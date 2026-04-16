"Növekszik a hajam!" - Fotón mutatta meg a fantasztikus változást Rubint Réka

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az egész országot megdöbbentette Rubint Réka bejelentése. A fitneszlady a közelmúltban árulta el, hogy titokban már évek óta kegyetlen kórral küzd, melynek következtében a haja is kihullott. Réka pár hete a Napló kamerái előtt vette le a parókáját, majd számolt be arról, hogyan tudta meg a szívszorító diagnózist.

Örömhírt osztott meg Rubint Réka

Örömteli hírrel jelentkezett Rubint Réka

Nem szeretném az egész tavaszt és az egész nyarat ebben a parókában végig bújkálni mert... mert én nagyon szép lettem és ezt vállalom! Szeretnék mindenkinek erőt adni, mert tényleg mindenből fel lehet állni... Az lesz az életutam, hogy segítsek az embereknek az örvényben nem lefelé menni, hanem felfelé

- mondta el könnyezve, ugyanakkor hatalmas mosollyal az arcán Réka, aki monológja közben a Napló kamerái előtt levette a parókát.

A parókával is eggyé kellett válnom. Olyan ez, mint egy házasság. Most hogy levettem, megkönnyebbülve érzem magam. Én nagyon boldog vagyok! Úgy érzem magam, mint amikor a fehér kisgalambot kiengedik a ketrecből!

- tette hozzá a fitneszlady, akinek férje, Schobert Norbi és gyermekei végig mellette álltak a küzdelemben. Nemrég pedig már egy örömteli hírrel jelentkezett a közösségi oldalán.

Növekszik a hajam

- jelentette be Réka, fotón is megmutatva a különbséget a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

