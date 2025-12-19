Túlment a határon! Rajongója keseríti meg Sihell Ferry életét – megszólalt a pszichológus is

Sihell Ferry az egyik legnépszerűbb énekes napjainkban, hatalmas rajongótáborral rendelkezik. Ez alapvetően örömteli minden művész számára, ám Ferry boldogsága nem lehet felhőtlen. Akad egy rajongója, aki bőven túllépte a határokat, zaklatja őt, sőt, a feleségének hazudja magát!

Sihell Ferry koncertjein hatalmas rajongótábor gyűlik össze, jól esik neki a közönség szeretete, de van, aki túlzásokba esik... (Fotó: Facebook/Sihell Ferry)

Sihell Ferry zaklatója a feleségének hazudja magát

Betelt a pohár, évekig tűrt csendben Sihelly Ferry – és felesége, Viki, ám most már nem hallgathatnak tovább. A házaspárnak már a mindennapjait is megkeseríti az elszánt rajongó hölgy, aki álprofilokat hoz létre és kéretlen imádattal bombázza az előadót. Most pedig már a fellépések után készült, közös rajongói fotót is azzal a felirattal teszi közzé, hogy: „férj és feleség”.

„Évek óta zaklatja Ferit ez a nő. Szerelmes belé, és a feleségének adja ki magát” – háborgott Cseke Viki, Sihell Ferry felesége.

„Nagyon csúnya dolgokat üzen neki, hogy velem milyen bajok történjenek, és hogy mennyire szereti őt… Néha pedig megváltozik a személyisége, és arról ír, hogy valaki feltörte a fiókját, és valójában nem ő áll az üzenetek mögött. De ez nyilvánvalóan hazugság” – szögezte le Viki.

Sihell ferry és felesége, Cseke Viki megelégelte a zaklató nő tevékenykedését (Fotó: Sihell Ferry)

„Kérjük a rajongókat, ne támogassák ezt az őrületet!”

Sihell Ferrynél is elszakadt már a cérna:

Lemásolta a hivatalos Facebook-oldalamat, csakhogy más fotókat rak ki: saját magáról, vagy egy-egy közös képünket, ami akkor készült, mikor fellépés után a rajongókkal fotózkodtam. Mindezt pedig úgy címezi, hogy ő az én feleségem! És a legrosszabb, hogy látjuk a hozzászólásokat: van aki elhiszi, és azt írja, hogy szép pár vagyunk…

– fakadt ki a cigány származású előadó is. Hozzátették, sok kéretlen üzenettel nem foglalkoznak, ez viszont már kimeríti a zaklatás fogalmát.

„Előre gyomorgörcsöm van a zalai fellépéseken, mert tudom, hogy mindegyiken ott van, a koncert végén pedig nagyon erőszakosan előrefurakszik, hogy fotót csinálhasson és rám tukmálja az ajándékait. Ezzel alapvetően nem lenne gond, de a viselkedése bőven átlépi a határokat: az erőszakos személyes közeledés, a nevemben létrehozott profilok, a fotók, amiken a feleségemnek hazudja magát…”

Tartok tőle, hogy mentális betegség áll a háttérben, és segítség kéne neki, hiszen saját magának is árt azzal, hogy ebbe az álomvilágba ringatja magát. Ezúton is kérjük a rajongókat, ne csatlakozzanak az általa létrehozott rajongói oldalhoz, ne lájkolják a képeit, ne támogassák ezt az őrületet!

– kérte Cseke Viki, aki nemrég az El Caminón járt énekes férjével.