Várkonyi András: „Nem vagyok olyan könnyen kezelhető”

Várkonyi András tudja a hosszú házasság titkát, hiszen 52 éve házas. A színész akkor egy hirtelen ötlettől vezérelve vette el Máriát. Mint mesélte a hot! magazinnak, azt mondták a kollégái, hogy „jó balhé lesz”, és akkor nem is hitték, hogy ilyen hosszan tart majd ez a kapcsolat.

A feleségem végtelenül türelmes, mert nem vagyok olyan könnyen kezelhető. Miközben sok mindent kellene intézni, nem vagyok itthon, mert sokat dolgozom. Kicsit zűrös ember vagyok néha itthon, de ő megértő, jóságos természet. Sokan egész nap együtt vannak otthon, marják egymást, mi viszont örülünk, ha látjuk a másikat

– kezdte a 76 éves színész.

Várkonyi András utazása: egyhetes nílusi hajóútra készülnek

Voltak már Tanzániában, Kenyában, Dominikán, az USA-ban és Szingapúrban is. Néha fárasztó órákkal a járat előtt kiérni a repülőtérre, hosszabb a várakozás, mint maga az út, de az utazás az egyik szenvedélyük.

Egyhetes nílusi hajóútra készülünk. Voltunk már így a Balti-tengeren, öt országot érintve, egyszer pedig az Arab-öbölben, tízemeletes hajón, mindennap más országban kötöttünk ki. Folyami hajón nem voltunk még, ez új élmény lesz.

Az egészségükkel nincs semmi probléma. Andrásnak sok évvel ezelőtt volt egy lézeres szemműtéte, tökéletesen sikerült. A Covidot elkapta, de csak két napig tartott, és nem maradt utána szövődmény.

Ha elkapok valami betegséget, nagyon hamar kimászom belőle. Ez a gének miatt lehet; édesapám 94 éves korában ment el, ez talán jelent valamit. A kutyussal, Pajtival majdnem mindennap felmegyek a hegyre; a mozgás jó levegőn erősíti az embert.

Várkonyi András szabadabb, mint a Barátok közt alatt

A színész fia újságíró, a tizennégy éves unokája, Balázs pedig középiskolába készül. Sajnos ritkán látják, de ha hétvégén András nem játszik éppen színházban, akkor a fiú náluk alszik, és másnap ő viszi haza.

Szabadabb vagyok, mint a Barátok közt alatt, mert akkoriban szinte mindennap forgatás volt huszonhárom éven keresztül; minden más programot, munkát egyeztetni kellett. Most Ábrahám Edittel és Szőke Zolival együtt vagyok munkakapcsolatban a Pomax társulatban. Persze a színház teljesen más, mint egy napi sorozat.

Várkonyi András szinkronmunkáit sem hanyagolja

Több nyelven beszél, újságot és új könyveket is vesz, abszolút tájékozott az irodalomban. Magyartanári diplomája van, az ELTE-n végzett – kissé zavarja, ha nincs ideje olvasni. Egykor a színház mellett járt az egyetemre; megígérték, hogy mindenben mellette állnak, de végül semmiben nem segítették.

Ami még stabil pont az életemben, az a szinkron. Nyolc-tíz nagy stúdió van a sok kicsi mellett. A szakma felhígult, vannak gyors fogyasztásra szánt filmek, és van egy félelem az AI-tól, hogy sok színész munkája fölöslegessé válik. Amíg ez nem történik meg, én biztosan beleadom a lelkemet és a tehetségemet.

Várkonyi András kalandos élete során rengeteget sportolt, izgalmas farabokban szerepelt, bárzongorista is volt. Az egykori Vili bácsi békés, nyugodt ember, de néha neki is kell kezelnie a stresszt, erről nemrég beszélt.