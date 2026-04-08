40 méteres árnyék követett egy hajót a tavon – A szemtanúk állítják, hogy visszatért a vízi szörny

Az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb taváról, az Erie-tóról, már régóta keringenek különböző dermesztő történetek. Mindben egy óriási, kígyószerű vízi szörnyre hasonlító lény szerepel, amely időről időre felbukkan a hajósok és nyaralók látóterében, majd nyomtalanul eltűnik. A helyiek egyszerűen csak úgy hívják: Bessie.

Bessie: az Erie-tó rejtélyes vízi szörnye.

Fotó: AFP / AFP

Az Erie-tó szörnyét már a 18–19. század óta emlegetik.

A beszámolók szerint a lény 12–15 méter hosszú lehet.

A szemtanúk gyors, kígyószerű mozgásról számoltak be.

Az első találkozás

Az első észlelések az 1800-as években kezdődtek. A legmegrázóbb közülük 1982-ben történt, amikor egy gőzhajó kapitánya találkozott a vízi szörnnyel. Először hajóroncsnak hitte, amit a vízben látott, de amikor közelebb ért, észrevette, hogy az óriási test mozog.

Egy hatalmas, kígyószerű lény volt. Beszámolója szerint legalább 10 méter hosszú. A kapitány állította, hogy a bestia szemei szinte izzottak, majd hirtelen mozgásnak indult és követni kezdte a hajót. Több kilométeren át a közelben maradt, mintha csak figyelné a fedélzetet, majd egyszerűen elnyelte a mély.

Újabb Bessie-észlelések az Erie-tónál

A 20. században sem maradtak el a bizarr találkozások. Az egyik legismertebb eset az 1980-as évekből származik, amikor két férfi horgászni indult a tóhoz Cleveland közeléből. Már a hazafelé készülődtek, amikor szokatlan vízmozgásra lettek figyelmesek. Nem volt nagy széljárás, sem készülődő vihar, de a csónak rázkódni kezdett. Az egyikük lenézett a mélybe, és egy hatalmas, sötét alakot látott elhaladni maguk mellett, amely hosszabb volt, mint maga a hajó. A taviszörny neki is ütközött a járműnek, majd valahogy meg is ragadta és rázni kezdte. A két férfi beindította a motort, mire Bessie hirtelen eltűnt.

Milyen lehet Bessie, az Erie-tó vízi szörnye?

Szinte minden beszámolóban egy hosszú, kígyószerű, olykor pikkelyes testet írnak le a szemtanúk, amely időnként púposan emelkedik ki a vízfelszínre. Színe változó: zöld, barna, szürkés vagy rezes árnyalatokban írják le, akár egy kígyót.