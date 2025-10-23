Vasvári Vivien a Borsnak: „Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen"

Október 23-án ismét megtelt a Kossuth tér: zászlók lengtek a szélben, mindenki érezni, hogy ez a nap többről szól mint egy egyszerű ünnep. A forradalom 69. évfordulóján fiatalok és idősek, családok és barátok együtt hajtottak fejet azok előtt, akik a szabadságért és a hazáért küzdöttek. A résztvevők között ott volt Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond is, akik meghatottan beszéltek arról, miért tartották fontosnak, hogy idén is elmenjenek a megemlékezésre.
Vasvári Vivien lelkesen mesélte a Borsnak, hogy bár főként a sztárvilágból ismerhetjük, fontos számára kiállni az örök értékek mellett. A férjével így nem mérlegelték sokáig a döntésüket, amikor meghívást kaptak az október 23-ai ünnepségre, ahol nagy figyelemmel hallgatták Orbán Viktor beszédét:
Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen, ahol a miniszterelnök is beszédet mondott. Számomra ez elsősorban nem a szereplésről szólt, hanem arról, hogy olyan értékek mellett álljak ki, mint a család, a haza és a biztonság. Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, de ugyanazokat az értékeket vallja, így természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt
– vallotta be az édesanya.
Vasvári Vivien férje szerint az '56-os forradalom történetei nemcsak múltidéző emlékek, hanem olyan üzenetek, amelyek ma is irányt mutathatnak:
A hőseink nemcsak a múlt részei, hanem a jelenünk iránytűi. Ők mutatták meg, hogy a szabadság soha nem magától értetődő, azt mindig őrizni, védeni és tisztelni kell. A megemlékezés nem pusztán tiszteletadás, hanem ígéret is: hogy nem felejtünk, és méltóak maradunk az ő áldozatukhoz. Hiszem, hogy amíg emlékezünk a hőseinkre, addig a magyar lélek soha nem veszítheti el az erejét
– magyarázta Bodnár Zsigmond. A házaspár szerint a forradalom üzenete ma is élő valóság, és éppen ezért fontos, hogy a megemlékezés ne csupán a múlt idézése legyen, hanem közösségi élmény is.
Amikor a Békemenetről kérdeztük őket, mindketten egyetértettek abban, hogy az eseménynek ma különös jelentősége van. Bodnár Zsigmond szerint a Békemenet nem politikai rendezvény, hanem az összetartozás és a nemzeti egység ünnepe:
A Békemenettől elsősorban összetartozást és erőt vártunk. Azt, hogy újra megérezzük: bár különbözünk, mégis egy nemzet vagyunk, és a legfontosabb pillanatokban képesek vagyunk összefogni és együtt kiállni a hazánkért. Ez a nap számomra a hit, a béke és a társadalmi felelősségvállalás ünnepe volt. Jó érzés látni, amikor az emberek szívből, szeretetből és meggyőződésből gyűlnek össze, nem a megosztottság, hanem az egység jegyében
– mondta Zsigmond. Vasvári Vivien ehhez kapcsolódva kiemelte, hogy a Békemenet sokkal több mint egy felvonulás – inkább egy közös, nemzeti lelki megmozdulás:
„A Békemenet nem egy politikai esemény, hanem egy nemzeti lelki megmozdulás. Egy lehetőség arra, hogy kifejezzük: szeretjük a hazánkat, és tenni akarunk érte. Fontos, hogy a jövő generációi is lássák, milyen erő rejlik abban, ha a magyarok összefognak, nem a múlt sérelmei, hanem a jövő reményei mentén”– összegzett az édesanya.
