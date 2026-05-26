Teljes az útzár: súlyos baleset történt a magyar főúton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 61-es főúton, Dombóvár és Dalmand között, a 84-es kilométerszelvénynél.

A dombóvári hivatásos tűzoltók egy beszorult utast feszítővágó segítségével kimentettek és áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.