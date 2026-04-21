Schobert Norbi: „Hallgattuk anyát és úgy éreztük, mintha egy horrorfilmbe csöppentünk volna”

Rubint Réka két héttel ezelőtt lépett ki a nyilvánosság elé küzdelmével, amit négy hosszú éve vív a rák ellen. A háromgyermekes édesanyát nem „csupán” az állapotáról szóló egyre vadabb pletykák ösztönözték a nyílt kiállásra, de az a tény is, hogy ezen a ponton érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy ország-világ előtt felfedje titkát. Azt a titkot, amit férje és két idősebb gyermeke gyakorlatilag a kezdetektől fogva vele őrzött. A Bors megkereste Rubint Réka és Schobert Norbi középső gyermekét, aki úgy döntött, édesanyja után ő is nyíltan beszél mindarról, amin az utóbbi években átment a családjuk. Norbika, vagyis ma már inkább Norbi junior azért is vállalta a beszélgetést, mert már mindannyiuk számára világos, hogy édesanyjuk le fogja győzni a rettegett kórt.

Schobert Norbi junior éppen olyan büszke a betegséggel harcoló édesanyjára, ahogy Rubint Réka rá (Fotó: MW)

Schobert Norbi junior csak a Borsnak mesélt a küzdelemről, amit együtt vív a család.

Rubint Réka négy éve mondta el két idősebb gyermekének, hogy beteg lett

Zalán előtt sokáig titok volt édesanyjuk állapota

Réka a kiállással hatalmas terhet dobott le a lelkéről

Norbi Junior is biztos édesanyja gyógyulásában

Schobert Norbi junior: „Kerestük, de nem találtuk a szavakat”

Schobert Norbi 17 éves volt, amikor egy téli estén Rubin Réka szembesítette őt és a nővérét a lesújtó diagnózissal. Ne feledjük, ekkor mindössze 15 hónap telt el édesapjuk súlyos stroke-ja óta, és még javában tartott a családfő rehabilitációja. Az ifjabb Schobert Norbi nem is tagadja, sokként érte őket édesanyjuk bejelentése.

Az igazság az, hogy anya egyáltalán nem tudta volna eltitkolni előlem és Lara elől azt, ami történt, és nem is tette. A betegségére pedig nem igazán léteznek kíméletes szavak…

2022 novemberében edzésről értem haza, amikor behívott minket a nappaliba és elmondta, hogy rosszindulatú daganatot találtak a tüdeje előtti területen, a mesistinumban. Azt kérte, hogy zárjunk össze, és Zalánt próbáljuk megkímélni, vagyis ne mondjunk neki semmit. Hallgattuk anyát és mindketten úgy éreztük magunkat, mintha egy horrorfilmbe csöppentünk volna. Kerestük, de nem találtuk a szavakat. Megígértük, hogy erről addig nem beszélünk senkinek, amíg ő nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy a nyilvánosság elé álljon” – kezdte lapunknak Rubint Réka és Schobert Norbi idősebb fia.