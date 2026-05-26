Más jelölt is volt Hunyadi szerepére, de Kádár L. Gellért mindenkit meggyőzött

A Könyvhétre érkezik a regényciklus 13. része, a Túl a tűz és érc falán, amely nagyjából 1453 januárjától eleveníti fel az eseményeket. Ebben a kötetben lesz Konstantinápoly ostroma, amikor a főszereplő Hunyadi János a kormányzói tisztjéről lemondva, de a tőle megszokott elszántsággal folytatja a harcot, erről Bán János mesélt a Borsnak.

Nagy siker volt a Hunyadi sorozat

Fotó: TV2

A Televíziós Újságírók gáláján a Hunyadi lett a 2025-ös év legjobb sorozata, Kádár L. Gellért a legjobb színész, Fekete Ernő pedig a legjobb mellékszereplő. Róluk is kérdeztük a szerzőt.

„Gellérttel tartom a kapcsolatot, sokat találkozunk, több közös rendezvényen voltunk, hívnak gyakran közönségtalálkozóra. Őt a casting időszaka óta ismerem.

Az én véleményemet az utolsó előtti körben kérték ki, amikor Gellért már a célegyenesben volt, de rajta kívül is volt még jelölt Hunyadi szerepére.

Teljes egyetértés volt abban, hogy alkalmas a szerepre. Többször járt Kecskeméten is, ahol én alpolgármesterként dolgozom” – mondta.

A Hunyadi főgonosza is meggyőző volt

Cillei Ulrikot Fekete Ernő alakította, aki hamar meggyőzte a regényírót is: „Először úgy gondoltam, hogy külsőre nem az a karakter, akit én elképzeltem. Ezt a véleményemet azonban megtartottam magamnak, de a játéka olyan erőteljes volt, hogy percek alatt eloszlatta ezt a vélekedésemet. Maradandó alakítást nyújtott a sorozatban. Szokták mondani, hogy minden történetet az emel meg, amennyire erős a főgonosz karaktere. Nekünk a történelem adott ilyen figurát, Ernő finom játékkal keltette életre, az első jelenetben minden kétségemet eloszlatta.”

Bán János, írói nevén Bár Mór büszke a Hunyadi sikereire

Fotó: Bús Csaba / MW archív

Bán Mór más regényeken is dolgozik

Készül a Kastély ajándékba második része is. „Ennek a történelmi regénynek forgatókönyve is alakul, ugyanis több évados sorozaton gondolkodunk. A gödöllői kastély száz évéről szól, 1848 és 1948 között, amikor az épület különböző kezekbe kerül, kezdve azzal, hogy Ferenc József és Sisi megkapja koronázási ajándékként.

Az idők során az urak jönnek-mennek, de a személyzet nagyrészt marad.

A kastély hétköznapi életét ismerhetjük meg a nagy kataklizmák, megszállások, háborúk alatt, azt, hogyan élik meg a kastély lakói a változásokat” – mesélte lapunknak.