Schobert Norbi felesége betegségéről: "Réka kétszer mentette meg az életemet, most én tartozom neki"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 09:35
Az egész országot sokkolta, amikor kiderült a fitneszlady betegsége. Rubint Réka négy éve küzd a kegyetlen kórral.

Négy év: ennyi ideje titkolja betegségét Rubint Réka, aki végül a héten rántotta le a leplet a szörnyű titokról.

Rubint Réka őszintén vallott betegségéről
Hónapok óta találgatták a rajongók, vajon mi lehet kedvencükkel az utóbbi időben, biztosat azonban sokáig senki sem tudodd. A fordulópontot az hozta el, hogy Rubint Réka a Napló kamerái elé állt, és megrendítő őszinteséggel beszélt arról a diagnózisról, amelyet négy éven át titkolt. A vallomás után férje, Schobert Norbi a Borsnak mesélt arról, hogyan élték meg ezt az időszakot. Ekkor felidézte: noha az orvosok csak másfél évet jósoltak a statisztika alapján, nem számoltak a hit és a kitartás erejével.

Norbi most újra megszólalt az elmúlt, megterhelő időszakról, ezúttal a Blikknek mesélt:

Réka kétszer mentette meg az életemet, a szívműtétemnél és a sztróknál is. Most én tartozom neki. Négy éve küzdünk, négy éve járok vele az onkológiára itthon, Bécsbe és Londonba. Minden pénzünket, minden energiámat abba ölöm bele, hogy a feleségem meggyógyuljon

 – jelentette ki, hozzátéve: Réka hihetetlen erőről tett tanúbizonyságot az elmúlt időszakban.

"A rák nem válogat az alkoholista, a dohányos, a sportoló és a kisgyermek között. Meggyőződésünk, hogy Réka ezt feladatként, tanításként kapta a Jóistentől. Tanításként, hogy megmutassa: ha örvénybe kerülsz, meg kell tanulni felfelé úszni. Ő négy éve úszik kifelé az örvényből és nincs más opció, csak, hogy meggyógyul" – magyarázta, felidézve az első időszakot, amikor kiderült felesége betegsége.

"Én akkor kaptam a második sztrókomat, amikor Rékát műtötték. Ott ültem a kórházudvaron és zokogtam, mert a folyosón nem akartam sírni. Iszonyatos érzés volt: én a Honvédban, ő az onkológián, a gyerekeink pedig otthon" – jelentette ki.

 

