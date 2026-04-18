A Nagy Duett nézői nem bírják elfogadni, hogy vége: remélik, hogy a páros hamarosan újra együtt lesz

A Nagy Duett 2026-os évada múlt szombaton ért véget, ahol végül Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. állhattak a dobogó legfelső fokára. Ez persze nem is csoda, hiszen a fiatalok végig elképesztő teljesítményt nyújtottak, és nem csak A Nagy Duett zsűrijét, de a nézőket is lenyűgözték. Sőt, néhányukban olyan mély nyomot hagytak produkcióikkal, hogy még ma sem fogadták el, hogy a műsor véget ért, hanem folyton videókat gyártanak a párosról. Úgy tűnik, Rubint Réka és Schobert Norbi fia és a Megasztár 8. évadának győztese duóban is megállná a helyét a zeneiparban.

Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbi lettek A Nagy Duett nyertesei, a rajongóik pedig azóta sem tudnak betelni velük (Fotó: Bors)

Schobert Norbi Jr. Lengyel Johanna oldalán ismét bebizonyította, hogy mennyire szorgalmas és alázatos, na meg, hogy ha valamibe belekezd, azt sikerre is viszi. A fiatalok órási sikerrel meneteltek A Nagy Duettben, amivel hatalmas rajongótáborra tettek szert. Sokan még most, egy héttel a döntő után is folyton az ő produkcióikat nézik vissza, amit meg is osztanak a többi fannal, hátha így még kaphatnak egy kis szeletet a páros varázsából.

„A Lovely-nál szerettem meg őket igazán, de az örök kedvencem a Before you go! Az egy nagyon különleges helyen van a szívemben” – írta valaki.

A döntőben az utolsó szám csodálatos volt! Imádtam őket! Milyen szép pár lennének… De Norbinak barátnője van, tudom, szóval legalább az éneklést folytassák

– fűzte hozzá egy másik kommentelő, aki a munkakapcsolatnál többet is el tudna képzelni közöttük.

„Nagyon jók voltak így együtt, remélem még láthatjuk őket hamarosan. Csak így tovább!” - tette hozzá még egy TikTok felhasználó, amire rengeteg egyetértő komment érkezett.

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna produkcióit máig folyton visszanézik a rajongók (Fotó: Bors)

Schobert Norbi Jr. nem mondott azonnal igent A Nagy Duettre

Bár utólag már a feltételezés is komikusnak tűnik, de könnyen előfordulhatott volna, hogy Lengyel Johanna párja nem Rubint Réka fia lesz. Ugyanis Schobert Norbi Jr. megasztáros szereplése nem éppen úgy sikerült, mint szerette volna, ami miatt félve mondott igent erre a műsorra. Erről A Nagy Duett győztesének édesanyja mesélt a Borsnak korábban.

Mi mindig biztatjuk, hogy vágjon bele ilyen kalandokba, mert tudjuk, hogy képes rá. Mielőtt A Nagy Duettet elvállalta félt, hogy biztos, hogy elég lesz-e ide, különösen a Megasztár után, ami nagyon rosszul érintette. De mondtuk neki, hogy mi biztosak vagyunk benne, különösen, hogy sejtettük, hogy Johanna egy igazán stabil mentor lesz számára. Éreztük, hogy egy olyan duettpartner mellett, akivel biztonságban érzi magát még jobban meg tudja majd mutatni a tehetségét, és így is lett

– mesélte akkor a büszke édesanya lapunknak.