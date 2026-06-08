"Bolondok, nem normálisak, nárcisztikusak, pénzéhesek, szánalmasak…": Vasvári Vivien feladta a harcot

Vasvári Vivien szomorú, de egyben felszabadító témát pendített meg az Instagramon. Férjével egy kedves videót osztott meg, azonban a bohókás felvételek mögött komoly szál húzódik meg...

Vasvári Vivien befejezte a harcot.

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Bolondok, nem normálisak, nárcisztikusak, pénzéhesek, szánalmasak… Az évek során sokféle jelzővel illettek már bennünket olyan emberek, akik valójában nem is ismernek minket. Furcsa, milyen könnyű véleményt alkotni valakiről a külseje, néhány kép vagy mások történetei alapján.

- írta a videóhoz Vasvári Vivi. A sztármami szerint ezek a vélemények olyan helyről érkeznek, ahol egyáltalán nem ismerik őket, éppen ezért nincs is rájuk nagy hatással.

De egy dolgot biztosan tudunk: bármilyen címkét is próbálnak ránk ragasztani, az nem változtat azon, akik valójában vagyunk. És főleg nem változtat azon, amit egymás iránt érzünk. Mi szeretjük egymást. Szeretünk élni, szeretjük a szépet, szeretjük a családunkat, és minden nap azon dolgozunk, hogy boldogan, szeretetben és békében éljük az életünket. Nem rosszindulattal, nem gyűlölettel, nem mások bántásával foglalkozunk, hanem azzal, hogy építsünk, fejlődjünk és értéket teremtsünk.

- fogja fel pozitívan az üzletasszony, aki feladta a harcot, többé nem foglalkozik a negatív emberekkel.

Vasvári Vivien befejezte a harcot

Hiszünk abban, hogy minden ember a saját útját járja, ezért nem ítélkezni szeretnénk mások felett, hanem jót kívánni nekik. Mert a szeretet mindig többet ér a gyűlöletnél, a kedvesség többet ér a rosszindulatnál, és a béke többet ér a folyamatos harcnál. Mi továbbra is azt kívánjuk mindenkinek, hogy találja meg a boldogságát, a lelki békéjét és az egészségét.

- zárta egy jókívánsággal a modell.

A videót ide kattintva tudod megnézni: