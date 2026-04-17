Rubint Rella kitálalt fájdalmas válásról: „Hatalmas pofont kaptam az élettől"

Rubint Rella neve eddig leginkább az egészséges életmóddal és a tökéletesnek tűnő családi idillel forrt össze. Azonban a felszín alatt egy olyan érzelmi vihar zajlott, amely alapjaiban rázta meg a népszerű tartalomgyártó mindennapjait.
Sokan kérdezgették korábban Rellát, hová tűnt az a régi ragyogás, ami minden pillanatát jellemezte: az influenszer tudatosan döntött úgy, hogy a legnagyobb vihar közepén nem áll kamerák elé, mert fontosabb számára a belső béke megőrzése. Videójában kitért arra a tudatos elvonulásra, ami a gyógyulásához elengedhetetlen volt.
Nem nagyon beszéltem erről a gyógyulási folyamatról, amin keresztülmentem, mert még nem éreztem magam késznek ahhoz, hogy beszéljek róla. Nem szerettem volna indulatból beszélni, és hagytam időt magamnak, hogy leülepedjenek a történtek és az érzéseim is.
A fiatal híresség tehát türelmesen kivárta azt a pillanatot, amikor már higgadtan képes elemezni a saját fájdalmát.
Nyolc évnyi közös emléket, álmokat és egy házasságot lezárni embert próbáló feladat, különösen akkor, ha minden lépésed figyelik. Rella bevallotta, hogy a látszat ellenére belül bizony darabokra tört.
Sokan tudjátok, hogy tavaly májusban, pont egy évvel ezelőtt véget ért a házasságom, illetve a nyolc éves kapcsolatom is. Ez egy fájdalmas szakítás volt, és nem gondoltam volna, hogy véget fog érni. Bár a nyilvánosság előtt és előttetek is próbáltam erősnek maradni, azért bennem egy elég durva vihar zajlott le.
Azonban az elválás utáni hónapok sem hoztak azonnali megkönnyebbülést. Rella úgy írja le ezt az időszakot, mint egy véget nem érő küzdelmet saját magával és az érzelmeivel.
Most tapasztaltam először, hogy milyen az, amikor véget ér egy ilyen igazán hosszú kapcsolat. Még idén tavasszal sem tudtam, mire számíthatok, hogy milyen érzések lesznek jelen bennem, de mondhatom, hogy ez a gyógyulási folyamat egy durva hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent. Magának ennek a gyászfolyamatnak megvannak a maga hullámvölgyei és amikor azt hinnéd, már jól vagy, akkor ismét újra belezuhansz.
Ez a hullámvasút-szerű állapot rengeteg energiáját felemésztette, és sokszor érezhette úgy, hogy minden kezdődik elölről. Azonban minden egyes „völgy” után tanult valami újat önmagáról és a túlélésről.
Nem a magánéleti kudarc volt az egyetlen teher, amit cipelnie kellett, hanem az a tudat is, hogy idegenek ítélkeznek felette. Ez az extrém szorongás odáig fajult, hogy az utcára lépés is nehézséget okozott számára.
Nem a múltat szeretném boncolgatni. Nem is maga a szakítás viselt meg, hanem a belső szorongás. Ennek az volt az oka, hogy mindenki erről beszélt. Azt éreztem, hogy nem elég, hogy nekem meg kell küzdenem ezzel a veszteséggel, még a nyílvánosság is társul hozzá. Ez bennem olyan szorongást okozott, hogy nem szívesen mentem utcára, vagy ha utcára is mentem akkor is baseball sapkában és napszemüvegben tettem, nem azért, mert valakinek gondolom magam, hanem mert eltakart és egy védelmi pajzsot adott.
Megdöbbentő belegondolni, hogy egy ünnepelt influenszernek álruhába kell bújnia, hogy elkerülje a fürkésző tekinteteket. A napszemüveg és a sapka nem divathóbort volt, hanem az utolsó védvonala a külvilággal szemben.
Végül azonban a sötétség után megérkezett a fény, és Rella ma már büszkén tekint vissza az útra, amit megtett. Rájött, hogy bár hatalmasat csalódott, ez a pofon kellett ahhoz, hogy megtalálja saját belső erejét és függetlenségét. Ma pedig már nem áldozatként, hanem győztesként tekint magára, aki készen áll a jövőre.
Sokáig támogattam valakit, és ezt senki nem veheti el tőlem. Az én példám is jól mutatja: sosem tudhatjuk mi meddig tart, de ne adjuk fel önmagunkat és ragadjunk meg minden lehetőséget. Büszke vagyok magamra!
– mondta videójában Rella, majd hozzátette:
Fel tudtam állni, egyedül is képes vagyok felépíteni a jövőmet. Hatalmas pofont kaptam az élettől, de szükségem volt rá. Mindenki okkal érkezik az életünkbe, de nem biztos, hogy végig kísérnek minket. De én továbbra is teljes szívvel élem az életemet. Mert van valaki a világban, aki az én másik felem, csak meg kell találni.
A története reményt adhat mindenkinek, aki hasonló cipőben jár, hiszen azt üzeni: van élet a fájdalom után is. Rubint Rella története a bizonyíték rá, hogy a legmélyebb pontról is fel lehet állni, és a boldogság újra ránk találhat.
