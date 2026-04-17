Rubint Rella kitálalt fájdalmas válásról: „Hatalmas pofont kaptam az élettől"

Rubint Rella neve eddig leginkább az egészséges életmóddal és a tökéletesnek tűnő családi idillel forrt össze. Azonban a felszín alatt egy olyan érzelmi vihar zajlott, amely alapjaiban rázta meg a népszerű tartalomgyártó mindennapjait.

Novothny Soma exe, Rubint Rella válása óta először szólalt meg részletesen az érzéseiről (Fotó: Rubint Rella Instagram)

Rubint Rella és a gyógyulás rögös útja

Sokan kérdezgették korábban Rellát, hová tűnt az a régi ragyogás, ami minden pillanatát jellemezte: az influenszer tudatosan döntött úgy, hogy a legnagyobb vihar közepén nem áll kamerák elé, mert fontosabb számára a belső béke megőrzése. Videójában kitért arra a tudatos elvonulásra, ami a gyógyulásához elengedhetetlen volt.

Nem nagyon beszéltem erről a gyógyulási folyamatról, amin keresztülmentem, mert még nem éreztem magam késznek ahhoz, hogy beszéljek róla. Nem szerettem volna indulatból beszélni, és hagytam időt magamnak, hogy leülepedjenek a történtek és az érzéseim is.

A fiatal híresség tehát türelmesen kivárta azt a pillanatot, amikor már higgadtan képes elemezni a saját fájdalmát.

Rubint Rella házassága egy éve ért véget

Nyolc évnyi közös emléket, álmokat és egy házasságot lezárni embert próbáló feladat, különösen akkor, ha minden lépésed figyelik. Rella bevallotta, hogy a látszat ellenére belül bizony darabokra tört.

Sokan tudjátok, hogy tavaly májusban, pont egy évvel ezelőtt véget ért a házasságom, illetve a nyolc éves kapcsolatom is. Ez egy fájdalmas szakítás volt, és nem gondoltam volna, hogy véget fog érni. Bár a nyilvánosság előtt és előttetek is próbáltam erősnek maradni, azért bennem egy elég durva vihar zajlott le.

Azonban az elválás utáni hónapok sem hoztak azonnali megkönnyebbülést. Rella úgy írja le ezt az időszakot, mint egy véget nem érő küzdelmet saját magával és az érzelmeivel.

Most tapasztaltam először, hogy milyen az, amikor véget ér egy ilyen igazán hosszú kapcsolat. Még idén tavasszal sem tudtam, mire számíthatok, hogy milyen érzések lesznek jelen bennem, de mondhatom, hogy ez a gyógyulási folyamat egy durva hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent. Magának ennek a gyászfolyamatnak megvannak a maga hullámvölgyei és amikor azt hinnéd, már jól vagy, akkor ismét újra belezuhansz.

Ez a hullámvasút-szerű állapot rengeteg energiáját felemésztette, és sokszor érezhette úgy, hogy minden kezdődik elölről. Azonban minden egyes „völgy” után tanult valami újat önmagáról és a túlélésről.