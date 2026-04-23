"A párom az edzőtermi barátnőjével csal meg engem, már nem is szexelünk"

Online, névtelenül két tanácsot az a teljesen elkeseredett nő, aki úgy érzi, párja megcsalja őt, méghozzá egy olyan nővel, akit az edzőteremben ismert meg. Mint írja, a nő még az ő szemével is gyönyörű, magabiztos és remek alakja van, így nem csoda, hogy párja állandóan áradozik róla. Azok után azonban, hogy kedvese már-már mindennap későn megy haza az edzőteremből, gyanakodni kezdett. Pláne a férfi gyenge kifogásai zavarják. Mint mondja, a viszony: tutibiztos.

Párja az edzőteremben megismert nővel csalja meg / Fotó: Pixabay

Nem vagyok hülye, érzem, ha bolondot csinálnak belőlem, és most pontosan ez a helyzet. Már nem is szexelünk. Azt mondja, a munkahelyi stressz az oka, de én biztos vagyok benne, hogy máshol kapja meg azt, amire szüksége van. Többször is próbáltam elcsábítani. Magassarkúban, egy szál rózsával a számban, de semmi. Állandóan csak azt mondja, hagyjam abba. Megalázva és szexuálisan frusztrálva érzem magam

- részletezte a csalódott barátnő, aki szíve szerint lebuktatná párját.

Edzőterem "extrákkal" - Te mit tennél?

Legszívesebben az edzőterem előtt várnék, és követném őket a nő lakásáig vagy bárhová, ahová mennek. Szeretném szembesíteni, és megmondani neki a magamét

- zárta sorait, amelyet olvasva a DailyStar tanácsadója közölte vele, nem biztos, hogy a zaklatás a legjobb dolog, amit tehet. Kiemelte számára, hogy a problémája a párjával van és nem a nővel.

Érthető a frusztrációd. Furcsán viselkedik, és nem tudod, mi történik. Rendszeresen későn jár haza, és kerüli a szexet. Azt javaslom, válassz egy megfelelő pillanatot, és kérd meg, hogy őszintén mondja el, mi történik

- javasolta neki.