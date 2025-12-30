Csuti nagypapája örökségét adja tovább a fiának

Szabó András Csuti nemrég megmutatta, ahogy épp sakkozni tanítja a kisfiát, Medoxot, amely egy igazán különleges alkalom az édesapa számára. Csuti még a nagypapájától tanulta el a játék csínját-bínját, és most rajta van a sor, hogy átadja ezt a tudást a fiának.
Fontos, hogy az örökségünk, legyen az szellemi vagy kézzel fogható, a gyermekeink életében is jelen legyenek. Ez formálta a nagyszüleinket, a szüleinket, minket és formálja majd a gyermekeinket is.
Nagy valószínűséggel Csuti is hasonlóképp gondolkodhat, miután nemrég az Instagramon osztotta meg, ahogy sakkozni tanítja Medoxot. Maga a sakk igazi agytorna, de nem csak ezért fontos az üzletember számára: valamikor régen őt a nagypapája tanította meg játszani, így most Csutin a sor, hogy átadja a tudását a kisfiának.
Engem nagypapám tanított, én meg őt!
- írta a képet tartalmazó posztjában Csuti.
Mutatjuk is a szívmelengető pillanatot!
