Gyermekeiről és házasságáról mesélt Németh Kristóf a Borsnak: "Fontos, hogy ne csak Apa és Anya legyünk"

Németh Kristóf a Fórum Színház igazgatójaként rengeteg projektben vesz részt egyszerre, április 27-én például századik előadását ünnepelheti A feleség negyvennél kezdődik című darabbal, amit a kezdetek óta óriási sikerrel játszanak. Mindemellett indul a Visegrádi Nyári Színház is, amit idén már negyedik alkalommal rendeznek meg. S hogy a rengeteg munka mellett hogyan jut ideje a családjára? A színházigazgató szerint ez is csak egy megoldandó feladat, amit feleségével elképesztően jól tudnak működtetni.
A színművész a magán színház előnyei között sorolja fel, hogy sokkal szabadabban tudja beosztani az idejét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a színház mindig egyfajta szakaszos életvitelt diktál.
Amikor bemutató, vagy fesztiválszezon van, akkor tudja és elfogadja a családom, hogy kevesebbet vagyok otthon, délután kettőkor elköszönök a gyerekeimtől és olyankor már csak másnap találkozunk. Vannak húzósabb hónapok, de nagyon figyelünk rá, hogy az utána lévő időszakban viszont pótolni tudjuk a minőségi közös időt
– meséli Kristóf, aki szerint nemcsak a családi harmónia igényli a kiemelt fókuszt, hanem maga a házasság is. Felesége nemrég a saját szakmájába is elkezdett visszatérni, pont annyira, amennyi még jól esik neki.
A feleségemmel kitűnő összhangban tudjuk menedzselni a két kisfiúnk életét, a nagyobbik ovis, a kisebbik bölcsis, ami egy nagyon izgalmas életkor. Rengeteg időt és energiát próbálunk rájuk fordítani, különórákra, a fejlődésükre, lelkivilágukra és persze arra, hogy minden nap játsszunk velünk, kint legyünk a kertben; vagyis, hogy beleférjen az, ami az ő mindennapjaiknak nagyon fontos.
Németh Kristóf gyermekei nagyon különböző karakterek, a 6,5 éves Levente művészlélek, szeret festeni, szerelgetni, kísérletezni, a 2,5 éves Olivér pedig sportoló beállítottságú, édesapja elmondása szerint leginkább a küzdősportok lesznek való neki. „Előbb üt, aztán kérdez, igazi kis vasgyúró, szerintem boxoló vagy kidobó ember lesz belőle” – mondja nevetve. „És bivalyerős is, Levi idősebb létére mindig menekül, ezen sokat szoktunk mosolyogni. A legidősebb fiam pedig érettségire készül, keresi az útját, de az biztos, hogy egy profi sportoló, ő már egészen más mindennapi problémákkal szembesül.” A gyerekek mellett a színházigazgató szerint a házasságra is nagyon oda kell figyelni, hogy az hosszútávon boldogan működhessen.
Ehhez nagyfokú intelligencia és tolerancia kell. Szerintem fontos, hogy ne csak Apa és Anya legyünk, hanem férfiként és nőként is jelen kell lennünk.
És ha már házasság: A Fórum Színház szervezésében hamarosan a századik előadását ünnepelheti a Feleség negyvennél kezdődik című előadás, amit nem csak a közönség imád, de a társulat is, hiszen ez egy interaktív komédia.
Én mindig azt mondom, hogy ez az alfája és omegája mindennek, hogy nekünk is jól kell érezni magunkat a színpadon, hiszen hogyan is várhatnánk el a közönségtől, hogy élvezzék, ha mi nem szeretjük eléggé? Persze, ez is csak akkor működik, ha szakmailag nagyon erős alapokon nyugszik. Ezt a darabot egyébként egy házasság javító vígjátéknak is mondhatnánk, mindamellett, hogy közben olyan kérdéseket is feszeget, amikkel mindenki találkozott már, aki volt már szerelmes és volt már komolyabb kapcsolatban, vagy házasságban.
A darab a jubileumi előadását a szentendrei teátrummal ünnepli majd, de látható lesz a Visegrádi Nyári Színházban is, ahol közkívánatra iktatták be az előadást, a nagy érdeklődésre való tekintettel.
Lesznek természetesen újdonságok, készülünk például egy új bemutatóra is, de lesznek gyermek előadások és nagykoncertes bulik is, hogy minden korosztály megtalálhassa magának a megfelelő szórakozást. Óriási szerencsénk van, mert a Fórum Színház társulatával nagyon szeretünk együtt dolgozni, túl azon, hogy nyilván mindennek nagyon pontos koreográfiája és ritmusa van. Jól tudunk együttműködni, Beleznay Endre barátommal például harmadszorra rendezünk közösen.
Németh Kristóf és Beleznay Endre egyébként régi jó barátok, Endrét nemrég a színpadon is felköszöntötték, 55. születésnapja alkalmából. Kristóf szerint sosem volt konfliktus kettejük között, sőt rivalizálás sem, hiszen, ha lett volna, nem tudtak volna ennyire jól kijönni egymással.
Ő egyfajta mediátor az életemben, vagyis ha esetleg másokkal volt nézteltérésem, ő mindig megmondta a véleményét, én pedig hallgatok rá, mert nagyon higgadt és diplomatikus. Ezért is ennyire jó vele a közös munka, mert nagyon jól kiegyensúlyozzuk egymást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.