Mérgezett bébiétel: gyanús matrica az üveg alján - itt tart a magyar vizsgálat

Több szomszédos országban is patkányméreggel szennyezett bébiételes üvegeket találtak, a szakértők bioterrorizmust gyanítanak az ügy hátterében, a magyar hatóságok pedig vizsgálatba kezdtek. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a jelenlegi helyzetről, a hatósági intézkedésekről és a biztonsági szabályokról.

A tápszervisszahívási hullám után most a bébiételekkel kapcsolatban jöttek aggasztó hírek. Mutatjuk a tudnivalókat.

Mi történt pontosan?

Az osztrák rendőrség és a Szövetségi Bűnügyi Hivatal vizsgálata során kiderült, hogy Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában szándékosan manipulált HiPP bébiételeket találtak bizonyos áruházláncok polcain. A nyomozás eddigi adatai alapján annyit tudni, hogy a szennyeződés nem a gyártás során keletkezett, hanem valaki szándékosan mérgező anyagot (patkánymérget) juttatott az üvegekbe. Az érintett termék elsősorban a 190 grammos Sárgarépa-burgonyával feliratú HiPP bébiétel.

Mi a helyzet a magyarországi bébiételekkel?

A jó hír az, hogy a jelenlegi információk szerint Magyarországra nem került a szennyezett tételekből. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) viszont azonnal megkezdte a vizsgálatokat, hogy továbbra is biztosítsák a hazai fogyasztók biztonságát. És bár a hazai hálózatban nem találtak mérgezett üveget, bizonyos áruházláncok (elővigyázatosságból) ideiglenesen felfüggesztették minden HiPP termék (bébiételek, kekszek, ivólevek) árusítását a vizsgálatok lezárultáig.

Fontos! Mivel az osztrák–magyar határtól mindössze 48 km-re (Schützen am Gebirge) is találtak patkányméreggel szennyezett bébiételt, fokozott óvatosság indokolt azoknál, akik Ausztriában, Szlovákiában vagy Csehországban vásároltak ilyen terméket az elmúlt napokban!

Hogyan ismerhető fel a veszélyes termék?

A hatóságok meghatározták azokat a specifikus ismertetőjeleket, amelyek gyanúra adhatnak okot. Ha az alábbiak bármelyikét tapasztaljuk, NE nyissuk ki az üveget és ne adjunk belőle a babáknak: