Megrázó vallomást tett Turi Xénia: „Nem szeretnék két apától, két gyerekkel egyedülálló édesanya lenni”

Turi Xénia kislánya születése óta egyedülálló édesanyaként áll helyt. Az egykori Love Island szereplő sok nehézségen ment keresztül, mire teljesen bele tudott helyezkedni a feladatba. Nia azonban minden akadályt sikeresen vett, kislányával szoros kapcsolatban áll, saját vállalkozása virágzik, és a szerelem is bekopogtatott az ajtaján.

Turi Xénia az anyaságnak szentelte elmúlt másfél évét (Fotó: Instagram/Turi Xénia)

Turi Xénia lánya nem ismeri biológiai apját Turi Xénia egyedül neveli kislányát

A bíróság kimondta, hogy a sztáranyukáé a felügyelet

A Love Island sztárjának volt párja nem fizet gyerektartást

Turi Xénia új életet akar kezdeni, ismerkedik a csinos anyuka

Turi Xénia: „Hozzászoktam az egyedülálló anyaszerephez”

Love Island Nia másfél évvel ezelőtt adott életet első gyermekének, akit Zoénak keresztelt el. A celebmami fájdalmas szakításon van túl gyermeke édesapjával, akivel hosszú ideig pereskedtek. A bíróság azonban kimondta: a teljes felügyelet Xéniáé. Azóta egykori párja csak felügyelet mellett találkozhat gyermekével.

Én nem titkolom, hogy felügyelt láthatás van megszabva, amit egyébként nem kezdett el Zoénak az édesapja. Én már felkínáltam neki azt is, hogy ne fizessen gyerektartást – hiszen jelenleg sem fizet –, és mondjon le az apai jogairól. Egyáltalán nem úgy áll a gyerekhez, ahogy egy édesapának kellene, és ez azért szül feszültségeket. Nincs is igazából kapcsolatuk, a kislányom konkrétan bácsinak szólítja, pedig már minden családtagot nevén nevez, tudja mindenkiről, hogy kicsoda, mégsem tudja az apukájáról, hogy az édesapja, pedig találkoztak már

– mesélte a Borsnak Turi Xénia.

Az egykori valóságshow sztár mindent elkövet, hogy gyermekét biztonságban tudja. Nia igyekszik kislányának megteremteni a biztos szülői hátteret.

„Szörnyű ezt anyaként végignézni, látom a kislányomon, hogy neki lenne igénye, ő apás lenne, tehát például a keresztapukájához is nagyon kötődik. Hiányzik neki, ezáltal a kettőnk kapcsolata nagyon szoros, és valószínűleg mindig az is marad” – kezdte Nia, aki a nap 24 óráját gyermekével tölti.

Turi Xénia exe nem tartja a kapcsolatot közös kislányukkal (Fotó: Instagram/Turi Xénia)

Turi Xénia volt párja nem vesz részt közös gyermekük életében

Turi Xénia kislánya apa nélkül nő fel. A kis Zoé nem ismeri biológiai édesapját, a lehetőség azonban nyitva áll, Nia szeretné, ha gyermeke életében lenne egy apafigura.