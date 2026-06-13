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Orbán Viktor a Tisza-kormányról: "Repkednek az ajándék BMW-k"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fidesz Kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 14:17
Tisza PártOrbán Viktor
Miben jobb a Tisza máris? A luxizásban...

"A luxizásról" – ezen rövid, de annál lényegretörőbb kísérőszöveggel tett fel kisvideót a mai Fidesz-kongresszuson tartott beszédéből Orbán Viktor, aki az egybegyűlteknek kiemelte: míg a Tisza szélsőségesei most listáznak, sértegetnek és rágalmaznak mindenkit, akik az elmúlt 16 évben együttműködött a kormánnyal, addig lehet, hogy épp a saját házuk táján kellene alaposabban szétnézniük. A Tisza képviselői ugyanis alaposan meggazdagodhattak: 

Repkednek az ajándék BMW-k, a miniszter Maseratival furikázik.

 

Orbán Viktor hozzátette: "A mostani kirakatvizsgálatok, koncepciós eljárások, az erőszakosság és a magán uralkodni képtelen hatalmi önkény végül mind a javunkra válnak majd."

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