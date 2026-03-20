Lesújtó diagnózis: fel kell hagynia az énekléssel a népszerű magyar zenésznek?

Minden zenész talán legrosszabb rémálma, amin Sihell Ferry és családja keresztül ment az elmúlt időszakban. A népszerű mulatós énekes egy élőzenés lírai koncetre készül, ahol szeretné megmutatni, hogy a mulatós énje mellett van egy érzéki, lírai oldala is – az orvosok azonban lesújtó híreket közöltek vele, ami miatt kis híján le is kellett mondani a nagyszabású koncertet, sőt az egész énekesi karrierjére hatással lehet.

Sihell Ferry aggasztó tünetekkel fordult orvoshoz, letaglózta a diagnózis, amit kapott, de nem adja fel (Fotó: Sihell Ferry)

Sihell Ferry hosszasan betegeskedett tavaly

Végül alapos kivizsgálást követően meglett a diagnózis

Orvosa asztmát állapított meg nála, mostantól szigorú időközönként kell inhalálnia

Nagykoncertje is veszélybe került, orvosi engedélyt várt a megtartására

Veszélybe került Sihell Ferry koncertje

Sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán megtartható-e Sihell Ferry közelgő nagykoncertje. Nem régiben ugyanis kiderült: az énekes súlyos asztmával küzd, és az elmúlt hónapokban komoly köhögési rohamok, fulladás és hosszas kivizsgálások nehezítették a mindennapjait. Végül pulmonológus döntött arról, vállalhat-e egy teljes, egyórás fellépést.

„Nemrég kiderült, hogy asztmás lettem, mostantól ezzel kell együtt élnem” – sóhajtott Sihell Ferry a Borsnak nyilatkozva.

„Naponta kétszer kell inhalálnom, szigorúan 12 óránként: ha csak pár percet is kések vele, már érzem, hogy nehezen kapok levegőt” – fedte fel az énekes, aki elárulta: a váratlan egészségügyi helyzet miatt kis híján le kellett mondani a márciusi nagykoncertet.

A koncert szervezése még tavaly nyáron indult, a XIII. kerület művelődési központját nézték ki.

„Itt élünk, nagyon sok szál köt ide, így nem volt kérdés a helyszín. Viszont már tavaly nyáron azt mondták, hogy csak egyetlen szabad időpont maradt erre az időszakra: éppen ez a hétvége. Így a március 21-i dátumon nem nagyon lehetett változtatni” – idézte fel a nyári történéseket Ferry, aki éppen ekkortájt szenvedett a kínzó „száznapos köhögéstől”. A tünetek idővel enyhültek, de nem szűntek meg, ez pedig a koncerteken is nehézséget okozott.

Hosszas vizsgálatok után állapították meg végül az asztmát. Jelenleg körülbelül 70 százalékos tüdőkapacitással énekelek, ezért az sem kizárt, hogy a koncerten időnként rekedtebb lesz a hangom. A fellépések számát is csökkenteni kellett: a korábbi heti négy-öt helyett most csak kettőt vállalok

– árulta el Ferry, majd hozzátette: „A hangom a megélhetésem. Ha eltörne a lábam, az nem érdekelne, de a hangomat, a tüdőmet és a kezeimet – hiszen zenész vagyok - nagyon féltem” – fogalmazott a közkedvelt énekes, akinek orvosa ugyan engedélyezte a nagykoncertet, de figyelmeztette: óvnia kell a tüdejét ezentúl.