A tudósok szerint egy kísérlet bizonyítja Jézus feltámadását: „Nincs ilyen erőnk a Földön”

A katolikus hit legfőbb rejtélye Jézus feltámadása. A tudósok most azt állítják, hogy bizonyítékokat találtak, amik igazolhatják a biblia ezen eseményét.

Jézus Krisztus képét újra képesek lehetnek rekonstruálni a tudósok

Paolo Di Lazzaro olasz fizikus és az olaszországi Frascati ENEA Kutatóközpont vezető kutatója öt éven át próbálta reprodukálni a torinói leplen a testképet.

A torinói lepel köztudottan Jézus Krisztus halotti leple, amivel betakarták a keresztre feszítését követően. A feltámadása után a lepel a sírban maradt és a mai napig őrzi Jézus lenyomatát. Di Lazzaro és csapata megpróbálta újraalkotni a képet erős ultraibolya lézerek segítségével.

A kísérletek során a kutatók intenzív ultraibolya fényeket bocsátottak ki egy tiszta, a lepel anyagához hasonló vászonszövetre. Az eredmény az lett, hogy a külső rostok kémiai szerkezete megváltozott, és enyhén sárgássá váltak. A kutatok ezt sikernek könyvelték el, ugyanis beigazolódott, hogy az ultraibolya fény csak az anyagok legfelsőbb felületére vannak hatással, anélkül, hogy az anyagot megégetné vagy felmelegítené. De úgy tartják, hogy a teljes testkép újraalkotása sajnálatos módon túlmutat a jelenleg elérhető technológián.

Számításaik szerint egy életnagyságú kép elkészítéséhez hatalmas mennyiségű ultraibolya energiakitörésre lenne szükséges. Jóval többre, mint amit a jelenlegi lézerrendszerek elő tudnak állítani.

Paolo azt mondta, hogy 34 ezer milliárd watt energiát kellene átvezetni egy negyed másodperc negyedében, hogy a finom vászonfelület kémiai összetételét megváltoztassuk, és megmaradjon az a kép. Nincs még ilyen erőhöz fogható a Földön

- mondta a Shaw Ryan Showban Jeremiah Johnston.

A torinói lepel egy 14 láb hosszú vászondarab, amelyen egy férfi körvonalainak ábrája látható. A keresztények Jézus Krisztis földi létezésének bizonyítékaként tartják számon a lenyomatot. A szövetet először az 1350-es években mutatták be a nagyközönségnek – írja a Daily Mail.