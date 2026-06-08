"Bolondok, nem normálisak, nárcisztikusak, pénzéhesek, szánalmasak…": Vasvári Vivien feladta a harcot

Vasvári Vivien szomorú, de egyben felszabadító témát pendített meg az Instagramon. Férjével egy kedves videót osztott meg, azonban a bohókás felvételek mögött komoly szál húzódik meg...
Bolondok, nem normálisak, nárcisztikusak, pénzéhesek, szánalmasak… Az évek során sokféle jelzővel illettek már bennünket olyan emberek, akik valójában nem is ismernek minket. Furcsa, milyen könnyű véleményt alkotni valakiről a külseje, néhány kép vagy mások történetei alapján.
- írta a videóhoz Vasvári Vivi. A sztármami szerint ezek a vélemények olyan helyről érkeznek, ahol egyáltalán nem ismerik őket, éppen ezért nincs is rájuk nagy hatással.
De egy dolgot biztosan tudunk: bármilyen címkét is próbálnak ránk ragasztani, az nem változtat azon, akik valójában vagyunk. És főleg nem változtat azon, amit egymás iránt érzünk. Mi szeretjük egymást. Szeretünk élni, szeretjük a szépet, szeretjük a családunkat, és minden nap azon dolgozunk, hogy boldogan, szeretetben és békében éljük az életünket. Nem rosszindulattal, nem gyűlölettel, nem mások bántásával foglalkozunk, hanem azzal, hogy építsünk, fejlődjünk és értéket teremtsünk.
- fogja fel pozitívan az üzletasszony, aki feladta a harcot, többé nem foglalkozik a negatív emberekkel.
Hiszünk abban, hogy minden ember a saját útját járja, ezért nem ítélkezni szeretnénk mások felett, hanem jót kívánni nekik. Mert a szeretet mindig többet ér a gyűlöletnél, a kedvesség többet ér a rosszindulatnál, és a béke többet ér a folyamatos harcnál. Mi továbbra is azt kívánjuk mindenkinek, hogy találja meg a boldogságát, a lelki békéjét és az egészségét.
- zárta egy jókívánsággal a modell.
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