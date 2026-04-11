Róka a fiatalokhoz szól a választási hajrában

Vannak azok a fiatalok, akik hangoskodnak, kiabálva tiltakoznak, miközben nem látják a fától az erdőt. Nem látják, hogy éppen a saját békés és nyugodt jövőjüket teszik kockára azzal, hogy a lehető legrosszabb időpontot választották a lázadásra. És van a csendes többség, akik közül csak kevesen emelik fel szavukat a magyar kormány békepolitikája mellett, mert tartanak attól, hogy a Magyar Péter féle felhergelt tömeg elnyomja a szavukat és őket is. Lukács Nikolasz Róka nem ilyen. Az Orbán Viktor évértékelőjén feltűnt fiatal sportoló kimondja azt, amit gondol és azt reméli, hogy a hangja fiatalok tömegéhez ér el és képes őket jobb belátásra bírni.
Az MMA-harcos most a Bors kamerájába mondta el véleményét. Olyasmit, amivel ugyan lehet vitatkozni, de nem érdemes. „Most az a kérdés, hogy Magyarország megmaradhat-e szuverén államnak, vagy külföldi befolyás alá kerülünk. Ha Magyar Péter hozná a döntéseket, előbb-utóbb kezdődhetne a pénz, a fegyverek és talán még a katonák szállítása is Ukrajnába. Egy ilyen világpolitikai helyzetben, nem szabad egy tapasztalatlan vezetőre bíznunk az országunkat.”
Ha csak a pénzt elkezdik Ukrajnába küldeni, az pont a fiatalok, vagyis a mi sorsunkat kezdi el befolyásolni hosszú, hosszú évekre
– fogalmazta meg gondolatait tömören Lukács Nikolasz Róka, aki ezzel arra biztat minden fiatalt, hogy április 12-én menjen el szavazni, és húzza be az X-et a biztos választás, vagyis Orbán Viktor patrióta kormánya mellett.
