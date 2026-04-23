Gyermekei semmit sem tudtak Schobert Norbi szívműtétjéről: "Apa egyik pillanatról a másikra tűnt el"

A fiatal híresség kedden arról beszélt a Borsnak, hogyan tudta meg négy évvel ezelőtt, hogy édesanyja, Rubint Réka daganatos betegséggel küzd. Schobert Norbi junior őszintén mesélt a családi drámáról és a gyógyulási folyamatról, ami szerencsére már jól látható édesanyja leletein is. A 20 éves srác ugyanakkor felidézte két korábbi emlékét is, amikor édesapja életéért aggódott az egész család. Norbika mindössze hétéves volt, amikor Schobert Norbi egyik pillanatról a másikra „eltűnt”. A fitneszguru ekkor került kórházba, ahol életmentő szívműtétet hajtottak végre rajta.
Ifjabb Schobert Norbi őszintén beszélt a családját sújtó nehéz időszakokról.
„Apa egyik pillanatról a másikra tűnt el akkor. Anya nem is igazán mondott nekünk semmit, hiszen kicsik voltunk és nem akart ránk ijeszteni. Ha jól emlékszem, csak annyit tudtunk, hogy üzleti útra ment.
Amikor pedig eltelt annyi idő, hogy újra kérdezősködni kezdtünk, kiegészítette a történetet annyival, hogy apa kicsit beteg, de nincs semmi komoly baja”
– kezdte a Borsnak ifjabb Schobert Norbert, akinek nincsenek rossz emlékei erről a vészterhes időszakról. „Arra emlékszem, hogy nagyon jól le voltunk foglalva. A nagymamánk nagyon sok időt töltött velünk, ahogy anya is. Illetve átjött hozzánk a szomszédasszonyunk is. Ő a Rózsa, akivel ma is nagyon szoros a családunk kapcsolata. Mindenki nagyon igyekezett, hogy eltereljék a figyelmünket, és ez sikerült is. Éreztük ugyan apa hiányát, de nem gondoltunk semmi rosszra” – mesélte Schobert Norbi junior.
2021-ben azonban már más volt a helyzet. Norbika akkor már 16 éves volt, a nővére pedig 18, míg Zalán éppen csak betöltötte a 10 éves kort. Aznap minden a normális kerékvágásban zajlott, mígnem a teljes magyar sajtóban terjedni kezdett a hír, hogy Schobert Norbit mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután saját otthonuk kapujában rosszul lett és összeset. Ifjabb Schobert Norbi eközben éppen egy sporttáborban volt, így sokáig nem is értesült a bajról.
„Aznap, amikor apa stroke-ot kapott én épen a Hajós Alfréd Sportuszodában voltam vízilabda táborban. Ez egész napos edzést jelentett, vagyis nem néztem rá a telefonomra, így nem is jutottak el hozzám sem a hírek, sem pedig a hívások.
Ebédszünetben sorra jöttek oda hozzám a társaim és nem értettem, miért mondják, hogy sajnálják, ami apával történt.
Tőlük hallottam először arról, hogy mentőhelikopterrel szállították a Honvédkórházba. Bevallom, eleinte nem is hittem el. Álhírnek gondoltam, de aztán láttam, hogy anya többször is keresett. Visszahívtam és végül így derült ki számomra, hogy a hír igaz. Anya egyébként ekkor is igyekezett óvni engem. Nem akarta, hogy pánikba esve rohanjak a kórházba. A részleteket végül később tudtam csak meg, ahogy azt is, hogy intenzív osztályon van és nem látogatható” – idézte fel a drámai nap emlékeit Schobert Norbi junior.
Az akkor még kamaszfiú végül este, édesanyjától tudta meg, mi is történt az apjával. Majd érkezett egy üzenet, ami első olvasatra nem adott okot a bizakodásra. „Anya este hazajött és mindent részletesen elmesélt, majd a családi csoportba jött egy üzenet apától. Megnyugtatásnak szánta a sorait, de az az igazság, hogy nem pontosan értettük, amit írt. Hiszen erősen afáziás tüneteket produkált. Vagyis időlegesen elveszítette a beszéd, írás és szövegértelmezési képességének a nagy részét.
Persze, hogy nagyon megijedtünk… Lara sírt, mivel ő járt a kórházban és látta apán, hogy mennyire nem volt jó állapotban. Gyakorlatilag úgy tűnt neki, mintha meg sem ismerné.
Ráadásul az orvosok sem mondtak semmi konkrétumot, hiszen valójában fogalmuk sem volt róla, hogy meddig tarthat a felépülés és az milyen mértékű lesz” – mesélt a kétségek között telt nehéz napokról Rubint Réka és Schobert Norbi másodszülött gyermeke, majd kitért édesapja felépülésének első évére, ami ugyancsak nem volt sétagalopp.
„Hála Istennek, apát pár nappal később hazaengedték. Akkorra már újra tudott járni, mert az egyik oldala teljesen rendbe jött. Persze így sem volt könnyű neki és nekünk sem az első év. Apa egyáltalán nem volt önmaga. Visszagondolva, valóban megrázó volt az az időszak, amíg csak reménykedhettünk abban, hogy egy napon visszakaphatjuk őt. Összekapaszkodtunk és mindannyian arra törekedtünk, hogy segítsük a felépülését, de ne sürgessük. Rengeteget tanultunk mindannyian abból az időszakból és abból a négy évből is, mióta anya harcol a betegségével. Mindig is összetartó család voltunk, de a velünk, illetve a szüleinkkel történtek sok szempontból átírták a fontossági sorrendjeinket. Apróság, de például egyetlen este sem fekszem le úgy, hogy ne mondanám el mindegyiküknek, hogy mennyire szeretem őket. Mi gyerekek megtanultuk értékelni az együtt töltött időt és a szép, közös pillanatainkat” – fogalmazott ifjabb Schobert Norbi.
A Schobert család most Rubint Réka gyógyulásáért küzd.
