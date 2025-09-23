Nincs lehetetlen! Nagy kihívást tervez Sihell Ferry és felesége

Az idei év nem volt megszokott a házaspárnak, mivel számos gyalog és kerékpár túrán indultak el, ahol nem csupán élményekkel gazdagodtak, hanem lelkileg is sokat fejlődtek Sihell Ferryék. A portugál El Camino után megfogadták, hogy idén még a magyar túraútvonalat is végigjárják és a nyáron biciklivel is több nagyobb kihívást teljesítettek.

Sihell Ferry keresztlánya is velük tartott a magyar El Caminón (Fotó: Cseke Viki)

Csupán három nap maradt hátra az itthoni gyalogtúrából, amit a mai napon kezd meg a házaspár. „Csodálatos utunk volt eddig, és azt kell mondjam, hogy Magyarország rendkívül gyönyörű. Ha szépet szeretnénk látni, akkor minden megvan hozzá itthon is, viszont az El Camino nincs még annyira kitalálva, mint mondjuk Spanyolországban, mivel volt olyan nap, amikor nem találkoztunk senkivel” – számolt be a hazai túráról Cseke Viki, aki nem merne egyedül elindulni az ösvényen, mivel ijesztőnek gondolja, hogy magányosan sétáljon az erdőben.

Sihell Ferrynek és feleségének a tájékozódással is meggyűlt a bajuk

Próbáltuk követni a kék túravonalat, de teljesen rossz irányba indultunk el és arra gondoltunk, hogy bemegyünk egy városba, mivel addig csupán erdőben sétáltunk. A kerülővel együtt huszonkét kilométert gyalogoltunk és tapasztalt túrázóként mindössze fejenként fél liter vizet vittünk magunkkal, gondolva arra, hogy úgyis lesz kút vagy bolt útközben

– így járták szinte végig az úrvonalat Cseke Vikiék és elmondása szerint megtapasztalták, hogy milyen lehet, amikor magára marad valaki és be kell osztania az ételt és az italt is.

Sihell Ferry feleségével lassan a magyar El Caminót is teljesíti (Fotó: Cseke Viki)

A cél előtt pár kilométerrel végre találkoztak egy kerékpárossal, akitől segítséget tudtak kérni, ám nem számítottak arra, ami ezután következett. „Megkérdeztem a férfitől, hogy merre található egy forrás vagy egy patak, amiből tudunk vizet szerezni, de sajnos nem tudott mondani semmit és szerencsére volt nála egy kulacs, amit elő is vett, majd amikor már azt hittem, hogy odaadja, akkor megitta a szemünk láttára az egészet” – mesélte a döbbenetes történetet az énekes felesége. Miután túltették magukat az eseményen, szerencsésen alakult minden, mert a város előtt sikerült egy kutat találniuk, ami nagy megkönnyebbülés volt a túrázóknak.