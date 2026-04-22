Mérgezett bébiétel: gyanús matrica az üveg alján - itt tart a magyar vizsgálat

Több szomszédos országban is patkányméreggel szennyezett bébiételes üvegeket találtak, a szakértők bioterrorizmust gyanítanak az ügy hátterében, a magyar hatóságok pedig vizsgálatba kezdtek. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a jelenlegi helyzetről, a hatósági intézkedésekről és a biztonsági szabályokról.
Az osztrák rendőrség és a Szövetségi Bűnügyi Hivatal vizsgálata során kiderült, hogy Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában szándékosan manipulált HiPP bébiételeket találtak bizonyos áruházláncok polcain. A nyomozás eddigi adatai alapján annyit tudni, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett, hanem valaki szándékosan mérgező anyagot (patkánymérget) juttatott az üvegekbe. Az érintett termék elsősorban a 190 grammos Sárgarépa-burgonyával feliratú HiPP bébiétel.
A jó hír az, hogy a jelenlegi információk szerint Magyarországra nem került a szennyezett tételekből. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) viszont azonnal megkezdte a vizsgálatokat, hogy továbbra is biztosítsák a hazai fogyasztók biztonságát. És bár a hazai hálózatban nem találtak mérgezett üveget, bizonyos áruházláncok (elővigyázatosságból) ideiglenesen felfüggesztették minden HiPP termék (bébiételek, kekszek, ivólevek) árusítását a vizsgálatok lezárultáig.
Fontos!
Mivel az osztrák–magyar határtól mindössze 48 km-re (Schützen am Gebirge) is találtak patkányméreggel szennyezett bébiételt, fokozott óvatosság indokolt azoknál, akik Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban vásároltak ilyen terméket az elmúlt napokban!
A hatóságok meghatározták azokat a specifikus ismertetőjeleket, amelyek gyanúra adhatnak okot. Ha az alábbiak bármelyikét tapasztaljuk, NE nyissuk ki az üveget és ne adjunk belőle a babáknak:
A HiPP forgalmazója és a hatóságok az alábbi lépéseket javasolják minden vásárlónak: vásárláskor ellenőrizzék a csomagolást és csak a teljesen ép, sértetlen terméket emeljék le a polcról. Felnyitáskor mindig figyeljenek a jellegzetes kattanó hangra. Ha a fedél közepe már a kinyitás előtt benyomható, az üveg nem légmentes, az ilyen termékeket meg sem szabad kóstolni! Aki véletlenül mégis érintkezik mérgezett élelmiszerrel, legalább 30 másodpercig mosson kezet alaposan szappannal. És vigye vissza az üveget a vásárlás helyére, vagy jelezze a hatóságoknak (NKFH vagy NÉBIH). Az esettel kapcsolatos legfrissebb hírek az NKFH és a NÉBIH hivatalos weboldalán követhetők nyomon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.