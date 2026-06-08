Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Medárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Tönkretettem magam, mostanra gyakorlatilag egy nyomorék lettem" – Rupert Everett belerokkant a szépfiúságba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Rupert Everett
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 15:25
Álljon meg a nászmenetJulia Roberts
A szépségért meg kell szenvedni, ahogy a mondás tartja. Ezt a leckét Rupert Everett, a 90-es évek szépfiúja a saját bőrén tanulta meg. Most, közel a 70-hez bevallotta, már bánja fiatalkori könnyelműségét.

A csillogás sem tart örökké. Rupert Everett egykor Hollywood igazi szívtiprói közé tartozott, szerepeit is főként külsejének köszönhette, de ahogy mindennek, úgy ennek is megvannak az árnyoldalai, és a fiatalkori hiúságért az élet most bizony benyújtja a számlát.  

Rupert Everett portréja.
Rupert Everett ma már nem akkora partiarc, mint egykor volt (Fotó: KGC-356)

Rupert Everett-filmek: mindig szépfiút alakított 

Rupert Everett legismertebb alakítása Julia Roberts legjobb barátjaként és kollégájaként az Álljon meg a nászmenet című filmben volt. Ugyan a férfi főszereplőt, Michaelt alakító Dermot Mulroney is kellemes látványt nyújtott, de a Say a Little Prayer című dal Rupert Everett előadásában ennek ellenére is el tudta vinni a nézői fókuszt. Karrierje a 80-as években indult, a későbbiekben főként kosztümös drámákban vagy romantikus filmekben láthatták a nézők, saját bevallása szerint pontosan tisztában volt vele, hogy ezt kifogástalan külső adottságainak köszönheti. Azonban most, 67 évesen már érzi, hogy meglett a böjtje az önsanyargatásnak. 

„Sosem érdekeltek ilyen unalmas dolgok, mint a nyújtás. Folyamatosan edzettem, emelgettem a súlyokat, de sosem nyújtottam, feleslegesnek éreztem. Ez lesz most a vesztem, az izmaim megbosszulják, hogy kihagytam ezt a lépést.”  

Everett úgy érezte, mindene megvolt a 90-es években, amikor karrierje valósággal szárnyalt. Sorra jöttek a szerepek, kifogástalanul nézett ki, helyes volt és izmos. Ezek voltak a legjobb évei, mégis folyamatosan megkérdőjelezte önmagát.  

„A hiúságom nem abból fakadt, hogy másokhoz hasonlítgattam magam, hanem abból a végtelen önbizalomhiányból, amit éreztem.” 

Rupert Everett és Madonna A második legjobb dolog című filmben.
Rupert Everett még Madonnát is elcsábította (Fotó: Entertainment Pictures)

Rupert Everett napjainkban lassabban éli az életet

Ma már kihagyja az edzőtermet, az egyetlen mozgás, amit végez, hogy sétálni viszi a Labradorját. A bulizást is maga mögött hagyta, az alkohol és kábítószer mámoros partik ideje is lejárt.  

Régen azt hittem, én leszek a 70-es fickó, aki még mindig batikolt pólóban jár rave bulikra. Ma már egyáltalán nem érdekel a dolog, engem az is leköt, ha nézhetem, ahogy száll a por vagy éppen kitavaszodik.

Az utóbbi években azért többé-kevésbé aktív maradt a szakmában, bár a vetkőzős jeleneteket már a múltban hagyta. Láthattuk például az Emily Párizsban sorozat egyik mellékszerepében is, de Tim Burton méltatlanul elfeledett filmjében, az Eva Green főszereplésével készült  Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című 2016-os fantasy-ben is fontos szerepe volt, csakúgy, mint az újragondolt Shakespeare klasszikusban, a Juliet & Romeo című musicalben, ahol Júlia apját, az öreg Capuletet alakította. Az IMDB szerint 9 projekt várakozik a neve mellett, melyben láthatjuk, ezek között ott szerepel Mel Gibson legjobban várt grandiózus dupla filmje, a The Ressurection of the Christ is.  

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu