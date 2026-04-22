Eltűnt egy 11 éves kisfiú - A rendőrök a lakosság segítségét kérik

Eltűnt egy 11 éves kisfiú

Fotó: Gé / MW (illusztráció!)

A Komlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02020-157/107/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó R. Leonárdó ügyében. A 11 éves fiú 2026. április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre, írja a Police.hu.

A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt.

A Komlói Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!