Marics Peti próbált segíteni T. Danny-nek, sosem mondott le róla: „Mindig nyugtatott, ura a helyzetnek...”

T. Danny drogbotránya, tönkrement orra és egy idő után vállalhatatlan színpadi viselkedése a nyilvánosságnak is szemet szúrt, aminek hosszú hónapok találgatásai után ő maga vetett véget. Kamerák elé ült és elmesélte a történetét. A maszk mögött című dokumentumfilm kendőzetlen őszinteséggel mutatja be az átélt borzalmakat, ahol többek között Dani családja, kollégái és barátai is megszólaltak. Marics Peti szintén azok között volt, akik nagyon aggódtak a rapperért.

T. Danny orra a drogfüggőség miatt ment tönkre, egy nagy plasztikai műtét még vár rá (Fotó: MEDIAWORKS)

Marics Peti pontosan tudta, hogy hol a helye Dani életében

Aggódott érte, hogy nem lesz visszaút

Peti szerint senki nem tudja átérezni azt, amin Dani keresztülment

Marics Peti szerint kérdés, hogy T. Danny esetében a tévút, vagy a szerelmi csalódás volt előbb

A ValMar énekese elárulta, hogy Telegdy Dániellel legelőször épp egy buliban találkoztak valamikor régen, amikor még saját bevallása szerint mindketten zöldfülűek voltak. Peti szerint a zenész szakmában ahhoz, hogy valaki meghúzza a határt és teljesen el tudja kerülni a drogokat, nagyon nagy lelki erő és óriási tudatosság szükséges. Mindamellett az sem mindegy, hogy egy adott személy mennyire függő alkat és hogy bírja a szervezete.

A szűk baráti körömben mind attól féltünk, hogy ebbe akár bele is halhat, hiszen tízből hat embernek hamarabb megadja magát a szíve.

T. Danny dokumentumfilmje megrendítő őszinteséggel mutatja be, min ment keresztül a rapper és családja (Fotó: MEDIAWORKS / hot! magazin/Bánkúti Sándor)

Marics Peti a történtek kapcsán leginkább arra kíváncsi, hogy vajon Daninak tényleg akkora szerelmi csalódása volt, amit ilyen módon kellett kiélnie, vagy esetleg a már meglévő rossz szokásait próbálta elfedni egy ilyen kifogással.

Próbáltam egy olyan személy lenni, aki társa és barátja marad ebben a helyzetben. Nem akartam semmiféleképpen beállni a sorba és nem akartam, hogy azt érezze, hogy ha váltunk két szót, én már megpróbálom megváltani az életét, vagy megmondani, hogy mi a helyes

- árulta el a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, aki szerint teljesértékűen senki nem tud a rapper helyében lenni, így azt sem lehet tudni pontosan, hogy mik játszódnak le a fejében.

Marics Peti nem akart hősködni, egy lépés távolságból próbált segíteni

Én inkább egy biztos pont akartam lenni. Minden egyes találkozásnál rákérdeztem, hogy tesókám, ugye elindultunk már a jó úton, meg hogy észnél van-e még és hogy tisztában van-e vele, hogy már kicsit túl mélyre ment a lejtőn. Egy-két kedves szóval mindig jeleztem neki, de sosem akartam túlmenni. Nem azért, mert nekem nem ér annyit, hanem mert tudtam, hogy vannak nálam sokkal szorosabb barátai, családtagjai és van egy jó menedzsmentje, ahol azért foglalkoznak ezzel az üggyel

- magyarázta Peti, szerinte a rapper épp elég nehézségen ment keresztül és épp eleget szenvedett, így inkább egy olyan személy akart lenni az életében, akivel jót tudnak nevetni vagy beszélgetni.

Mindig nyugtatott, hogy ura a helyzetnek, csak kell még egy kis idő neki. Ugyanakkor felmerült az emberben, hogy vajon ő ugyanazt látja belülről, amit mi, vagy teljesen másképp éli meg és egy tök másik film forog a fejében? Hogy ebben a filmben ő vajon tényleg elhiszi, hogy ez még semmi és amikor akarja, változtathat a dolgokon és onnantól kezdve jól lesz? Én sosem mondtam le róla és úgy éreztem, hogy ahol nekem szerepem van ebben a történetben, ott én mindvégig helyt akarok állni és egy olyan kéz akarok lenni, akihez tud fordulni. De igazából egy ilyen helyzetben rohadtul magára van hagyva az ember. És az egyetlen ember, aki fel tudja őt segíteni, az saját maga

– zárta gondolatait a ValMar énekese.