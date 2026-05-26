Pánik a fényfesztiválon: közel 90 drón zuhant le az égből a tömeg mellett

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 10:55
Döbbenetes jelenetek játszódtak le Sydney egyik népszerű fényfesztiválján, amikor egyszerre több tucat drón kezdett zuhanni az égből.

Komoly riadalmat okozott az ausztráliai Sydney városában rendezett Vivid Sydney fesztivál egyik esti drónbemutatója, amikor közel 90 drón egyszerűen lezuhant az égből a Darling Harbour környékén.

Drónok zuhantak az égből Fotó: Unsplash (illusztráció)

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a világító drónok sorra zuhannak a vízbe, néhány pedig a kikötő betonrészére csapódik. A szemtanúk szerint a becsapódások hangja is ijesztő volt.

A csattanások hangja még 10-20 méterről is nagyon erős volt. Hallani lehetett, ahogy a drónok a betonra zuhannak és összetörnek

– mondta egy helyi dolgozó.

Drónok zuhantak a mélybe a show közben

A show mögött álló brit cég, Skymagic szerint a problémát egy váratlan rádiófrekvenciás zavar okozta. A vállalat közölte: a rendszer biztonsági üzemmódba kapcsolt, miután a drónok helymeghatározása pontatlanná vált, ezért a szerkezetek automatikus kényszerleszállást hajtottak végre.  Összesen 89 drón esett a vízbe a Cockle Bay környékén, de a szervezők szerint egyik sem zuhant a kijelölt biztonsági zónán kívülre. 

A Vivid Sydney szervezői bocsánatot kértek a látogatóktól a kellemetlenség miatt, és közölték: teljes vizsgálat indul az ügyben a hatóságok bevonásával. A Star-Bound nevű show eredetileg akár ezer drónnal működött volna, és összesen 22 előadást terveztek a következő három hétre. A történtek után több következő előadást is lemondtak.

A fesztivál Sydney egyik legnagyobb turisztikai látványossága, amely minden évben hatalmas tömegeket vonz a kikötő környékére. Az esemény legismertebb elemei közé tartoznak az óriási fényinstallációk és az Sydney Opera House épületére vetített látványos fényjátékok – írja a BBC.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
