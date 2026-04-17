Ezt üzente a hetedik kemoterápiás kezeléséről Rubint Réka

Április elején döntött úgy Rubint Réka, hogy négy évnyi titkolózás után nyilvánosság elé tárja: kegyetlen kórral küzd.

Rubint Réka éveken keresztül titkolta betegségét a nagyvilág elől

A fitneszlady azt is elárulta: az orvosok eleinte másfél évről beszéltek, ami férjét, Schobert Norbit is teljesen megviselte, Réka azonban bebizonyította: a hit és a kitartás olyan tényezők, amikkel nem tud számolni a statisztika. Az utóbbi időszak végre arról szólt, hogy a család felvállalhatta Rubint Réka állapotát, ami egyértelműen hatalmas terhet emelt le a vállukról. Ráadásul egy Insta-sztoriban maga a sztáranyuka árulta el: a kezelések miatt kihullott haja már kezd újra növekedni.

Kezelésről üzent Rubint Réka

Réka 24 óráig elérhető Instagram-történetben a hetedik kemoterápiás kezeléséről jelentkezett be.

Szeressétek egymást és becsüljetek meg minden egyes pillanatot

- üzente.

Szavaiban az az örök igazság bújik meg: egy ilyen drámai betegség mindenki életét megváltoztatja, és még inkább rávilágít: a legapróbb örömöknek, az élet legkisebb szépségeinek is örülnünk kell, minden pillanatot értékelnünk kell és nem természetesnek, magától érthetődőnek venni.