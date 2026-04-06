Kiderült, mire szánta a 10 milliót a Séfek Séfe nyertese: nem a karrierjét építi belőle

Nemrég véget ért a Séfek Séfe 2026-os évada, ami Mikula Patrik győzelmével zárult. Tischler Petra csapatának versenyzője egy profi szakács, aki végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, így könnyedén ellenfelei fölé kerekedett. Ennek köszönhetően pedig Patrik a 10 millió forinttal, és külföldi, szakmai továbbképzéssel a zsebében távozhatott. A Séfek Séfe 7. évadának nyertese most elárulta, mire szánja az előbbit, bár a válasz talán sokakat meglephet.

A Séfek Séfe Mikula Patrikja a verseny alatt végig nagyon különbözött versenytársaitól, hiszen bár egyszer-egyszer nála is elszakadt a cérna, de látványos kiborulásoknak és összeomlásoknak nem lehettünk tanúi. Ez persze bizonyára annak is köszönhető, hogy a profi szakács pontosan tudta, hogy miért, na meg hogy kiért küzd. Önmaga mellett ugyanis barátnőjének, és elhunyt nagymamájának is szerette volna megmutatni: nem hiába támogatták az évek alatt, nem úgy, mint a szülei, mert most büszkék lehetnek rá. Ez a gondolat pedig úgy látszik, a trófeáig repítette.

Lelkileg abszolút nem viselt meg a műsor, mert a támogatói hátterem nagyon erős volt, így ezzel tudtam sáfárkodni ügyesen

– vallotta be Patrik a TikTokra készített, Petrával közös, kérdezz-felelek videóban.

A Séfek Séfe Patrikja az ideális versenyző?

Szerettei mellett természetesen a zöldek csapatkapitánya is végig hatalmas szeretettel támogatta versenyzőjét, akivel azóta rendszeresen együtt is dolgoznak. És bár most Tischler Petra Vomberg Frigyessel az Ázsia Expresszt vette a nyakába, így a közös munka egy ideig szünetel, de a nagy kaland előtt azt még elárulta, hogy mi is kell igazán ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen ebben a kemény szakmában.

„Szerintem nagyon fontos, hogy valakiben meglegyen egy hatalmas alázat a szakmával szemben és minden egyes nap szerelmes legyen ebbe” – mondta a videóban Petra, amik természetesen Patrikra is igazak.

A Séfek Séfe fődíja jó helyre került

A látottak alapján talán kijelenthetjük, hogy Patrik nagyon is megérdemelte a fődíjat, amire nagy szüksége volt.

A nyereményből a korábban vásárolt lakást fogom berendezni

– árulta el röviden a győztes, aki egyelőre, a korábbi évadok nyerteseivel ellentétben, nem tervez saját éttermet nyitni, amire szánhatná ezt a pénzt.