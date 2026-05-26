Más jelölt is volt Hunyadi szerepére, de Kádár L. Gellért mindenkit meggyőzött

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 10:45
Bán János, írói nevén Bán Mór már a szereplőválogatás elején megismerte Kádár L. Gellértet, azóta is nagyon jóban vannak. A Hunyadi regények szerzője elmondta, hogy jön az új kötet, sőt, Sisi története is folytatódik, ugyanis érkezik a Kastély ajándékba folytatása.
A Könyvhétre érkezik a regényciklus 13. része, a Túl a tűz és érc falán, amely nagyjából 1453 januárjától eleveníti fel az eseményeket. Ebben a kötetben lesz Konstantinápoly ostroma, amikor a főszereplő Hunyadi János a kormányzói tisztjéről lemondva, de a tőle megszokott elszántsággal folytatja a harcot, erről Bán János mesélt a Borsnak.

Nagy siker volt a Hunyadi sorozat
A Televíziós Újságírók gáláján a Hunyadi lett a 2025-ös év legjobb sorozata, Kádár L. Gellért a legjobb színész, Fekete Ernő pedig a legjobb mellékszereplő. Róluk is kérdeztük a szerzőt. 

Gellérttel tartom a kapcsolatot, sokat találkozunk, több közös rendezvényen voltunk, hívnak gyakran közönségtalálkozóra. Őt a casting időszaka óta ismerem. 

Az én véleményemet az utolsó előtti körben kérték ki, amikor Gellért már a célegyenesben volt, de rajta kívül is volt még jelölt Hunyadi szerepére.

 Teljes egyetértés volt abban, hogy alkalmas a szerepre. Többször járt Kecskeméten is, ahol én alpolgármesterként dolgozom” – mondta.

A Hunyadi főgonosza is meggyőző volt 

Cillei Ulrikot Fekete Ernő alakította, aki hamar meggyőzte a regényírót is: „Először úgy gondoltam, hogy külsőre nem az a karakter, akit én elképzeltem. Ezt a véleményemet azonban megtartottam magamnak, de a játéka olyan erőteljes volt, hogy percek alatt eloszlatta ezt a vélekedésemet. Maradandó alakítást nyújtott a sorozatban. Szokták mondani, hogy minden történetet az emel meg, amennyire erős a főgonosz karaktere. Nekünk a történelem adott ilyen figurát, Ernő finom játékkal keltette életre, az első jelenetben minden kétségemet eloszlatta.”

Bán János, írói nevén Bár Mór büszke a Hunyadi sikereire 
Bán Mór más regényeken is dolgozik 

Készül a Kastély ajándékba második része is. „Ennek a történelmi regénynek forgatókönyve is alakul, ugyanis több évados sorozaton gondolkodunk. A gödöllői kastély száz évéről szól, 1848 és 1948 között, amikor az épület különböző kezekbe kerül, kezdve azzal, hogy Ferenc József és Sisi megkapja koronázási ajándékként. 

Az idők során az urak jönnek-mennek, de a személyzet nagyrészt marad. 

A kastély hétköznapi életét ismerhetjük meg a nagy kataklizmák, megszállások, háborúk alatt, azt, hogyan élik meg a kastély lakói a változásokat” – mesélte lapunknak. 

Kádár L. Gellért korábban elmesélte, hogy rengeteget készült a szerepre, a testedzés pedig élete része. A Hunyadi nagy siker volt a TV2-n tavaly, majd felkerült a Netflix kínálatába is. 

 

