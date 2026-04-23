Feszítővágóval küzdöttek egy emberért Budapesten - drámai videó

A fővárosi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött össze. Az egyikbe beszorult egy ember, ezért a tűzoltóknak feszítővágó segítségével kellett kiszabadítaniuk. Ezt követően átadták őt a mentőknek, akik kórházba szállították.
A munkálatokról, valamint a sérült kimenekítéséről egy videót is közzétett hivatalos oldalán a katasztrófavédelem.
Végül a szakemberek eltakarították a roncsokat, így megszüntették a forgalmi akadályt.
