nem találják, a hatóságok jelenleg egy jól behatárolt, 5 négyzetkilométeres területen keresik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu