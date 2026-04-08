„Ez kimeríti a hazaárulás fogalmát!” – Schobert Norbi leleplezte Zelenszkij ördögi tervét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 19:05
Kíméletlen őszinteséggel beszélt a közelgő választás tétjéről az ismert fitneszguru. Schobert Norbi kertelés nélkül kijelentette, kit tart hazaárulónak, és kire adja le a voksát április 12-én.
Gőzerővel közeledik az április 12-ei választás, a kampány pedig az utolsó napokban a tetőfokára hág. A hatalmas tétet mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már a hazai sztárvilág legismertebb arcai sem tudnak szó nélkül elmenni a politikai események mellett. A fitneszguru és üzletember, Schobert Norbi úgy döntött, hogy színt vall, és egy igencsak szókimondó üzenetben elárulja, kire teszi le a voksát.

Schobert Norbi Zelenszkijről és Magyar Péterről is kitálalt

Schobert Norbi a hazája érdekét tartja szem előtt a választásnál

A fitneszguru leszögezte, hogy az álláspontja szerinte egyáltalán nem pártpolitikai kérdés: „Amit most mondok, bal és jobboldaltól független dolog” – kezdte a mondandóját, majd lerántotta a leplet az ukrán elnök és a hazai belpolitika kapcsolatáról: „Azt gondolom, hogyha egy politikus úgy szavaz, hogy nem a magyarok érdekeit szolgálja, az hazaárulás.” Ezt követően rátért a Barátság kőolajvezeték ügyére, amit Volodimir Zelenszkij szándékosan politikai fegyverként használ. És hogy mi a célja ezzel? Norbi számára a képlet teljesen egyértelmű: 

Konkrétan arra gondolok, hogy Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Miért? Azért, hogy Orbán Viktor elbukja a választást. Zelenszkij ugyebár jóban van Magyar Péterrel...

– árulta el Schobert Norbi.

Schobert Norbi Magyar Péter és Zelenszkij kapcsolatáról is beszélt

Nem akarja a háborút finanszírozni

De Norbi itt nem állt meg, és kifejtette, miért tartja rendkívül veszélyesnek a jelenlegi nemzetközi helyzetet és a háború finanszírozását: 

Én nem akarok Zelenszkijnek adni az EU-ból 90 milliárdot. Nem akarom hosszabbítani ezt a háborút

– fakadt ki a fitneszguru, majd hozzátette, esze ágában sincs olyanokra voksolni, akiknek a szövetségese fenyegeti a miniszterelnököt, a családját és a magyar népet. Norbi úgy véli, ez a viselkedés mindenképpen kimeríti a hazaárulás fogalmát. A drámai hangvételű bejelentés végén egyértelmű iránymutatást és felszólítást is adott a követőinek a vasárnapi szavazásra nézve: „Én most a Fideszre szavazok. Tegyél te is így” – zárta a gondolatait.

 

