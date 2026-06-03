Hatalmas felfordulást okozott a felhőszakadás, az M7-es autópályán történt baleset

A felhőszakadás máris balesettel járt: az M7-es autópályán szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi.

Felhőszakadás miatt történt baleset (Fotó: Szakony Attila/ ZAOL)

Felhőszakadás miatt veszélyesek az utak

A baleset a 202-es kilométernél, Nagyrécse térségében történt, miközben a jármű Budapest felé haladt.

A helyszínre a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet amelyben ketten utaztak. A piros Renault a feltételezések szerint a nedves burkolaton csúszhatott meg, majd olyan sebességgel csapódott a bal oldali szalagkorlátnak, hogy onnan visszapattant, végül pedig lecsúszott az úttestről.

A műszaki mentés ideje alatt a forgalom lassabban halad az érintett útszakaszon - írja a ZAOL.