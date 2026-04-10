"Magyar Péter elkapta a fiút és hogy is mondjam, megd**ta"

Kitálalt a férfi, akinek Magyar Péter kicsavarta kezéből a telefonját, majd megütötte. A férfi megdöbbentő részleteket árult el az estéről, felvételekkel alátámasztva a történetet. Azt is elmesélte, az este után beszélt a Telexszel, akik nem akarták leközölni a vele felvett interjút. Magyar Péter megütötte és fenyegette a férfit, mielőtt elvette a telefonját és azt is mondta, nyugodtan szóljon a rendőröknek, a zsebében vannak – írja a Ripost.
„Én vagyok az a férfi, akit a hírekben láthattatok, akinek Magyar Péter elvette a telefonját és megütötte” – tálalt ki az érintett a Renitens Youtube-csatornán.
Ábrahám Róbertnek elmeséli, az Ötkertben felfigyelt arra, hogy többen egyszerre kameráznak valakit a tánctéren, később pedig felismerte, hogy Magyar Péterről van szó. Mint mondta,
ő is videózni kezdett, ez szerinte nem számított kirívó viselkedésnek, hiszen több ember is hasonlóan tett.
Elmesélte, Magyar Péter többször leguggolt, és számára úgy tűnt: belesett a fiatal lányok szoknyája alá.
Azt is mondta, hogy
egy ilyen guggoló állásból fölállt és egy fiút, előtte lévő fiút hátulról elkapott és hát hogy is mondjam, megd**ta, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak igazából nadrágon keresztül.
A férfi beszámolója szerint ezt követően Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke észrevette őt, majd utasította Magyar Pétert valamire. Magyar Péter tántorogva odament hozzá, kicsavarta kezéből telefonját. Próbálta tőle visszakérni, de Magyar Péter nem akarta visszaadni. Zsebretette.
Elkezdte szidni a Fideszt és Rogán Antalt, majd pofon vágta a férfit.
Azt mondta, nem számított arra, hogy egy EP-képviselő ezt teszi vele. A kidobók végül a nyakánál fogva vezették ki a helyről Magyar Pétert. A történtek az utcán folytatódtak. Ő is látta, hogy Magyar Péter nadrágja foltos, de nem tudta lekamerázni, mások viszont rögzítették ezt az állapotot. A fiatalok odamentek a pártelnökhöz, aki „megpróbálta elterelni a figyelmet arról, hogy bef**ott”.
Magyar Péterrel Radnai Márk volt, tagadták hogy náluk van a telefon.
A fiatalok elhitték. Radnai Márk közben végig kamerázott – magyarázta.
A férfi közben próbálta visszakérni a telefonját, azonban Magyar Péter a Dunába dobta azt. Ezt követően Radnai Márk elkérte az elérhetőségét azzal, hogy másnap kártalanítja, amit a férfi értetlenül fogadott. Vissza is kérdezett, hogy annak a telefonnak a számát adja-e meg, amit a Dunába bedobott Magyar Péter?
A beszámoló szerint ekkor egy fiatal kölcsönadott neki egy telefont, amellyel értesítette a rendőröket. Közben
Magyar Péter odaszólt neki, hogy nyugodtan hívja a rendőröket, mert a zsebében vannak.
Ezután, amikor Magyar Péter meghallotta, hogy a férfi már a diszpécserrel beszél, hirtelen a taxik fele vette az irányt és be is ült az első autóba. A beszámoló szerint fiatalok is beültek mellé, így Radnai Márknak nem jutott hely, ő futva hagyta el a helyszínt.
Azt is mondta, beszélt a Telexszel is, akik nem akarták lehozni a vele felvett interjút.
A teljes beszélgetést, Ábrahám Róberttel, itt tudja megtekinteni:
