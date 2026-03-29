Kiderült, mihez kezd a Séfek Séfe után Tischler Petra: „Eddig nem akartuk nyilvánosságra hozni”

Múlt hét pénteken egy elképesztő döntővel ért véget a Séfek Séfe 7. évada, ahonnan végül a zöld csapat versenyzője, Mikula Patrik került ki győztesként. Ezáltal a nyertes séf Tischler Petra lett, aki bár újoncként érkezett a Séfek Séfe 2026-os évadába, de azonnal bebizonyította, hogy így is könnyedén maga mögé utasítja Krausz Gábort és Vomberg Frigyest. Bár persze, ahogy ő maga is elmondta korábban, a győzelem természetesen főként Patrik érdeme, a csapat „csak” segítette őt az útján. A műsor rajongói azonban teljesen odáig vannak az elképesztően profi séfért, így érthető, hogy arra is kíváncsiak, mihez kezdett a műsor után. Lapunknak most elárulta.

A Séfek Séfe új séfje, Tischler Petra már az első szezonjában fölényes győzelmet aratott a versenyzőjével (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Tischler Petra már jó ideje nem konyhafőnökként tevékenykedik, ami miatt különösen érdekes kitekintés volt számára a közös munka a Séfek Séfe versenyzőivel, ráadásul az is újdonság volt, hogy a csapatának tagjai nem mind profik. De vajon mivel foglalkozik egy ilyen séf a mindennapokban?

„Én most már nem konyhát vezetek úgy, mint korábban, illetve nem vagyok felelős annyi emberért, mint korábban. Főként magamnak dolgozom, és rendezvényeket bonyolítunk általában. Viszont ha egy nagyobb eseményre csapatot kell összerakni, akkor abszolút ugyanazt a mentalitást követem, ami a műsorban is látható volt, bár persze már több ideje együtt dolgozom azokkal, akiket ilyenkor mozgósítok, szóval mondhatni vannak állandó kollégáim” – mesélte Petra.

De Patrikkal egyébként tervezzük, hogy dolgozunk majd együtt, sőt már eddig is volt rá példa a forgatás óta, csak eddig nem akartuk nyilvánosságra hozni, nehogy kiszivárogjon valami, az eredménnyel kapcsolatban. A jövőben is lesznek közös rendezvényeink, mert mondtam neki, hogy két kezemet összeteszem, hogy ha ilyen emberrel dolgozhatok együtt, úgyhogy törekedni fogunk rá, hogy elég sok és különböző típusú rendezvényt tudjunk együtt csinálni

– árulta el.

A Séfek Séfe Tischler Petra számára is új kihívás volt, de azóta visszatért a mindennapi életéhez Szekszárdon (Fotó: Móricz István / hot! magazin)

A Séfek Séfe zsűritagja a szülővárosát népszerűsíti

Tischler Petra Szekszárdon született, és most is ott él és dolgozik, amivel kapcsolatban nagy tervei vannak.

Nagyon-nagyon keveset vagyok Budapesten munka tekintetében, amit őszintén nem is bánok. Imádok Szekszárdon élni és dolgozni, szóval azt az ismertséget, ami most nekem megadatott a műsor által szintén szeretném becsatornázni a szülővárosom népszerűsítésébe

– mondta.