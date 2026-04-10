T. Danny drogbotránya közben Marics Peti végig tartott a katasztrófától: "Látszott, hogy nagy a baj!"

T. Danny maszkja hosszú hónapok óta foglalkoztatta a nyilvánosságot, állandó rejtőzködése és az orra körüli titkolózás egyre inkább azt az érzést erősítette mindenkiben, hogy nagyon nagy a baj. Egy idő után már tényleg nem lehetett titkolni, hogy milyen súlyos dolgok húzódnak a háttérben, ezért ő maga ült kamerák elé, hogy véget vessen a találgatásoknak és elmesélje, hogy mi történt vele valójában.
A fiatal rapper életének hosszú és legsötétebb időszaka tárult most nyilvánosság elé, hiszen A maszk mögött című, kétrészes dokumentum sorozatában döbbenetes részletekről számol be drogproblémáival kapcsolatban, ahol többek között kiderült az is, hogy havonta 12-15 millió forintot költött el drogokra, de sokszor még ez sem volt elég. A kontrollálatlan szerhasználat mögött komoly lelki okok húzódtak meg, s bár eleinte úgy érezte, hogy ő tartja kézben az irányítást, szép lassan, vagy inkább gyorsan elvesztette a kontrollt. A drogoktól az orra összeesett, fizikai fájdalmai lettek és a színpadon is egyre vállalhatatlanabb viselkedést tanúsított. Zenésztársa, Marics Peti például bevallotta, hogy egy ponton már nem véletlenül nem hívták fellépésre:
A legutolsó Arénánkra most nem hívtuk a Danit, mert el kellett azzal a kérdéssel is játszanunk, hogy mi van akkor, ha számolunk vele, de nem érkezik meg. Vagy esetleg nem olyan állapotban, ami színpadkompatibilis. Mert azért a vége felé már - ha őszinték akarunk lenni - sokszor a színpadon is látszott rajta szerintem, hogy nagy a baj.
Bár azt Peti is elismerte, hogy a zenész szakmában nehéz nem belefutni keményebb bulikba, valószínűleg azért tartható egyfajta határhúzás, Daninak viszont lelki állapota miatt ez nem sikerült és a legrosszabb az volt, hogy sokáig teljes tagadásban volt. A droghasználók ugyanis nem érzik, hogy baj lenne, ami tovább nehezíti a gyógyulást, hiába kongatja a környezete a vészharangot. „Amilyen rosszul voltam belül, olyan jól mentek a dolgok kívülről, Aréna, Budapest Park… Belül meg elfogytam. És akkor még azt is kellett éreztem, hogy egyedül vagyok" - vallotta Dani. A legmélyebb ponton már mindenki kétségbe volt esve a rapper körül, többek között Marics Peti is.
Tényleg azon kezdett el gondolkodni az ember, hogy most vissza tud még fordulni ez az út, vagy már egyirányú és igazából innen már csak egy katasztrófát várunk bekövetkezni. Mert azért, ha az ember már ennyire mélyen van, akkor annak kevés jó kimenetele van
- árulta el Peti.
Telegdy Dániel vallomásában elárulta, hogy a féktelen bulikat végül egy rendőrségi razzia fékezte meg, ekkor érezte úgy, hogy a legmélyebben van. „Nagyon hamar azt láttam, hogy egy szörnyet kreáltam, ez már nem én vagyok. Nagyon fájt beismerni, hogy miért így kell véget érnie, hogy a végletekig ment el a dolog.” A döbbenetes felismerés mellett tudomásul kellett vennie azt is, hogy a régi arcát már sosem kapja vissza, hiszen nem csak az orrát veszítette el, hanem önmagát is. Bár egy nagyobb plasztikai műtét még vár rá, saját bevallása szerint már sosem lesz olyan mint régen, sem külsőleg, sem lelkileg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.