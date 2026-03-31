Vomberg Frigyes az Ázsia Expresszről: „Azért nem félek, mert ott van mellettem Petra”

Sorra jelentik be az Ázsia Expressz 7. évadának versenyzőit, akik között a Séfek Séfe új séfje, Tischler Petra és kollégája, Vomberg Frigyes is helyet kapott. A két gasztro zseni hatalmas izgalommal vág bele a műsorba, amit korábban a trió harmadik tagja, Krausz Gábor is megjárt már. Az indulás előtti utolsó pillanatokban pedig a pirosak kapitánya, Frici elárulta a Borsnak, hogy miért vállalta be a műsort.

A Séfek Séfe 2026-os évadában ismerhették meg a nézők Tischler Petrát, aki szinte berobbant a műsorba, és azonnal elrabolta a nézők szívét. Így nem csoda, hogy az Ázsia Expressz új évadára is felkérték, amit ő hatalmas örömmel fogadott el. Partnere, Vomberg Frigyes már nem volt ennyire lelkes az első pillanatokban, de beismerte, képtelen lett volna nemet mondani a magával ragadó kolléganőjének.

Amikor megkerestek, az volt az első kérdésem, biztos-e, hogy engem akarnak? Vannak fiatalabbak, miért nem ők mennek? De azt mondták, hogy biztos, Petrának meg úgy ragyogott a szeme, hogy nem lehetett neki nemet mondani, és szerintem jobb párom soha nem is lehetne, ha ilyen kihívások elé állítanak. Úgyhogy nagyon megbízok benne, és már be is bizonyította, hogy alkalmas erre

– mondta Frigyes.

„Ő nagyon kalandvágyó, rátermett csaj, úgyhogy nem volt kérdés, hogy benne van mindenben. Még nem is akarom beleképzelni magam ebbe a helyzetbe, mert az indulásig szabadságon vagyok. De az biztos, hogy félni azért nem félek, mert ott van mellettem Petra” – vallotta be nevetve.

Az Ázsia Expressz szereplői nem fognak összeveszni

Bár mindketten nagyon erős személyiségek, Vomberg Frigyes kijelentette, nem hiszi, hogy valaha is gond lenne amiatt közöttük, hogy éppen „ki a főnök”.

„Ebből nem lesz konfliktus. Szerintem valamiben ő fog irányítani engem, úgy, ahogy gondolja, másban pedig akár fordítva is lehet, de ez nem lesz probléma, nem bántjuk a másikat, mert nem ez a lényeg, hanem, hogy van egy feladat, amit meg kell oldani” – árulta el.

Ha pedig arról van szó, hogy esetleg segítséget kell kérnünk, vagy szállást szerezni, akkor arra Petra tökéletes lesz. Tehát, amit én nem tudok megtenni, azt ő minden zokszó nélkül simán megcsinálja. Őszintén nem tudom, hogy van-e olyan, amire ő ne lenne képes, úgyhogy ilyenkor egy kicsit majd előre engedem. Illetve nyilván, ha kettőnket összehasonlít valaki, akkor azért ránézésre is elég egyértelmű, hogy neki hamarabb nyílnak az ajtók

– tette még hozzá viccelődve a sztárséf.