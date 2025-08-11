Várkonyi András: „Nem állnak tőlem távol az extrém sportok”

Nemrég töltötte be a hetvenhatodik életévét Várkonyi András, de máig jó formában van. Igaz, számos egészségi problémával küzdött az elmúlt évtizedekben, de a vitalitása még mindig a régi. Ha úgy adódik, jet-skire pattan, nem tántorítja el semmi – ugyan korábban merészebb dolgokra is vállalkozott, de, ahogy mondja: az idővel lenyugodott.
„A mozgás mindig is fontos szerepet töltött be az életemben. A színészválogatott tagjaként jártuk az országot fiatalkoromban. Vérre menő küzdelmeket vívtunk a pályán helyi téeszek csapataival. De a legkomolyabb meccsek után is együtt sörözött a két csapat, rengeteg barátot szereztem az ország minden részéből – emlékezett vissza a színész a hot! magazinnak, aki azt is elárulta, hogy huszonévesen nem volt olyan dolog, amire ne vállalkozott volna. – Így szerződtem bárzongoristának a Balatonhoz, meg hát ez azért is volt jó buli, mert a magunkfajta fazonokért rajongtak a csajok. Független voltam, éltem az életet, ahogy kell” – mesélte András, aki aztán megkomolyodott, és családot alapított.
A színész pontosan tudja, hogy nem elég az elméjét karban tartani – a testére is figyelnie kell.
„Nap mint nap járom az erdőt a kutyámmal, pedig a dombokra felmászni azért megterhelő. A kutyának nem, nekem igen, de nem adom fel soha. Imádom a vizet is, jól úszom, még mindig leúszom akár egy kilométert is. Az extrém sportok sem állnak tőlem távol, most úgy hozta az élet, hogy jet-skire pattantam. Szerencsére megtehetem, mert jól érzem magam a bőrömben, bírom a tempót még mindig” – magyarázta a színész, akinek korábban sokat fájt a keze, az ujjaiban ízületi gyulladás volt, amelyet már a karján is érzett.
„El voltam keseredve, de Oszvald Marika megmentett. Ajánlott egy ízületregeneráló gyógynövénykeveréket, ami segített a bajomon. Sok hasznos összetevő van benne. A fűzfakéregben gyulladásgátló anyagok vannak, középkori szerzetesek is használták már fájdalomcsillapításra. Az indiai tömjénfa egy igazi ajurvédikus kincs: nem tudom, hogyan, de blokkolja a gyulladást. A sárga vezért az egyik leghatásosabb tradicionális kínai gyógynövénynek tartják, több mint 160 hatóanyagot tartalmaz.”
Visszahúzza a szíve
A színész évtizedekig alakította Vili bácsi karakterét a Barátok közt-ben, a szerep szinte hozzánőtt. Ennek apropóján vittük vissza két évvel ezelőtt a Mátyás király térre. Élvezte, hogy újraélheti múltat!
