A tudósok szerint egy kísérlet bizonyítja Jézus feltámadását: „Nincs ilyen erőnk a Földön”

A katolikus hit legfőbb rejtélye Jézus feltámadása. A tudósok most azt állítják, hogy bizonyítékokat találtak, amik igazolhatják a biblia ezen eseményét.
Paolo Di Lazzaro olasz fizikus és az olaszországi Frascati ENEA Kutatóközpont vezető kutatója öt éven át próbálta reprodukálni a torinói leplen a testképet.
A torinói lepel köztudottan Jézus Krisztus halotti leple, amivel betakarták a keresztre feszítését követően. A feltámadása után a lepel a sírban maradt és a mai napig őrzi Jézus lenyomatát. Di Lazzaro és csapata megpróbálta újraalkotni a képet erős ultraibolya lézerek segítségével.
A kísérletek során a kutatók intenzív ultraibolya fényeket bocsátottak ki egy tiszta, a lepel anyagához hasonló vászonszövetre. Az eredmény az lett, hogy a külső rostok kémiai szerkezete megváltozott, és enyhén sárgássá váltak. A kutatok ezt sikernek könyvelték el, ugyanis beigazolódott, hogy az ultraibolya fény csak az anyagok legfelsőbb felületére vannak hatással, anélkül, hogy az anyagot megégetné vagy felmelegítené. De úgy tartják, hogy a teljes testkép újraalkotása sajnálatos módon túlmutat a jelenleg elérhető technológián.
Számításaik szerint egy életnagyságú kép elkészítéséhez hatalmas mennyiségű ultraibolya energiakitörésre lenne szükséges. Jóval többre, mint amit a jelenlegi lézerrendszerek elő tudnak állítani.
Paolo azt mondta, hogy 34 ezer milliárd watt energiát kellene átvezetni egy negyed másodperc negyedében, hogy a finom vászonfelület kémiai összetételét megváltoztassuk, és megmaradjon az a kép. Nincs még ilyen erőhöz fogható a Földön
- mondta a Shaw Ryan Showban Jeremiah Johnston.
A torinói lepel egy 14 láb hosszú vászondarab, amelyen egy férfi körvonalainak ábrája látható. A keresztények Jézus Krisztis földi létezésének bizonyítékaként tartják számon a lenyomatot. A szövetet először az 1350-es években mutatták be a nagyközönségnek – írja a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.