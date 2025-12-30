Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csuti nagypapája örökségét adja tovább a fiának

Csuti
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 12:40
örökségSzabó András Csutisakk
Fontos pillanatot osztott meg az üzletember. Csuti elárulta: ezt még a nagypapájától tanulta meg.

Szabó András Csuti nemrég megmutatta, ahogy épp sakkozni tanítja a kisfiát, Medoxot, amely egy igazán különleges alkalom az édesapa számára. Csuti még a nagypapájától tanulta el a játék csínját-bínját, és most rajta van a sor, hogy átadja ezt a tudást a fiának.

Csuti szívmelengető posztot tett közzé az Instagramon
Csuti szívmelengető posztot tett közzé az Instagramon / Fotó: Szabolcs László

Így tanítja sakkozni a kisfiát Csuti

Fontos, hogy az örökségünk, legyen az szellemi vagy kézzel fogható, a gyermekeink életében is jelen legyenek. Ez formálta a nagyszüleinket, a szüleinket, minket és formálja majd a gyermekeinket is. 

Nagy valószínűséggel Csuti is hasonlóképp gondolkodhat, miután nemrég az Instagramon osztotta meg, ahogy sakkozni tanítja Medoxot. Maga a sakk igazi agytorna, de nem csak ezért fontos az üzletember számára: valamikor régen őt a nagypapája tanította meg játszani, így most Csutin a sor, hogy átadja a tudását a kisfiának.

Engem nagypapám tanított, én meg őt!

- írta a képet tartalmazó posztjában Csuti.

Mutatjuk is a szívmelengető pillanatot!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu