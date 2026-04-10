Döbbenetes vallomás – Schobert Norbi az öngyilkosság gondolatával kacérkodott :„Nem akartam tovább élni”

Napok óta sokkban tartja az országot Rubint Réka drámai bejelentése, miszerint ritka daganatos betegséggel küzd. Bár csak nemrég osztotta meg a nyilvánossággal, valójában már közel négy éve harcol a gyilkos kórral, mindezt szinte teljes titokban. A család végig mellette állt, most pedig a gyerekek után férje, Schobert Norbert is megszólalt a Tények Plusz adásában, és olyan részleteket árult el, amelyek mindenkit megráztak.

Rubint Réka betegsége sokkolta Norbit, aki még az öngyilkosságon is elgondolkodott

Rubint Réka betegsége hallatára nem akart tovább élni

Rubint Réka vallomása után kiderült, hogy a háttérben nemcsak ő vívott élet-halál harcot, hanem férje is komoly lelki válságba került. Schobert Norbert elmondta, hogy a diagnózis után egyszerűen nem tudta feldolgozni a történteket.

Amikor megkaptam a sztrókot a Covid-időszak alatt, egy évig nem voltam önmagam. Nem tudtam beszélni, mozogni, ráadásul a kollégáim becsaptak. Utána volt egy második sztrókom is. Akkor volt Rékának az első műtétje az onkológián, és volt három olyan nap, hogy feküdtem a Honvéd kórházban, a gyerekek egyedül voltak otthon a bejárónővel. Egyszerűen úgy éreztem, mintha a Sátán és az Isten is, mindenki ellenem fordult volna

– mondta a Tények Pluszban Norbi.

A helyzet súlyosságát tovább fokozta, hogy ekkor már nemcsak a betegség, hanem a teljes élethelyzete is összeomlani látszott körülötte.

„Nem akartam tovább élni” – vallotta be, ugyanis meglehetősen sötét gondolatok gyötörték.

A vállalkozó őszintén beszélt arról is, hogy volt egy pont, amikor teljesen elvesztette a kapaszkodókat, és olyan gondolatok is megfogalmazódtak benne, amelyekről eddig hallgatott.

A kórházban nekem nyugtatót írtak fel, elég sokat, és nem hatott. Este még rá is ittam, és feküdtem üveges szemmel, úgy, hogy folyt a nyál a számból. Minden jövőképem elveszett, úgy éreztem, hogy nem tudok innen felállni Réka nélkül, mert ő az én védőangyalom

– vallotta be sírva.

Fia, Schobert Norbi Jr. szerint édesapja ekkor annyira mélyre került, hogy még az élet értelmét is elveszítette.

„Apa küldött nekem egy üzenetet, amiben leírta, hogy ha anyával bármi történne, nem fog tudni tovább élni. És ha ő nem lesz, akkor nekünk kell Zalánt felnevelni” – idézte fel a megrázó történetet.