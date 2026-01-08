Várkonyi András kiszorult otthonából a hóhelyzet miatt: még napokig nem térhet haza

Várkonyi András újult erővel indította az évet, bár általában mindig rengeteg munkája van, év végén úgy alakult, hogy végre ő is tudott pihenni egy keveset. A napokban leszakadt hómennyiség azonban alaposan feladta a leckét a színművésznek, még napokat kell várnia, hogy hazatérhessen.

Várkonyi Andrásnak adódott némi problémája pilisvörösvári otthonában, ahová néhány napig még nem térhet haza (Fotó: Mediaworks archív)

Várkonyi András: „Túléltünk már néhány hóvihart”

Az ország Vili bácsija végre nem munkával töltötte az ünnepeket, mint mondja, jól esett neki ez a kis szünet. „Nem játszottam most év végén és a szinkronban is pihenő volt, ami a mai nappal véget is ér, folytatódik minden” - meséli a színész.

Jó volt kicsit kikapcsolni, voltunk Cserkeszőlőn a kedvenc helyünkön fürdőzni és az unokámmal is tudtam foglalkozni, amire már nagyon vágytam. Szeretünk eljönni ide, de mostanában több darabba is bekerültem és bonyolultabb az időbeosztásom, hiszen a kollégákkal is egyeztetni kell. Persze egy percig sem bánom, ha pedig mégis sikerül egy hetet vagy néhány napot kiszakítani, akkor nagyon fel tudunk itt töltődni.

Várkonyi András feleségével jelenleg óbudai lakásukban tartózkodik, mint kiderült, pilisvörösvári házukba még napokig nem tudnak visszamenni egy probléma miatt.

Sajnos elromlott otthon valami, amihez szerelőt kellett hívni, de egyelőre még nem tudta vállalni, addig pedig maradnunk kell. Azért jó néhány hóvihart túléltünk már, reméljük a mostani sem lesz sokkal vadabb

- mondja mosolyogva, nyugodt hangon.

S hogy mennyire viselte meg a színművészt a hideg és a havazás? Várkonyi András ízületi gondjairól többször is nyilatkozott, korábbi problémái azonban szerencsére nem tértek vissza, a gyógynövényes kezelésnek köszönhetően úgy tűnik, végérvényesen búcsút inthetett nekik.