Megszólalt dédije állapotáról Kulcsár Edina

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 09:45
Az egykori szépségkirálynő újabb részleteket árult el Anci mama állapotáról. Kulcsár Edina dédije májusban 95 éves lesz.
Kulcsár Edina szeretett dédnagymamája 95 éves lesz májusban, aki nemcsak támasz, hanem a biztos pont a sztáranyuka életében. Anci mama korához képest jó egészségnek örvend, és szellemileg is teljesen friss.

Kulcsár Edináék ünnepelnek májusban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kulcsár Edina: „Jól van, szerencsére!”

A négyszeres üknagymama hamarosan egy egészen különleges mérföldkőhöz érkezik. Edina büszkén mesélte, hogy Anci mama május 11-én tölti be a 95. életévét, ami még gombócból is sok. Ráadásul ezen a napon nemcsak őt ünneplik, hanem Edina és G.w.M kislányát, Amarát is, így a családban a május közepe a bulizásról szól Kulcsár Edina gyermekei számára is.

„Jól van szerencsére, lekopogom... Már nem jön-megy, többet pihen, fekszik. Viszont májusban dupla születésnapot ünneplünk, ugyanis egy napon van a dédi és Amara szülinapja” – mesélte Edina, aki hozzátette, bár ő a szervezés nagymestere, ennyire előre még nem tervezett fix programot. „Abban nem vagyok jó, hogy hetekkel előre megtervezzek valamit, általában pár nappal előbb rendelem csak meg a tortát, de abban viszont jó vagyok, hogy pár nap alatt össze tudok rántani egy hatalmas bulit is akár” – tette hozzá. 

Túl az egészségügyi nehézségeken

Bár az elmúlt év tartogatott némi aggasztó pillanatot a család számára, a tavalyi év apróbb egészségügyi gondjai után a dédi szerencsére teljesen felépült. Az egykori szépségkirálynő azt is elárulta, hogy Anci mama mostanában inkább a pihenést preferálja, és a nagy téli hidegek is visszavetették egy kicsit a mozgásban, de most, hogy megjött a jó idő, Edina reméli, hogy újra többet mozdul majd ki a friss levegőre.

Tavaly volt vele egy-két kisebb egészségügyi probléma, de szerencsére abból kijött. Ritkán mozdul ki a lakásból, aminek megmondom őszintén, én annyira nem örülök, de én általában rá tudom venni, hogy kimozduljon a friss levegőre 

– mondta el a Borsnak Edina, akinek a hétvégén sikerült kicsalnia fagyizni imádott dédijét.

Kulcsár Edina édesanyjával és dédijével
Kulcsár Edina dédije 95 éves lesz (Fotó: HÁMORI ZSÓFIA/LIFE.HU)

Jöhet a 100. születésnap?

Az egykori szépségkirálynő nagyon reméli, hogy imádott dédije még évekig velük lesz. 

Remélem megéri a százat vagy még többet is, de nyilván az a lényeg, hogy ő jól érezze magát, és hogy ezek tényleg minőségi évek legyenek még. Mi mindent megteszünk, hogy így legyen

 – tette hozzá Edina reményteljesen. Úgy tűnik, a Kulcsár-családban a generációk közötti kötelék erősebb, mint valaha, és a dédi továbbra is a család középpontja marad.

 

