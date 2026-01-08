Várkonyi András kiszorult otthonából a hóhelyzet miatt: még napokig nem térhet haza

Várkonyi András újult erővel indította az évet, bár általában mindig rengeteg munkája van, év végén úgy alakult, hogy végre ő is tudott pihenni egy keveset. A napokban leszakadt hómennyiség azonban alaposan feladta a leckét a színművésznek, még napokat kell várnia, hogy hazatérhessen.
Az ország Vili bácsija végre nem munkával töltötte az ünnepeket, mint mondja, jól esett neki ez a kis szünet. „Nem játszottam most év végén és a szinkronban is pihenő volt, ami a mai nappal véget is ér, folytatódik minden” - meséli a színész.
Jó volt kicsit kikapcsolni, voltunk Cserkeszőlőn a kedvenc helyünkön fürdőzni és az unokámmal is tudtam foglalkozni, amire már nagyon vágytam. Szeretünk eljönni ide, de mostanában több darabba is bekerültem és bonyolultabb az időbeosztásom, hiszen a kollégákkal is egyeztetni kell. Persze egy percig sem bánom, ha pedig mégis sikerül egy hetet vagy néhány napot kiszakítani, akkor nagyon fel tudunk itt töltődni.
Várkonyi András feleségével jelenleg óbudai lakásukban tartózkodik, mint kiderült, pilisvörösvári házukba még napokig nem tudnak visszamenni egy probléma miatt.
Sajnos elromlott otthon valami, amihez szerelőt kellett hívni, de egyelőre még nem tudta vállalni, addig pedig maradnunk kell. Azért jó néhány hóvihart túléltünk már, reméljük a mostani sem lesz sokkal vadabb
- mondja mosolyogva, nyugodt hangon.
S hogy mennyire viselte meg a színművészt a hideg és a havazás? Várkonyi András ízületi gondjairól többször is nyilatkozott, korábbi problémái azonban szerencsére nem tértek vissza, a gyógynövényes kezelésnek köszönhetően úgy tűnik, végérvényesen búcsút inthetett nekik.
Én már jobban hiszek a gyógynövényekben, mint a mesterséges gyógyszerekben, az a gyógynövény keverék nagyon jól karban tart. Engem inkább az viselt meg, hogy a szervezetem érezte, hogy érkezni fog a havazás, ami valószínűleg összefügg a légnyomás változással, volt bennem némi feszültség. Aztán amikor megérkezett a hó, megkönnyebbültem. Egyébként örülök, hogy nem Cserkeszőlőn ért bennünket a havazás, mert ott állítólag sokkal több hó esett.
A színész épp egy új színházi bemutatóra készül Generációs gubancok címmel, amely darabnak családi ügyek, szülő-gyermek kapcsolatok, nevelés, pedagógia lesz a témája.
Január 17-én lesz a bemutatónk az angyalföldi József Attila Művelődési Házban, holnaptól indulnak a nagyobb próbák és egyeztetések. Mi sem vagyunk teljesen tisztában minden részlettel, hiszen egy improvizatív darab lesz, ami egy nagyon izgalmas színházi produkció; ráadásul témáját tekintve is aktuális, hiszen olyanokról lesz benne szó, amik tényleg mindenkit érintenek. Fodor Gábor egyetemi oktató képviseli ennek a tudós részét, két kollégámmal, Cseke Katinkával és Zsiga Lászlóval játsszuk majd el.
Az interaktív előadás kapcsán Várkonyi András elárulta: szerinte ez az egyik legizgalmasabb színházi megoldás.
Ez egy nagyon érdekes kísérlet, maga a játék improvizáció. Egy zenés vígjáték például közel sem akkora szellemi bravúr, mint ez. Ha az ember új műfajjal próbálkozik, az mindig kihívás; pláne improvizációnál, abban mindig benne van egy kis izgulás is, úgyhogy már nagyon várjuk.
