Megrázó vallomást tett Turi Xénia: „Nem szeretnék két apától, két gyerekkel egyedülálló édesanya lenni”

Turi Xénia kislánya születése óta egyedülálló édesanyaként áll helyt. Az egykori Love Island szereplő sok nehézségen ment keresztül, mire teljesen bele tudott helyezkedni a feladatba. Nia azonban minden akadályt sikeresen vett, kislányával szoros kapcsolatban áll, saját vállalkozása virágzik, és a szerelem is bekopogtatott az ajtaján.
Love Island Nia másfél évvel ezelőtt adott életet első gyermekének, akit Zoénak keresztelt el. A celebmami fájdalmas szakításon van túl gyermeke édesapjával, akivel hosszú ideig pereskedtek. A bíróság azonban kimondta: a teljes felügyelet Xéniáé. Azóta egykori párja csak felügyelet mellett találkozhat gyermekével.
Én nem titkolom, hogy felügyelt láthatás van megszabva, amit egyébként nem kezdett el Zoénak az édesapja. Én már felkínáltam neki azt is, hogy ne fizessen gyerektartást – hiszen jelenleg sem fizet –, és mondjon le az apai jogairól. Egyáltalán nem úgy áll a gyerekhez, ahogy egy édesapának kellene, és ez azért szül feszültségeket. Nincs is igazából kapcsolatuk, a kislányom konkrétan bácsinak szólítja, pedig már minden családtagot nevén nevez, tudja mindenkiről, hogy kicsoda, mégsem tudja az apukájáról, hogy az édesapja, pedig találkoztak már
– mesélte a Borsnak Turi Xénia.
Az egykori valóságshow sztár mindent elkövet, hogy gyermekét biztonságban tudja. Nia igyekszik kislányának megteremteni a biztos szülői hátteret.
„Szörnyű ezt anyaként végignézni, látom a kislányomon, hogy neki lenne igénye, ő apás lenne, tehát például a keresztapukájához is nagyon kötődik. Hiányzik neki, ezáltal a kettőnk kapcsolata nagyon szoros, és valószínűleg mindig az is marad” – kezdte Nia, aki a nap 24 óráját gyermekével tölti.
Turi Xénia kislánya apa nélkül nő fel. A kis Zoé nem ismeri biológiai édesapját, a lehetőség azonban nyitva áll, Nia szeretné, ha gyermeke életében lenne egy apafigura.
„Ha egyszer összeszedi magát az apukája, és úgy dönt, hogy megpróbál jó szülő lenni, akkor a lehetőség ott van, én megadom neki. De ez nem lesz mindig így. Ez azért van, hogy a gyerek ne sérüljön, mert mindannyian tudjuk, hogy nem lesz ott az életében. A törvény is azt mondja, hogy nem mondhat le, és nem lehet lemondatni egy apát a láthatási jogáról, és nem az apuka miatt, hanem mert a gyereknek joga van megismerni a születési családját. Én egyedül őt nézem, ha az apját nézném, akkor semmilyen jogot nem adnék a gyerekhez. Nem véletlenül szabtak meg felügyelt láthatást sem, mert nyilván a bíróság is úgy gondolja, hogy nem érdemes rá, hogy elvigye.”
Noha Turi Xénia gyermeke még nagyon kicsi, egyszer eljön az a pont, amikor beszélniük kell arról, hogyan telt Zoé gyermekkora.
Emlékei nem lesznek ezekről az időkről, és mivel apa élménye nincsen, mert az apa szót sem tudja, hogy mi az, így nem gondolkodtam még azon, hogy ha későbbiekben ez a viszony nem rendeződik, vagy teljesen eltűnne az életéből az apukája, akkor hogyan fogunk erről beszélni. Amikor már óvodába megy, és más gyerekektől hallja, hogy „apával voltam, apa vitt ide, apa vitt oda”, akkor nyilván szükség lesz beszélni róla, és elmondanom neki, miért nincs apukája. Egyelőre viszont neki ez a természetes életforma, amit mi élünk, hogy mi ketten vagyunk. Ha rendeződik, talán nem is kell róla beszélnem, vagy majd csak ha már felnőtt lesz, vagy ő maga is édesanyja lesz, és akkor el tudom ezt neki mesélni.
Anya teendői mellett Xénia saját vállalkozását is igazgatja, emellett pedig reménykedik: a nagy szerelem is kopogtat az ajtaján, ami lehet, hogy korábban meg is történik, mint azt gondolná.
Látok még esélyt arra, hogy Zoénak kistestvére legyen. Jelenleg is ismerkedek valakivel. 34 éves leszek, egy fiatal nőnek tartom magam, de óvatos vagyok ezzel kapcsolatban. Nem szeretnék két apától, két gyerekkel egyedülálló édesanya lenni. Ezt nem tehetem meg magammal.
