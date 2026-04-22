Brutális börtönévek várnak az ukrán vezérre: Lefülelték a hálózatot, ami százmilliókkal fosztotta ki a gyanútlanokat

Hatalmasat kaszált az a bűnözői csoport, amelynek tagjai nem voltak kispályások: ipari méretekben zajlott a pénzmosás és a gyanútlan áldozatok megkopasztása. A 49 vádlottat számláló hálózat egy ukrán férfi vezetésével épült ki, és alig egy év alatt több százmillió forintos kárt okoztak a magyar számlatulajdonosoknak. Az ügyészség most keményen odacsapott: börtönéveket és súlyos büntetéseket indítványoztak a banda tagjaira.

A gátlástalan hálózat tagjai a modern technológiát hívták segítségül, hogy az internetes csalásokból szerzett vagyont profi pénzmosás útján tüntessék el a hatóságok elől

Pénzmosás és álbankárok: így csapták be a gyanútlanokat

A bűnszervezet módszere kísértetiesen hasonlított a legprofibb akciófilmek forgatókönyvére. A csalók jellemzően pénzintézeti dolgozónak adták ki magukat, és pánikot keltve hívták fel az áldozatokat. Azt hazudták, hogy a sértettek bankszámlája veszélyben van, majd rávették őket, hogy telepítsenek távoli elérést biztosító programokat az eszközeikre.

Miután a gyanútlan ügyfelek telepítették a szoftvereket, a bűnözők teljes hozzáférést kaptak az online banki felületekhez, azonnal átutalták a sértettek összes megtakarítását, majd bonyolult tranzakciósorozatokkal igyekeztek elfedni a lopott vagyon útját – derül ki Magyarország Ügyészsége közleményéből.

A bűnszervezet tagjai közül többen már beismerték bűnösségüket. Az ügyészség alkut kötött több terhelttel, így rájuk 1 év 4 hónaptól egészen 6 és fél évig terjedő szabadságvesztést kértek. A végső szót a Szegedi Törvényszék mondja majd ki a 49 vádlott sorsáról, akiknek most szembe kell nézniük tetteik következményeivel.