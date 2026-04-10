T. Danny drogbotránya közben Marics Peti végig tartott a katasztrófától: "Látszott, hogy nagy a baj!"

T. Danny maszkja hosszú hónapok óta foglalkoztatta a nyilvánosságot, állandó rejtőzködése és az orra körüli titkolózás egyre inkább azt az érzést erősítette mindenkiben, hogy nagyon nagy a baj. Egy idő után már tényleg nem lehetett titkolni, hogy milyen súlyos dolgok húzódnak a háttérben, ezért ő maga ült kamerák elé, hogy véget vessen a találgatásoknak és elmesélje, hogy mi történt vele valójában.

T. Danny dokumentumfilmje egyenesen sokkolta a nyilvánosságot (Fotó: Mediaworks)

T. Danny környezete is kikészült, hogy nem tér vissza

A fiatal rapper életének hosszú és legsötétebb időszaka tárult most nyilvánosság elé, hiszen A maszk mögött című, kétrészes dokumentum sorozatában döbbenetes részletekről számol be drogproblémáival kapcsolatban, ahol többek között kiderült az is, hogy havonta 12-15 millió forintot költött el drogokra, de sokszor még ez sem volt elég. A kontrollálatlan szerhasználat mögött komoly lelki okok húzódtak meg, s bár eleinte úgy érezte, hogy ő tartja kézben az irányítást, szép lassan, vagy inkább gyorsan elvesztette a kontrollt. A drogoktól az orra összeesett, fizikai fájdalmai lettek és a színpadon is egyre vállalhatatlanabb viselkedést tanúsított. Zenésztársa, Marics Peti például bevallotta, hogy egy ponton már nem véletlenül nem hívták fellépésre:

A legutolsó Arénánkra most nem hívtuk a Danit, mert el kellett azzal a kérdéssel is játszanunk, hogy mi van akkor, ha számolunk vele, de nem érkezik meg. Vagy esetleg nem olyan állapotban, ami színpadkompatibilis. Mert azért a vége felé már - ha őszinték akarunk lenni - sokszor a színpadon is látszott rajta szerintem, hogy nagy a baj.

Bár azt Peti is elismerte, hogy a zenész szakmában nehéz nem belefutni keményebb bulikba, valószínűleg azért tartható egyfajta határhúzás, Daninak viszont lelki állapota miatt ez nem sikerült és a legrosszabb az volt, hogy sokáig teljes tagadásban volt. A droghasználók ugyanis nem érzik, hogy baj lenne, ami tovább nehezíti a gyógyulást, hiába kongatja a környezete a vészharangot. „Amilyen rosszul voltam belül, olyan jól mentek a dolgok kívülről, Aréna, Budapest Park… Belül meg elfogytam. És akkor még azt is kellett éreztem, hogy egyedül vagyok" - vallotta Dani. A legmélyebb ponton már mindenki kétségbe volt esve a rapper körül, többek között Marics Peti is.

Tényleg azon kezdett el gondolkodni az ember, hogy most vissza tud még fordulni ez az út, vagy már egyirányú és igazából innen már csak egy katasztrófát várunk bekövetkezni. Mert azért, ha az ember már ennyire mélyen van, akkor annak kevés jó kimenetele van

- árulta el Peti.