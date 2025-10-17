Turi Xénia kislánya apa nélkül nő fel – „Próbálom őt kárpótolni és távol tartani minden rossztól”

Turi Xénia egyedülálló anyaként neveli egyéves kislányát, Zoét. Most közösségi oldalán mesélte el, hogy volt párja egyáltalán nincs benne a közös gyermekük életében.

Turi Xénia egyedül neveli kislányát (Fotó: Turi Xénia/Instagram)

Turi Xénia kárpótolni szeretné kislányát

Az egykori valóságshow-szereplő terhessége alatt is felröppentek a pletykák, miszerint egykori szerelmével hullámvölgybe ütköztek. Xénia családjogi és válóperes ügyvédeket is felkeresett. Úgy tűnt, kezd elharapódzni a helyzet.

Az influenszer azóta egyedül neveli kislányát és imádja az anya szerepet! Korábban így nyilatkozott:

Magányos és ijesztő egyedül gondoskodni egy csecsemőről, de mindig úgy érzem, mikor egy nehezebb napot zárunk, hogy egymást gyógyítjuk! Míg várandós voltam, nagykanállal ettem a stresszt, amit biztosan ő is érzett, azóta próbálom őt kárpótolni és távol tartani minden rossztól. És a rossz emberektől... Egy biztos, eddig azt hittem, voltam már szerelmes, de mióta Ő van, tudom, hogy még sosem voltam. Mert most vagyok igazán.

Most Instagramon kérdezték a rajongók, hogy kislánya miként éli meg, hogy apukájával csak időről időre találkoznak, mire az influenszer így válaszolt:

„Ez a kérdés akkor lenne valid, ha Zoé nagyobb lenne már. És mondjuk lenne igénye az apukájára, és ezt ki tudná fejezni. Azt sem tudom biztosan, hogy számára mit jelent az apukája, hiszen még nem kommunikál, az életében sosem volt benne aktívan, sosem gondoskodott róla fizikailag vagy érzelmileg. Sosem altatta őt.”

Turi Xénia kislánya ritkán látja édesapját

Az egykori magyar DJ elmondta, hogy kislánya néhány naponta találkozik édesapjával, akkor is húsz-harminc percre. Zoé nem sír, ha az apukája elmegy a látogatásról.

Utána szól, hogy pá-pá, és megy tovább játszani. Ha nagyobb lesz majd, meglátjuk, ez így neki jó-e. Vagy tudunk-e ezen változtatni?! Most jelenleg egész biztosan nem

– árulta el Nia.

A nehézségek ellenére Xénia nagyon boldog kislányával. Az anyaság mellett időt szán saját vállalkozására, amelyben a fogyással és az életmódváltással foglalkozik.

Azt is elmesélte, hogy az idei karácsonyt külföldön fogja tölteni Zoéval, ami miatt már nagyon izgatott, decembertől pedig egy nagy változásra készül a magánéletében.