ByeAlex durván nekiment Curtisnek, a Megasztár egykori mestere azonnal visszavágott!

A magyar könnyűzenei életben ritkán látni olyan nyers és feszült konfrontációt, mint amilyen a napokban robbant ki ByeAlex és Curtis között. A vita középpontjában a hazai kulturális támogatások rendszere, valamint az újpesti fenegyerek készülő, nagyszabású életrajzi dokumentumfilmje áll, amely a hazai rapszakma egyik legmegosztóbb, mégis legőszintébb karakterének sorsát hivatott bemutatni a nagyközönségnek.

Curtis élete kiált a megfilmesítésért, igazán rögös utat tett meg a Megasztár mesteri székéig (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Ezért robbant ki Curtis és ByeAlex vitája

Az adok-kapok azután vette kezdetét, hogy nyilvánosságra kerültek a Nemzeti Kulturális Alap visszafizetett támogatásairól szóló adatok. Az X-Faktor mentora nyers stílusban szegezte a kérdést zenésztársának, egy tiszás poszt alatt, hogy vajon elkészül-e a produkció, mivel meglátása szerint az erre szánt 120 millió forintos állami forrás sokkal hasznosabb célokra is elmehetne. Curtis kezdetben csak gúnyos bohócfej emojikkal reagált, ami tovább szította az indulatokat. ByeAlex erre már egyenesen a rapper morális felelősségét firtatva követelte a pénz visszaadását, azt tanácsolva, hogy inkább saját forrásból finanszírozza az élettörténetét:

Ha van f.szod, Ati, akkor visszaadod a magyar adófizetőknek azt, ami az övék, és csinálsz egy filmet az életedről úgy, hogy arra saját anyagi javakat használsz föl, tudod, az életed filmjéről, amire egy rakás támogatást kaptál, hozzám pedig feljött a nemzeti nyomozó iroda. Puszillak!

– hergelte Alex Curtist.

Szakmai irigység?

Bár a felszínen ez egy tipikus, személyeskedő celebháborúnak tűnhet, érdemes a dolgok mögé nézni, mert ha létezik ma Magyarországon olyan karrier és személyes sors, amely abszolút megérett a megfilmesítésre, az kétségtelenül Széki Attila életútja. Egy olyan drámai és tanulságos kálváriáról van szó, amely messze túlmutat a megszokott popzenei sikersztorikon, és amelynek bemutatása komoly prevenciós üzenettel bír. Újpesti labdarúgóként indult, majd a semmiből építette fel magát az ország egyik legnépszerűbb rapperévé, ám a hirtelen jött hírnév magával hozta a legsötétebb démonokat is. Curtis éveken át küzdött a súlyos kábítószer-függőséggel, amely a karrierjét, a magánéletét és az egészségét is a szakadék szélére sodorta.