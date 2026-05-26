ByeAlex durván nekiment Curtisnek, a Megasztár egykori mestere azonnal visszavágott!

A magyar könnyűzenei életben ritkán látni olyan nyers és feszült konfrontációt, mint amilyen a napokban robbant ki ByeAlex és Curtis között. A vita középpontjában a hazai kulturális támogatások rendszere, valamint az újpesti fenegyerek készülő, nagyszabású életrajzi dokumentumfilmje áll, amely a hazai rapszakma egyik legmegosztóbb, mégis legőszintébb karakterének sorsát hivatott bemutatni a nagyközönségnek.
Az adok-kapok azután vette kezdetét, hogy nyilvánosságra kerültek a Nemzeti Kulturális Alap visszafizetett támogatásairól szóló adatok. Az X-Faktor mentora nyers stílusban szegezte a kérdést zenésztársának, egy tiszás poszt alatt, hogy vajon elkészül-e a produkció, mivel meglátása szerint az erre szánt 120 millió forintos állami forrás sokkal hasznosabb célokra is elmehetne. Curtis kezdetben csak gúnyos bohócfej emojikkal reagált, ami tovább szította az indulatokat. ByeAlex erre már egyenesen a rapper morális felelősségét firtatva követelte a pénz visszaadását, azt tanácsolva, hogy inkább saját forrásból finanszírozza az élettörténetét:
Ha van f.szod, Ati, akkor visszaadod a magyar adófizetőknek azt, ami az övék, és csinálsz egy filmet az életedről úgy, hogy arra saját anyagi javakat használsz föl, tudod, az életed filmjéről, amire egy rakás támogatást kaptál, hozzám pedig feljött a nemzeti nyomozó iroda. Puszillak!
– hergelte Alex Curtist.
Bár a felszínen ez egy tipikus, személyeskedő celebháborúnak tűnhet, érdemes a dolgok mögé nézni, mert ha létezik ma Magyarországon olyan karrier és személyes sors, amely abszolút megérett a megfilmesítésre, az kétségtelenül Széki Attila életútja. Egy olyan drámai és tanulságos kálváriáról van szó, amely messze túlmutat a megszokott popzenei sikersztorikon, és amelynek bemutatása komoly prevenciós üzenettel bír. Újpesti labdarúgóként indult, majd a semmiből építette fel magát az ország egyik legnépszerűbb rapperévé, ám a hirtelen jött hírnév magával hozta a legsötétebb démonokat is. Curtis éveken át küzdött a súlyos kábítószer-függőséggel, amely a karrierjét, a magánéletét és az egészségét is a szakadék szélére sodorta.
Amiért mégis Curtisnek lehet igaza ebben a vitában, az az, hogy ő nem eltitkolni akarja ezt a múltat, hanem egy őszinte, húsbavágó alkotásban akarja megmutatni a világnak. A készülő film nem öncélú dicsőítés, hanem egy kendőzetlen tükör a függőség természetéről, a bukásról és az onnan való emberfeletti talpra állásról. Curtis kálváriája a tökéletes példája annak, hogyan képes egy ember a legmélyebb pokolból is visszahozni az életét, tiszta fejjel visszatérni a színpadra, és a Megasztár mesteri székéig jutva szakmai elismerést kivívni.
Ironikus módon ezzel a megállapítással magának ByeAlexnek is egyet kellene értenie, hiszen egy friss bejegyzésében maga is arra intette a követőit, hogy messziről kerüljék el a kábítószereket, és ne lépjenek az ő cipőjébe, inkább a boldogságra és a macskákra koncentráljanak. Ha a két előadó egyetért abban, hogy a drogok világa pusztító, akkor érthetetlen, miért sajnálja a forrásokat egy olyan dokumentumfilmtől, amely pontosan ezt a tanulságot hivatott bemutatni Curtis tapasztalatain keresztül. A Jimy J. Hollywood rendezésében, Nagy Márk és Ilyés Jenifer főszereplésével készülő alkotás egy olyan edukatív projekt, amely sok fiatal számára szolgálhat elrettentő, ugyanakkor reményt adó példaként.
