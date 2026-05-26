Pánik a fényfesztiválon: közel 90 drón zuhant le az égből a tömeg mellett

Komoly riadalmat okozott az ausztráliai Sydney városában rendezett Vivid Sydney fesztivál egyik esti drónbemutatója, amikor közel 90 drón egyszerűen lezuhant az égből a Darling Harbour környékén.

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy a világító drónok sorra zuhannak a vízbe, néhány pedig a kikötő betonrészére csapódik. A szemtanúk szerint a becsapódások hangja is ijesztő volt.

A csattanások hangja még 10-20 méterről is nagyon erős volt. Hallani lehetett, ahogy a drónok a betonra zuhannak és összetörnek

– mondta egy helyi dolgozó.

A show mögött álló brit cég, Skymagic szerint a problémát egy váratlan rádiófrekvenciás zavar okozta. A vállalat közölte: a rendszer biztonsági üzemmódba kapcsolt, miután a drónok helymeghatározása pontatlanná vált, ezért a szerkezetek automatikus kényszerleszállást hajtottak végre. Összesen 89 drón esett a vízbe a Cockle Bay környékén, de a szervezők szerint egyik sem zuhant a kijelölt biztonsági zónán kívülre.

A Vivid Sydney szervezői bocsánatot kértek a látogatóktól a kellemetlenség miatt, és közölték: teljes vizsgálat indul az ügyben a hatóságok bevonásával. A Star-Bound nevű show eredetileg akár ezer drónnal működött volna, és összesen 22 előadást terveztek a következő három hétre. A történtek után több következő előadást is lemondtak.

A fesztivál Sydney egyik legnagyobb turisztikai látványossága, amely minden évben hatalmas tömegeket vonz a kikötő környékére. Az esemény legismertebb elemei közé tartoznak az óriási fényinstallációk és az Sydney Opera House épületére vetített látványos fényjátékok – írja a BBC.