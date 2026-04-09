"Mikor megyünk haza?" – Óriási terhet jelent a háború a gyermekeknek

Ukrajna gyermekeinek a háború egy olyan megpróbáltatás, amit csak segítséggel tudnak átvészelni. Így történt ez azzal a családdal is, akiket Mikolajivba helyeztek át.

Segítséggel tudtak csak kiszabadulni a háború okozta stressz börtönéből. Fotó: Global Images Ukraine / Getty Images

Hazavágynak a háborús övezetből származó gyermekek

Artem, a herszoni kisfiú egy éven keresztül minden éjszaka felébredt és azt kérdezte: "Hazamehetünk már?". Idősebb testvére, Veronika majdnem teljesen megnémult. A stressz miatt a gyermekek magukba zárkóztak.

Édesanyjukkal, Irinával együtt Mikolajivba helyezték őket, de a teher nem csökkent. Nehéz volt a beilleszkedés, a támadás hatalmas terhet rótt az egész családra, kiváltképp a gyermekekre.

Mindkét gyerek kétségbeesett volt. Távolságtartónak és érzelemmentesnek tűntek, nehezükre esett kommunikálni és kapcsolatot teremteni a többi gyerekkel

– nyilatkozta a mikolajivi rehabilitációs központ gyermekekért és családokért felelős osztályának vezetője, Tetjana Timosenko. A pszichológiai szakértelemre egyértelműen szükség volt, hogy az új környezetben is boldoguljanak a gyerekek.

Hosszas munkálatok kezdődtek, az édesanyával terápiás beszélgetéseket folytattak, a gyermekeknél pedig művészetterápiát alkalmaztak. Artem számára sok időbe telt, mire végre nyugodtan átaludta az éjszakákat és a többi gyerekkel is elkezdett játszani - írja a Ripost.

Bár a család esetében a szakemberek sikeresen jártak el, nem mindenkinek tudnak megfelelő segítséget nyújtani.

Háborús időkben Mikolajivban sokan megszenvedik a nehézségeket. Ezért vannak leterhelve a szociális ellátórendszerek.

– mondta Szerhij Vaszilenko, a Mikolajivi Városi Tanács Munkaügyi és Lakossági Szociális Védelmi Osztályának igazgatója.