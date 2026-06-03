Mutáns kullancsok Budapest környékén, vérparaziták miatt retteghetünk

A szakemberek a kullancsok genetikai vizsgálata során olyan mutációkat azonosítottak, amiket korábban még sosem igazoltak ezekben a parazitákban. Ráadásul a kutatás során egy külföldről származó új baktérium, valamint egy emberre is rendkívül veszélyes egysejtű élősködő aggasztóan magas jelenlétét is kimutatták. Mutatjuk a részleteket!
A friss kutatás fókuszában Európa két legelterjedtebb kullancsfaja állt: a közönséges kullancs és a tarka kutyakullancs más néven mocsári kullancs. A szakemberek megvizsgálták a begyűjtött kullancsok faji eloszlását, az évszakokhoz köthető aktivitásukat, a genetikai állományuk (DNS) változásait, valamint a bennük rejtőző kórokozókat. Ezenfelül azt is ellenőrizték, hogy a kullancsok korábbi fejlődési szakaszukban milyen állatokból szívtak vért.
A mintavétel helyszíne a budapesti Merzse-mocsár volt. A szakemberek három különböző élőhelytípust jelöltek ki: egy sűrű cserjés-fás ligetet, a mocsár nádassal borított szegélyét, valamint egy akácerdőt. A gyűjtést egy szabványosított módszerrel végezték: egy fehér törülközőt húztak át a növényzeten, amelyet tíz másodpercenként ellenőriztek, és a rátapadt kullancsokat alkoholos kémcsövekbe gyűjtötték. Ezt követően pedig a laboratóriumban mikroszkóp alatt megvizsgálták a kullancsokat.
A felmérés egy teljes éven át zajlott, a kutatók havonta kétszer (minden fél hónapos időszak végén) látogatták meg a mocsaras területet. A terepmunka során összesen 1960 kullancsot gyűjtöttek össze. A laboratóriumi részletes molekuláris és genetikai elemzésekhez ebből 246 egyedet (199 tarka kutyakullancsot és 47 közönséges kullancsot) választottak ki.
A kutatás több fontos, meglepő eredményt hozott:
A kutatás eredményei közvetlenül érintik a budapesti lakosokat, kirándulókat és kisállat tulajdonosokat, a környezetváltozás miatt ugyanis olyan betegségek jelentek meg a főváros határában, amik korábban nem okoztak itthon komolyabb gondot:
A kutatás legfőbb tanulsága tehát, hogy a budapesti külvárosi mocsarak és nyirkos zöldövezetek – mint amilyen a Merzse-mocsár is – kiemelt fertőzési gócponttá váltak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ezeken a területeken kirándul, kutyát sétáltat vagy a közelben lakik, sokkal nagyobb eséllyel találkozhat olyan kullanccsal, ami súlyos emberi vagy állati megbetegedést hordoz. A teljes tanulmány itt olvasható.
A kullancsok több százféle kórokozót terjeszthetnek. A fertőzés kockázata annál nagyobb, minél tovább marad a kullancs a bőrben, ezért fontos a mielőbbi eltávolítás. A szakemberek szerint kirándulás, kertészkedés vagy szabadtéri programok után érdemes mindig átnézni a bőrt, különösen a hajlatokban és a fejbőrön, mert a kullancsok gyakran észrevétlenül csípnek. Ha csípést észlelünk, figyeljük a bőrt a következő hetekben. A fájdalmatlan, körkörös bőrpír a Lyme-kór egyik korai jele lehet, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. A kullancs helyes eltávolításáról a Semmelweis Egyetem oktatóvideót is készített:
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