Gyermekei semmit sem tudtak Schobert Norbi szívműtétjéről: "Apa egyik pillanatról a másikra tűnt el"

A fiatal híresség kedden arról beszélt a Borsnak, hogyan tudta meg négy évvel ezelőtt, hogy édesanyja, Rubint Réka daganatos betegséggel küzd. Schobert Norbi junior őszintén mesélt a családi drámáról és a gyógyulási folyamatról, ami szerencsére már jól látható édesanyja leletein is. A 20 éves srác ugyanakkor felidézte két korábbi emlékét is, amikor édesapja életéért aggódott az egész család. Norbika mindössze hétéves volt, amikor Schobert Norbi egyik pillanatról a másikra „eltűnt”. A fitneszguru ekkor került kórházba, ahol életmentő szívműtétet hajtottak végre rajta.

Schobert Norbi Jr. biztos benne, hogy édesanyja hamarosan teljesen felépül (Fotó: Tumbasz Hedi / hot! magazin)

Ifjabb Schobert Norbi őszintén beszélt a családját sújtó nehéz időszakokról.

A fitneszguru 2012-ben esett át életmentő szívműtéten

A gyerekek semmit sem tudtak édesapjuk állapotáról

Norbika a társaitól tudta meg, hogy nagy a baj

Most Rubint Réka gyógyulásáért küzd az egész család

Schobert Norbi junior: „Csak annyit tudtunk, hogy apa üzleti útra ment”

„Apa egyik pillanatról a másikra tűnt el akkor. Anya nem is igazán mondott nekünk semmit, hiszen kicsik voltunk és nem akart ránk ijeszteni. Ha jól emlékszem, csak annyit tudtunk, hogy üzleti útra ment.

Amikor pedig eltelt annyi idő, hogy újra kérdezősködni kezdtünk, kiegészítette a történetet annyival, hogy apa kicsit beteg, de nincs semmi komoly baja”

– kezdte a Borsnak ifjabb Schobert Norbert, akinek nincsenek rossz emlékei erről a vészterhes időszakról. „Arra emlékszem, hogy nagyon jól le voltunk foglalva. A nagymamánk nagyon sok időt töltött velünk, ahogy anya is. Illetve átjött hozzánk a szomszédasszonyunk is. Ő a Rózsa, akivel ma is nagyon szoros a családunk kapcsolata. Mindenki nagyon igyekezett, hogy eltereljék a figyelmünket, és ez sikerült is. Éreztük ugyan apa hiányát, de nem gondoltunk semmi rosszra” – mesélte Schobert Norbi junior.

Ifjabb Schobert Norbi mindössze hétéves volt, amikor édesapja életmentő szívműtéten esett át (Fotó: MW/Facebook)

„Bevallom, eleinte nem is hittem el. Álhírnek gondoltam”

2021-ben azonban már más volt a helyzet. Norbika akkor már 16 éves volt, a nővére pedig 18, míg Zalán éppen csak betöltötte a 10 éves kort. Aznap minden a normális kerékvágásban zajlott, mígnem a teljes magyar sajtóban terjedni kezdett a hír, hogy Schobert Norbit mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután saját otthonuk kapujában rosszul lett és összeset. Ifjabb Schobert Norbi eközben éppen egy sporttáborban volt, így sokáig nem is értesült a bajról.