Túlment a határon! Rajongója keseríti meg Sihell Ferry életét – megszólalt a pszichológus is

Sihell Ferry az egyik legnépszerűbb énekes napjainkban, hatalmas rajongótáborral rendelkezik. Ez alapvetően örömteli minden művész számára, ám Ferry boldogsága nem lehet felhőtlen. Akad egy rajongója, aki bőven túllépte a határokat, zaklatja őt, sőt, a feleségének hazudja magát!
Betelt a pohár, évekig tűrt csendben Sihelly Ferry – és felesége, Viki, ám most már nem hallgathatnak tovább. A házaspárnak már a mindennapjait is megkeseríti az elszánt rajongó hölgy, aki álprofilokat hoz létre és kéretlen imádattal bombázza az előadót. Most pedig már a fellépések után készült, közös rajongói fotót is azzal a felirattal teszi közzé, hogy: „férj és feleség”.
„Évek óta zaklatja Ferit ez a nő. Szerelmes belé, és a feleségének adja ki magát” – háborgott Cseke Viki, Sihell Ferry felesége.
„Nagyon csúnya dolgokat üzen neki, hogy velem milyen bajok történjenek, és hogy mennyire szereti őt… Néha pedig megváltozik a személyisége, és arról ír, hogy valaki feltörte a fiókját, és valójában nem ő áll az üzenetek mögött. De ez nyilvánvalóan hazugság” – szögezte le Viki.
Sihell Ferrynél is elszakadt már a cérna:
Lemásolta a hivatalos Facebook-oldalamat, csakhogy más fotókat rak ki: saját magáról, vagy egy-egy közös képünket, ami akkor készült, mikor fellépés után a rajongókkal fotózkodtam. Mindezt pedig úgy címezi, hogy ő az én feleségem! És a legrosszabb, hogy látjuk a hozzászólásokat: van aki elhiszi, és azt írja, hogy szép pár vagyunk…
– fakadt ki a cigány származású előadó is. Hozzátették, sok kéretlen üzenettel nem foglalkoznak, ez viszont már kimeríti a zaklatás fogalmát.
„Előre gyomorgörcsöm van a zalai fellépéseken, mert tudom, hogy mindegyiken ott van, a koncert végén pedig nagyon erőszakosan előrefurakszik, hogy fotót csinálhasson és rám tukmálja az ajándékait. Ezzel alapvetően nem lenne gond, de a viselkedése bőven átlépi a határokat: az erőszakos személyes közeledés, a nevemben létrehozott profilok, a fotók, amiken a feleségemnek hazudja magát…”
Tartok tőle, hogy mentális betegség áll a háttérben, és segítség kéne neki, hiszen saját magának is árt azzal, hogy ebbe az álomvilágba ringatja magát. Ezúton is kérjük a rajongókat, ne csatlakozzanak az általa létrehozott rajongói oldalhoz, ne lájkolják a képeit, ne támogassák ezt az őrületet!
– kérte Cseke Viki, aki nemrég az El Caminón járt énekes férjével.
A Bors felkeresett egy pszichológust is. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elmondta, a jelenség nem ritka a sztárok körében, s kihangsúlyozta: cselekedni kell, egészségügyi és jogi téren is.
„Valójában egy pszichiátriai kórképről beszélhetünk. Ez az úgynevezett erotomán téveszme, amely egy pszichotikus zavar, beszűkült tudatállapottal. Ilyenkor az érintett meg van győződve arról, hogy a másik ember – jelen esetben egy ismert személy – az ő párja. Érvekkel nem lehet meggyőzni, tényekkel nem lehet kibillenteni ebből az állapotból” – vélekedett dr. Makai Gábor.
„Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem megjátszás, nem figyeleméhség és nem rosszindulat. Ez egy téveszme, amely az érintett számára a valóság. Éppen ezért a beszélgetés, a jópofizás vagy a megértés nem vezet célra, sőt akár erősítheti is a kötődést. Súlyos esetben ez veszélyeztető állapot, amely kórházi ellátást is igényelhet. Határozott fellépésre van szükség. Az érintett – jelen esetben Sihell Ferry – csak egyértelmű határhúzással tudja megvédeni magát. Teljes elhatárolódás szükséges, és nagyon fontos mindent dokumentálni, hogy jogilag is fel lehessen lépni. Ez nem aljas húzás, hanem önvédelem” – hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus, aki szerint az ügyet mindenképpen jogi útra kell terelni. Emellett szélsőséges esetben az egészségügyi-, akár kényszergyógykezelés is indokolt lehet a rajongónál.
„Nem ritka jelenség, hogy híres emberek iránt alakul ki ilyen téveszme. Gyakran korábbi kötődési traumák, érzelmi elhanyagoltság vagy magányosság áll a háttérben. A téveszme idővel zaklatássá válik: az érintett nem érzi a határokat, hamis profilokat hoz létre, közös képeket és posztokat gyárt – mindez súlyos határsértés” − szögezte le dr. Makai Gábor, aki nemrég Stohl András Nagy Ő-sége kapcsán beszélt a Borsnak.
