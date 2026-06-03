21 alkalommal járt orvosnál az anyuka, mire kiderült: tünetei mögött egy halálos betegség áll

A 41 éves Jules Trigg 21 alkalommal kereste fel orvosát, mire kiderült, hogy tünetei mögött valójában egy halálos betegség állhat.

18 hónappal késve kapta meg halálos betegsége diagnózisát Jules (Fotó: GoFundMe)

18 hónapig tartott, míg rájöttek: halálos betegséggel küzd a mentős

A mentős súlyos hányingertől, rosszulléttől, vérzéstől és kismedencei fájdalomtól szenvedett, mire végül tavaly júniusban negyedik stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála.

Addigra már 18 hónapon keresztül többször is felkereste háziorvosát a fokozatosan súlyosbodó tünetekkel, ám azokat kezdetben fertőzésnek tulajdonították.

Trigg több kemoterápián, sugárkezelésen és brachyterápiás kezelésen is átesett. Később neutropéniás szepszist kapott, ami miatt egy hétre kórházba került. Hónapokig tartó intenzív kezelést követően az orvosok közölték vele, hogy a nyirokcsomókra is átterjedt daganat visszahúzódóban van, és januárra majdnem remisszióba került.

Azonban az áprilisi, háromhavonta esedékes ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a betegség nemcsak visszatért, hanem áttétet adott a tüdejébe és a hasi nyálkahártyába is. Az orvosok közölték vele, hogy az állapota nem gyógyítható, de mindent megtesznek az élete meghosszabbításáért.

Huszonegyszer voltam orvosnál, de mindig azt mondták, hogy húgyúti fertőzés vagy vesefertőzés. Később találkoztam valakivel a kórházban, aki laparoszkópiát javasolt, hogy kiderüljön, nem endometriózisról van-e szó

- idézte fel az édesanya.

Az NHS sürgősségi ellátásáért felelős munkatárs elmondta, hogy már nem a gyógyulásért küzd, hanem az időért.

Mindannyian tudni akarjuk, mi lesz a prognózis. Az orvosom az elmúlt két évben nem akart konkrét választ adni, de nem hiszem, hogy bárki is pontosan tudná

- tette hozzá.

Az édesanya elmondta: bár jelenleg nem vár újabb kezelést, harc nélkül nem adja fel - írja a Daily Mail.