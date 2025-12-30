Csuti nagypapája örökségét adja tovább a fiának

Szabó András Csuti nemrég megmutatta, ahogy épp sakkozni tanítja a kisfiát, Medoxot, amely egy igazán különleges alkalom az édesapa számára. Csuti még a nagypapájától tanulta el a játék csínját-bínját, és most rajta van a sor, hogy átadja ezt a tudást a fiának.

Csuti szívmelengető posztot tett közzé az Instagramon / Fotó: Szabolcs László

Így tanítja sakkozni a kisfiát Csuti

Fontos, hogy az örökségünk, legyen az szellemi vagy kézzel fogható, a gyermekeink életében is jelen legyenek. Ez formálta a nagyszüleinket, a szüleinket, minket és formálja majd a gyermekeinket is.

Nagy valószínűséggel Csuti is hasonlóképp gondolkodhat, miután nemrég az Instagramon osztotta meg, ahogy sakkozni tanítja Medoxot. Maga a sakk igazi agytorna, de nem csak ezért fontos az üzletember számára: valamikor régen őt a nagypapája tanította meg játszani, így most Csutin a sor, hogy átadja a tudását a kisfiának.

Engem nagypapám tanított, én meg őt!

- írta a képet tartalmazó posztjában Csuti.

Mutatjuk is a szívmelengető pillanatot!