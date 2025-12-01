Schobert Norbi a kiszivárgott Tisza-adótervről: „A fiataloktól vennék el a motivációt”

Csak kapkodjuk a fejünket, mióta kiszivárgott a Tisza Párt újabb, a korábbinál is átfogóbb és kidolgozottabb adóterve, amellyel hatalomra jutása esetén szeretné megadóztatni a magyar embereket. A Tisza-adócsomagban van minden: különadó sújtaná a kutya- és cicatartókat, a nagyobb teljesítményű autók tulajdonosait, de sarc jutna az özvegyi nyugdíjat kapó időseknek is – sőt, tulajdonképpen mindenkinek, aki él, mozog és dolgozik. A Bors most Schobert Norbit kérdezte, mit szól az arcpirítónak tartott Tisza-adótervhez.

Schobert Norbi is kifejtette véleményét a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja kapcsán (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbi: ha jól látom, mindjárt kettő ponton is érintene a Tisza Párt adóterve

„Olvastam a Tisza Párt adócsomagjáról, amellyel kormányra kerülésük esetén gyakorlatilag mindenkit meg szeretnének adóztatni. Engem személyesen, ha jól látom, mindjárt kettő ponton is érintene, hiszen komolyabb teljesítményű autót hajtok, és van a családban kutya is.

De beszéljünk először arról, hogy Magyar Péter súlyos adót vetne ki azokra a tulajdonosokra, akik 1600 köbcentinél nagyobb teljesítményű járművet használnak!”

– kezdte lapunknak Schobert Norbi, aki azt is kifejtette, miért tartja kontraproduktívnak a Tisza Párt ezen irányú adótervét.

Schobert Norbi szerint a Tisza adóterve nem átgondolt (Fotó: Szabolcs László)

Kicsit úgy fest, mintha vissza akarnának térni a kommunista szemlélethez

„Ez a terv két szempontból is tévedés, sőt hiba. Egyrészt tudni kell, hogy a modernebb autók esetében minél nagyobb a köbcenti, annál kisebb a károsanyag-kibocsátás. Egy kis, ezres motor szanaszét pörög, míg egy két- vagy háromezres korszerű motor – főleg ha hibrid, mint például az én autóm – alig három literrel elmegy a városban. Vagyis jóval kisebb a környezetkárosító hatásom, mint annak, aki mondjuk egy régi, kisebb motorral felszerelt autót használ. Sajnos rengeteg kis teljesítményű és öreg autó van ma forgalomban, és egy ilyen autós adóterv éppen arra ösztönözné az embereket, hogy ezek közül válogassanak” – tette hozzá a fitneszguru, aki szerint ez a kiszivárgott adócsomag erősen emlékeztet a szocialista időkre jellemző gondolkodásmódra.

„De nézhetjük onnan is, hogy kiket célozna meg a Tisza adócsomagja. Kicsit úgy fest, mintha vissza akarnának térni a kommunista szemlélethez: ha valakinek egy kicsit is jobb autója van, akkor büntessük különadóval… Ezzel a fiataloktól vennék el a motivációt, hogy kiemelkedjenek a tömegből.

Mondom mindezt józan paraszti ésszel, nem politikai oldalról megközelítve. Ez ugyanis pártállástól függetlenül egy teljesen átgondolatlan adócsomagnak tűnik számomra”

– jelentette ki Schobert Norbi.