Eltűnt egy 11 éves kisfiú - A rendőrök a lakosság segítségét kérik

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 09:34
eltűnt fiatal személyrendőrség
Nagy erőkkel keresi a rendőrség Leonárdót. Az eltűnt fiú engedély nélkül hagyta el otthonát, azóta nem tért haza.

A komlói rendőrök a lakosság segítségét kérik a 11 éves eltűnt fiú kapcsán.

Eltűnt egy 11 éves kisfiú
Fotó: Gé / MW (illusztráció!)
Fotó: Gé / MW (illusztráció!)

Eltűnt egy 11 éves kisfiú

A Komlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02020-157/107/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó R. Leonárdó ügyében. A 11 éves fiú 2026. április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre, írja a Police.hu.

A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt.

Az eltűnt fiúról IDE kattintva tekintheti meg a képet!

A Komlói Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu