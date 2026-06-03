Hatalmas felfordulást okozott a felhőszakadás, az M7-es autópályán történt baleset

A felhőszakadás máris balesettel járt: az M7-es autópályán szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi.
A baleset a 202-es kilométernél, Nagyrécse térségében történt, miközben a jármű Budapest felé haladt.
A helyszínre a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet amelyben ketten utaztak. A piros Renault a feltételezések szerint a nedves burkolaton csúszhatott meg, majd olyan sebességgel csapódott a bal oldali szalagkorlátnak, hogy onnan visszapattant, végül pedig lecsúszott az úttestről.
A műszaki mentés ideje alatt a forgalom lassabban halad az érintett útszakaszon - írja a ZAOL.
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