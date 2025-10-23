Vasvári Vivien a Borsnak: „Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen"

Október 23-án ismét megtelt a Kossuth tér: zászlók lengtek a szélben, mindenki érezni, hogy ez a nap többről szól mint egy egyszerű ünnep. A forradalom 69. évfordulóján fiatalok és idősek, családok és barátok együtt hajtottak fejet azok előtt, akik a szabadságért és a hazáért küzdöttek. A résztvevők között ott volt Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond is, akik meghatottan beszéltek arról, miért tartották fontosnak, hogy idén is elmenjenek a megemlékezésre.

Vasvári Vivien és férje, Zsigmond a színpadon hallgatták végig Orbán Viktor ünnepi beszédét - Fotó: Mediaworks

Vasvári Vivien és férje örömmel fogadták a meghívást

Vasvári Vivien lelkesen mesélte a Borsnak, hogy bár főként a sztárvilágból ismerhetjük, fontos számára kiállni az örök értékek mellett. A férjével így nem mérlegelték sokáig a döntésüket, amikor meghívást kaptak az október 23-ai ünnepségre, ahol nagy figyelemmel hallgatták Orbán Viktor beszédét:

Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen, ahol a miniszterelnök is beszédet mondott. Számomra ez elsősorban nem a szereplésről szólt, hanem arról, hogy olyan értékek mellett álljak ki, mint a család, a haza és a biztonság. Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, de ugyanazokat az értékeket vallja, így természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt

– vallotta be az édesanya.

Számos híresség foglalt helyet az október 23-ai állami ünnepség színpadán - Vasvári Vivien és férje, Zsigmond, Szabó Zsófi, Muri Enikő, Kucsera Gábor, Tápai Szabina, Patkó Béla Kiki, Cooky - fotó: Mediaworks

„A szabadságot mindig őrizni, védeni és tisztelni kell"

Vasvári Vivien férje szerint az '56-os forradalom történetei nemcsak múltidéző emlékek, hanem olyan üzenetek, amelyek ma is irányt mutathatnak:

A hőseink nemcsak a múlt részei, hanem a jelenünk iránytűi. Ők mutatták meg, hogy a szabadság soha nem magától értetődő, azt mindig őrizni, védeni és tisztelni kell. A megemlékezés nem pusztán tiszteletadás, hanem ígéret is: hogy nem felejtünk, és méltóak maradunk az ő áldozatukhoz. Hiszem, hogy amíg emlékezünk a hőseinkre, addig a magyar lélek soha nem veszítheti el az erejét

– magyarázta Bodnár Zsigmond. A házaspár szerint a forradalom üzenete ma is élő valóság, és éppen ezért fontos, hogy a megemlékezés ne csupán a múlt idézése legyen, hanem közösségi élmény is.