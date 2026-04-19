"Rájuk maszturbáltam"– Kiderült Kiara Lord titka! Gyönyörű nők csábították el a magyar bombázót

Kiara Lord nevét ma már az egész ország ismeri, hiszen idén a TV2 sikerműsorában, A Nagy Ő-ben próbálta meghódítani Stohl András szívét, hamarosan pedig az Ázsia Expressz embert próbáló kalandjaiban láthatjuk viszont a képernyőn. A bevállalós sztár most Lakatos Levente podcastjában vendégeskedett, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt szexuális vágyairól és arról a megdöbbentő tényről, hogy falát nem férfi ideálok, hanem dögös énekesnők poszterei borították. A beszélgetés során kiderült: miközben osztálytársai sportolókért rajongtak, őt egészen más hozta lázba.

Kiara Lord Britney Spears popsi-villantós fotóitól vadult be

A műsorvezető, Lakatos Levente rákérdezett arra az időszakra, amikor a legtöbb tinilány szobájában kigyúrt pasik és sármos színészek képei díszelegtek. Felmerült a kérdés, vajon a sportos szívtipró, Kucsera Gábor is köztük volt-e, de a válasz minden várakozást felülmúlt. Kiara nem kertelt, és nevetve vallotta be, hogy számára a férfi ideálok teljesen kimaradtak, helyettük a korszak legszexibb popdívái jelentették számára a gyönyört. Arra a kérdésre, hogy kinek a fotóira kényeztette magát tiniként, és vajon Kucsera Gábor köztük volt-e, az egykori felnőttfilmes díva a következőt válaszolta:

Azt se tudom, ki az a Kucsera Gábor, valami sportoló nem? Én Britneyékre korongoztam, nem Kucserára. Hát nagyon szexi képeik voltak. Christina Aguilerának, Britney Spearsnek hasonlók. Ilyen poszterek voltak az újságokban, és rájuk maszturbáltam. Nem tehetek róla, de ezt így még nem gondoltam át, de nagyon szexi fotóik vannak, főleg a Dirty korszakból. Kucsera Gábor, na ne vicceljünk.

Kiara Lord vallomása rávilágít arra, hogy már igen korán megmutatkozott az extrém, bevállalós énje.

A "Dirty" korszak bűvöletében

Míg mások a magazinokból fiúbandák tagjait plakátolták ki, őt Christina Aguilera ikonikus, mindent megmutató "Dirty" videóklipje és Britney Spears provokatív fotózásai inspirálták a takaró alatt. A celeb elárulta, hogy a vizuális típusú vonzódása a női idomokhoz már akkor meghatározó volt, és a mai napig emlékszik azokra a bizonyos "popsi-villantós" képekre, amik miatt nem tudott aludni éjszaka. A népszerű influenszer és tévés személyiség őszintesége sokakat meglepett, de Kiara sosem volt az a típus, aki véka alá rejti a véleményét vagy a vágyait. Az Ázsia Expressz előtt álló sztár ezzel a vallomással ismét bebizonyította, hogy nála nincsenek tabuk, és büszkén vállalja, hogy a tinédzserkori vágyait nem a magyar sportcsillagok, hanem a világhírű női szexszimbólumok fűtötték.