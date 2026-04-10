"Magyar Péter elkapta a fiút és hogy is mondjam, megd**ta"

Kitálalt a férfi, akinek Magyar Péter kicsavarta kezéből a telefonját, majd megütötte. A férfi megdöbbentő részleteket árult el az estéről, felvételekkel alátámasztva a történetet. Azt is elmesélte, az este után beszélt a Telexszel, akik nem akarták leközölni a vele felvett interjút. Magyar Péter megütötte és fenyegette a férfit, mielőtt elvette a telefonját és azt is mondta, nyugodtan szóljon a rendőröknek, a zsebében vannak – írja a Ripost.

„Én vagyok az a férfi, akit a hírekben láthattatok, akinek Magyar Péter elvette a telefonját és megütötte” – tálalt ki az érintett a Renitens Youtube-csatornán.

Ábrahám Róbertnek elmeséli, az Ötkertben felfigyelt arra, hogy többen egyszerre kameráznak valakit a tánctéren, később pedig felismerte, hogy Magyar Péterről van szó. Mint mondta,

ő is videózni kezdett, ez szerinte nem számított kirívó viselkedésnek, hiszen több ember is hasonlóan tett.

Elmesélte, Magyar Péter többször leguggolt, és számára úgy tűnt: belesett a fiatal lányok szoknyája alá.

Radnai Márk utasította Magyar Pétert

Azt is mondta, hogy

egy ilyen guggoló állásból fölállt és egy fiút, előtte lévő fiút hátulról elkapott és hát hogy is mondjam, megd**ta, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak igazából nadrágon keresztül.

A férfi beszámolója szerint ezt követően Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke észrevette őt, majd utasította Magyar Pétert valamire. Magyar Péter tántorogva odament hozzá, kicsavarta kezéből telefonját. Próbálta tőle visszakérni, de Magyar Péter nem akarta visszaadni. Zsebretette.

Elkezdte szidni a Fideszt és Rogán Antalt, majd pofon vágta a férfit.

Azt mondta, nem számított arra, hogy egy EP-képviselő ezt teszi vele. A kidobók végül a nyakánál fogva vezették ki a helyről Magyar Pétert. A történtek az utcán folytatódtak. Ő is látta, hogy Magyar Péter nadrágja foltos, de nem tudta lekamerázni, mások viszont rögzítették ezt az állapotot. A fiatalok odamentek a pártelnökhöz, aki „megpróbálta elterelni a figyelmet arról, hogy bef**ott”.

Magyar Péterrel Radnai Márk volt, tagadták hogy náluk van a telefon.

A fiatalok elhitték. Radnai Márk közben végig kamerázott – magyarázta.