„Tönkretettem magam, mostanra gyakorlatilag egy nyomorék lettem" – Rupert Everett belerokkant a szépfiúságba

A csillogás sem tart örökké. Rupert Everett egykor Hollywood igazi szívtiprói közé tartozott, szerepeit is főként külsejének köszönhette, de ahogy mindennek, úgy ennek is megvannak az árnyoldalai, és a fiatalkori hiúságért az élet most bizony benyújtja a számlát.
Rupert Everett legismertebb alakítása Julia Roberts legjobb barátjaként és kollégájaként az Álljon meg a nászmenet című filmben volt. Ugyan a férfi főszereplőt, Michaelt alakító Dermot Mulroney is kellemes látványt nyújtott, de a Say a Little Prayer című dal Rupert Everett előadásában ennek ellenére is el tudta vinni a nézői fókuszt. Karrierje a 80-as években indult, a későbbiekben főként kosztümös drámákban vagy romantikus filmekben láthatták a nézők, saját bevallása szerint pontosan tisztában volt vele, hogy ezt kifogástalan külső adottságainak köszönheti. Azonban most, 67 évesen már érzi, hogy meglett a böjtje az önsanyargatásnak.
„Sosem érdekeltek ilyen unalmas dolgok, mint a nyújtás. Folyamatosan edzettem, emelgettem a súlyokat, de sosem nyújtottam, feleslegesnek éreztem. Ez lesz most a vesztem, az izmaim megbosszulják, hogy kihagytam ezt a lépést.”
Everett úgy érezte, mindene megvolt a 90-es években, amikor karrierje valósággal szárnyalt. Sorra jöttek a szerepek, kifogástalanul nézett ki, helyes volt és izmos. Ezek voltak a legjobb évei, mégis folyamatosan megkérdőjelezte önmagát.
„A hiúságom nem abból fakadt, hogy másokhoz hasonlítgattam magam, hanem abból a végtelen önbizalomhiányból, amit éreztem.”
Ma már kihagyja az edzőtermet, az egyetlen mozgás, amit végez, hogy sétálni viszi a Labradorját. A bulizást is maga mögött hagyta, az alkohol és kábítószer mámoros partik ideje is lejárt.
Régen azt hittem, én leszek a 70-es fickó, aki még mindig batikolt pólóban jár rave bulikra. Ma már egyáltalán nem érdekel a dolog, engem az is leköt, ha nézhetem, ahogy száll a por vagy éppen kitavaszodik.
Az utóbbi években azért többé-kevésbé aktív maradt a szakmában, bár a vetkőzős jeleneteket már a múltban hagyta. Láthattuk például az Emily Párizsban sorozat egyik mellékszerepében is, de Tim Burton méltatlanul elfeledett filmjében, az Eva Green főszereplésével készült Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című 2016-os fantasy-ben is fontos szerepe volt, csakúgy, mint az újragondolt Shakespeare klasszikusban, a Juliet & Romeo című musicalben, ahol Júlia apját, az öreg Capuletet alakította. Az IMDB szerint 9 projekt várakozik a neve mellett, melyben láthatjuk, ezek között ott szerepel Mel Gibson legjobban várt grandiózus dupla filmje, a The Ressurection of the Christ is.
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