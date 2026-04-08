40 méteres árnyék követett egy hajót a tavon – A szemtanúk állítják, hogy visszatért a vízi szörny

Az Egyesült Államok egyik legforgalmasabb taváról, az Erie-tóról, már régóta keringenek különböző dermesztő történetek. Mindben egy óriási, kígyószerű vízi szörnyre hasonlító lény szerepel, amely időről időre felbukkan a hajósok és nyaralók látóterében, majd nyomtalanul eltűnik. A helyiek egyszerűen csak úgy hívják: Bessie.
Az első észlelések az 1800-as években kezdődtek. A legmegrázóbb közülük 1982-ben történt, amikor egy gőzhajó kapitánya találkozott a vízi szörnnyel. Először hajóroncsnak hitte, amit a vízben látott, de amikor közelebb ért, észrevette, hogy az óriási test mozog.
Egy hatalmas, kígyószerű lény volt. Beszámolója szerint legalább 10 méter hosszú. A kapitány állította, hogy a bestia szemei szinte izzottak, majd hirtelen mozgásnak indult és követni kezdte a hajót. Több kilométeren át a közelben maradt, mintha csak figyelné a fedélzetet, majd egyszerűen elnyelte a mély.
A 20. században sem maradtak el a bizarr találkozások. Az egyik legismertebb eset az 1980-as évekből származik, amikor két férfi horgászni indult a tóhoz Cleveland közeléből. Már a hazafelé készülődtek, amikor szokatlan vízmozgásra lettek figyelmesek. Nem volt nagy széljárás, sem készülődő vihar, de a csónak rázkódni kezdett. Az egyikük lenézett a mélybe, és egy hatalmas, sötét alakot látott elhaladni maguk mellett, amely hosszabb volt, mint maga a hajó. A taviszörny neki is ütközött a járműnek, majd valahogy meg is ragadta és rázni kezdte. A két férfi beindította a motort, mire Bessie hirtelen eltűnt.
Szinte minden beszámolóban egy hosszú, kígyószerű, olykor pikkelyes testet írnak le a szemtanúk, amely időnként púposan emelkedik ki a vízfelszínre. Színe változó: zöld, barna, szürkés vagy rezes árnyalatokban írják le, akár egy kígyót.
Bár felmerültek olyan történetek, amelyekben a vízi lény emberekre támadt, de ezek száma elenyésző. A beszámolók túlnyomó részében a bestia felbukkant, majd nyom nélkül eltűnt.
Az Erie-tó vize sekély, környéke pedig forgalmas és sűrűn lakott, ezért sokan úgy gondolják, ha valóban létezne a szörny, akkor jóval több bizonyíték látna napvilágot róla. Az észlelések ennek ellenére máig sem apadnak.
Lehet, hogy az ősi lény megtanult alkalmazkodni környezetéhez, és így képes túlélni, illetve rejtve maradni az emberek elől?
Az alábbi videóban 6 létező vízi szörnyet ismerhetsz meg:
