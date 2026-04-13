Gyermekeiről és házasságáról mesélt Németh Kristóf a Borsnak: "Fontos, hogy ne csak Apa és Anya legyünk"

Németh Kristóf a Fórum Színház igazgatójaként rengeteg projektben vesz részt egyszerre, április 27-én például századik előadását ünnepelheti A feleség negyvennél kezdődik című darabbal, amit a kezdetek óta óriási sikerrel játszanak. Mindemellett indul a Visegrádi Nyári Színház is, amit idén már negyedik alkalommal rendeznek meg. S hogy a rengeteg munka mellett hogyan jut ideje a családjára? A színházigazgató szerint ez is csak egy megoldandó feladat, amit feleségével elképesztően jól tudnak működtetni.

Németh Kristóf felesége és gyerekei pontosan tudják, hogy a húzósabb időszakok után mindig jut kiemelt figyelem a családra is (Fotó: Szabolcs László)

Németh Kristóf: „Vannak húzósabb időszakok, de utána mindig pótoljuk a közös időt”

A színművész a magán színház előnyei között sorolja fel, hogy sokkal szabadabban tudja beosztani az idejét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a színház mindig egyfajta szakaszos életvitelt diktál.

Amikor bemutató, vagy fesztiválszezon van, akkor tudja és elfogadja a családom, hogy kevesebbet vagyok otthon, délután kettőkor elköszönök a gyerekeimtől és olyankor már csak másnap találkozunk. Vannak húzósabb hónapok, de nagyon figyelünk rá, hogy az utána lévő időszakban viszont pótolni tudjuk a minőségi közös időt

– meséli Kristóf, aki szerint nemcsak a családi harmónia igényli a kiemelt fókuszt, hanem maga a házasság is. Felesége nemrég a saját szakmájába is elkezdett visszatérni, pont annyira, amennyi még jól esik neki.

A feleségemmel kitűnő összhangban tudjuk menedzselni a két kisfiúnk életét, a nagyobbik ovis, a kisebbik bölcsis, ami egy nagyon izgalmas életkor. Rengeteg időt és energiát próbálunk rájuk fordítani, különórákra, a fejlődésükre, lelkivilágukra és persze arra, hogy minden nap játsszunk velünk, kint legyünk a kertben; vagyis, hogy beleférjen az, ami az ő mindennapjaiknak nagyon fontos.

Németh Kristóf gyermekei nagyon különböző karakterek, a 6,5 éves Levente művészlélek, szeret festeni, szerelgetni, kísérletezni, a 2,5 éves Olivér pedig sportoló beállítottságú, édesapja elmondása szerint leginkább a küzdősportok lesznek való neki. „Előbb üt, aztán kérdez, igazi kis vasgyúró, szerintem boxoló vagy kidobó ember lesz belőle” – mondja nevetve. „És bivalyerős is, Levi idősebb létére mindig menekül, ezen sokat szoktunk mosolyogni. A legidősebb fiam pedig érettségire készül, keresi az útját, de az biztos, hogy egy profi sportoló, ő már egészen más mindennapi problémákkal szembesül.” A gyerekek mellett a színházigazgató szerint a házasságra is nagyon oda kell figyelni, hogy az hosszútávon boldogan működhessen.