Lesújtó diagnózis: fel kell hagynia az énekléssel a népszerű magyar zenésznek?

Minden zenész talán legrosszabb rémálma, amin Sihell Ferry és családja keresztül ment az elmúlt időszakban. A népszerű mulatós énekes egy élőzenés lírai koncetre készül, ahol szeretné megmutatni, hogy a mulatós énje mellett van egy érzéki, lírai oldala is – az orvosok azonban lesújtó híreket közöltek vele, ami miatt kis híján le is kellett mondani a nagyszabású koncertet, sőt az egész énekesi karrierjére hatással lehet.
Sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán megtartható-e Sihell Ferry közelgő nagykoncertje. Nem régiben ugyanis kiderült: az énekes súlyos asztmával küzd, és az elmúlt hónapokban komoly köhögési rohamok, fulladás és hosszas kivizsgálások nehezítették a mindennapjait. Végül pulmonológus döntött arról, vállalhat-e egy teljes, egyórás fellépést.
„Nemrég kiderült, hogy asztmás lettem, mostantól ezzel kell együtt élnem” – sóhajtott Sihell Ferry a Borsnak nyilatkozva.
„Naponta kétszer kell inhalálnom, szigorúan 12 óránként: ha csak pár percet is kések vele, már érzem, hogy nehezen kapok levegőt” – fedte fel az énekes, aki elárulta: a váratlan egészségügyi helyzet miatt kis híján le kellett mondani a márciusi nagykoncertet.
A koncert szervezése még tavaly nyáron indult, a XIII. kerület művelődési központját nézték ki.
„Itt élünk, nagyon sok szál köt ide, így nem volt kérdés a helyszín. Viszont már tavaly nyáron azt mondták, hogy csak egyetlen szabad időpont maradt erre az időszakra: éppen ez a hétvége. Így a március 21-i dátumon nem nagyon lehetett változtatni” – idézte fel a nyári történéseket Ferry, aki éppen ekkortájt szenvedett a kínzó „száznapos köhögéstől”. A tünetek idővel enyhültek, de nem szűntek meg, ez pedig a koncerteken is nehézséget okozott.
Hosszas vizsgálatok után állapították meg végül az asztmát. Jelenleg körülbelül 70 százalékos tüdőkapacitással énekelek, ezért az sem kizárt, hogy a koncerten időnként rekedtebb lesz a hangom. A fellépések számát is csökkenteni kellett: a korábbi heti négy-öt helyett most csak kettőt vállalok
– árulta el Ferry, majd hozzátette: „A hangom a megélhetésem. Ha eltörne a lábam, az nem érdekelne, de a hangomat, a tüdőmet és a kezeimet – hiszen zenész vagyok - nagyon féltem” – fogalmazott a közkedvelt énekes, akinek orvosa ugyan engedélyezte a nagykoncertet, de figyelmeztette: óvnia kell a tüdejét ezentúl.
A koncert tehát megmenekült, és különösen személyesnek ígérkezik. A megszokott mulatós hangulat helyett most a lírai daloké lesz a főszerep, ráadásul az időpont egybeesik egy fontos dátummal, szeretett édesanyja, akit 11 éve vesztett el, éppen a koncert hetében lett volna hetvenéves: az est során róla is megemlékezik majd. A népszerű énekes ma már tudatosabban vigyáz az egészségére: sok teát iszik, kerüli a hideg és szénsavas italokat, rendszeresen sportol, és az inhalátort is pontosan használja. A színpadról azonban nem akar lemondani Sihell Ferry asztmája ellenére sem. „Amíg hang jön ki a torkomon, addig énekelni fogok – és a közönség mindig száz százalékot kap tőlem” − ígérte a roma származására büszke énekes.
