Schobert Norbi: „Hallgattuk anyát és úgy éreztük, mintha egy horrorfilmbe csöppentünk volna”

Rubint Réka két héttel ezelőtt lépett ki a nyilvánosság elé küzdelmével, amit négy hosszú éve vív a rák ellen. A háromgyermekes édesanyát nem „csupán” az állapotáról szóló egyre vadabb pletykák ösztönözték a nyílt kiállásra, de az a tény is, hogy ezen a ponton érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy ország-világ előtt felfedje titkát. Azt a titkot, amit férje és két idősebb gyermeke gyakorlatilag a kezdetektől fogva vele őrzött. A Bors megkereste Rubint Réka és Schobert Norbi középső gyermekét, aki úgy döntött, édesanyja után ő is nyíltan beszél mindarról, amin az utóbbi években átment a családjuk. Norbika, vagyis ma már inkább Norbi junior azért is vállalta a beszélgetést, mert már mindannyiuk számára világos, hogy édesanyjuk le fogja győzni a rettegett kórt.
Schobert Norbi junior csak a Borsnak mesélt a küzdelemről, amit együtt vív a család.
Schobert Norbi 17 éves volt, amikor egy téli estén Rubin Réka szembesítette őt és a nővérét a lesújtó diagnózissal. Ne feledjük, ekkor mindössze 15 hónap telt el édesapjuk súlyos stroke-ja óta, és még javában tartott a családfő rehabilitációja. Az ifjabb Schobert Norbi nem is tagadja, sokként érte őket édesanyjuk bejelentése.
Az igazság az, hogy anya egyáltalán nem tudta volna eltitkolni előlem és Lara elől azt, ami történt, és nem is tette. A betegségére pedig nem igazán léteznek kíméletes szavak…
2022 novemberében edzésről értem haza, amikor behívott minket a nappaliba és elmondta, hogy rosszindulatú daganatot találtak a tüdeje előtti területen, a mesistinumban. Azt kérte, hogy zárjunk össze, és Zalánt próbáljuk megkímélni, vagyis ne mondjunk neki semmit. Hallgattuk anyát és mindketten úgy éreztük magunkat, mintha egy horrorfilmbe csöppentünk volna. Kerestük, de nem találtuk a szavakat. Megígértük, hogy erről addig nem beszélünk senkinek, amíg ő nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy a nyilvánosság elé álljon” – kezdte lapunknak Rubint Réka és Schobert Norbi idősebb fia.
Norbi nem sokat hezitált, amikor azt kérdeztük tőle, mi volt számára a legnehezebb azóta, hogy megtudta, édesanyja élet-halál küzdelmet vív a rettegett kórral. „Az volt a legnehezebb, hogy az öcsénk előtt titokban tartsuk mindazt, ami történik. Hiszen ő minden nap közöttünk volt és látszott is rajta, hogy érzi, valami nincs rendben.
De Zalán valahogy azt is sejtette, hogy ezt a valamit neki még nem kell tudnia.
Végül egyébként én avattam be őt egy ponton, amikor rájöttem, hogy igazából mindent tud, vagy legalábbis sejt. Amikor leültünk, hogy átbeszéljük a helyzetet, mondta is, hogy voltak már gondolatai anyu betegségével kapcsolatban, hiszen itt-ott pletyka szinten már fel is merült, hogy lehet valami komoly baj. Zalán a körülményekhez képest jól fogadta. Nagyon hamar alkalmazkodott a számára valahogy mégis új helyzethez. Ezzel pedig anya számára is megkönnyítette a mindennapokat, hiszen nem kellett tovább titkolóznia. Az öcsém pont úgy reagált, ahogyan egy felnőttnek kell. Azonnal és mindenben segíteni kezdte anyát. Annyi terhet vesz le velünk együtt a válláról, amennyit csak lehetséges. Hihetetlenül büszkék is vagyunk rá mindannyian” – mondta ifjabb Schobert Norbi, aki kérésünkre őszintén beszélt Rubint Réka állapotáról is. Szavaiból pedig sütött az a pozitív energia, ami egészen biztosan elengedhetetlen ahhoz, hogy az édesanyja ne csupán küzdjön a betegsége ellen, de le is győzze azt.
„Anya állapota nagyon sokat javult az utóbbi időszakban. Ebben hatalmas szerepe van annak, hogy mentálisan elképesztően sokat erősödött. Napi szinten meditál, hangtálazik és egy lélekterapeutához is jár.
Minden áldott nap nagyon sok időt szentel önmagára, és ez a mentális edzettség rengeteget segít neki abban, hogy pozitívan tudjon a jövőbe tekinteni, és a gyógyulásra koncentrálni.
Ennek köszönhető az is, hogy most látta elérkezettnek az időt arra, hogy kiálljon a nyilvánosság elé és megossza a küzdelmét másokkal is. És persze az is igaz, hogy egyre vadabb találgatások kezdtek el terjedni vele kapcsolatban. Néha még rosszabb képet festve a valóságnál. Amióta pedig nem titkolózunk többé, sokkal felszabadultabb lett. Hatalmas terhet jelentett számára, hogy hajnalonként keljen, és úgy járjon a kezelésekre, hogy lehetőleg ne találkozzon senkivel, aki felismerheti. Egy jó ideje egyébként a vérképe is teljesen tökéletes, szóval ki merem mondani, nagyon jó úton halad a gyógyulás felé. Számomra, vagyis számunkra pedig nagyon megnyugtató, hogy soha nem látjuk őt elbizonytalanodni a jövőt illetően. Egyszerűen tudja, hogy meg fog gyógyulni és bennünk sem hagy egy szemernyi kételyt sem” – árulta el a fiatal híresség.
Ifjabb Schobert Norbi korábban gyakran beszélt továbbtanulási terveiről és azt is elárulta, szíve szerint egy amerikai egyetemen folytatná tanulmányait a közelgő érettségi után. A Bors a történtek ismeretében újra rákérdezett a terveire, ő pedig elárulta, megvívta a maga harcát ebben a kérdésben. Hiszen természetesen egyetlen percre sem szeretné itt hagyni a családját a nehéz időkben.
„Anya már az elején leszögezte, hogy semmiképpen nem szeretné, hogy én miatta változtassak a jövőbeli elképzeléseimen és terveimen.
Bevallom, ennek ellenére is nagyon nehéz volt kitartanom amellett, hogy esetleg egy külföldi egyetemen folytassam a tanulmányaimat érettségi után. Igen, egy darabig önzőnek éreztem magam, amiért az maradt a terv, hogy ha csak egy időre is, de eltávolodom a családomtól, legalábbis fizikai értelemben. Sokat gondoltam az öcsémre is, hiszen tudtam és tudom, hogy nagy szüksége van rám. Ha csak azt nézem, hogy mennyi segítséget jelent az, hogy reggelente el tudom őt vinni az iskolába, már akkor is azt érzetem, hogy nélkülözhetetlen vagyok a családom számára. És ez így is van, de… Az a jelentős javulás, ami anya állapotában tapasztalható, újra előtérbe helyezte számomra a külföldi egyetem lehetőségét. Továbbra is képben van Amerika, de természetesen magyar egyetemek is szóba kerültek már. Jelenleg az biztosnak tűnik, hogy idén nyáron elutazom a tengerentúlra és megnézem, hogy mennyire tudok beleszeretni az ottani légkörbe és milyen lehetőségeket kínál nekem Amerika” – zárta a beszélgetést Schobert Norbi junior.
